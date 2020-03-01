Казахстан и Киргизия ссорятся в рамках экономических альянсов, - В.Панфилова

00:19 02.03.2020

Нур-Султан и Бишкек обвиняют друг друга в невыполнении международных обязательств



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



1.03.2020



Противостояние между Казахстаном и Киргизией набирает обороты. Нур-Султан обратился с жалобой на Бишкек в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) ЕАЭС и секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой изучить правомерность применения киргизской стороной минимального уровня контрольных цен в отношении казахстанских товаров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана. Ранее Киргизия проинформировала ВТО о нарушениях и несоблюдении международных правил торговли Казахстаном.



Казахстан ужесточил правила проверки транзитных грузов, следующих из Киргизии, чем создает искусственные препятствия для экспорта киргизской продукции, считают в Бишкеке. По словам заместителя министра экономики Киргизской Республики (КР) Эльдара Алишерова, это привело к многокилометровым очередям на границе, а в специализированных зонах скопилось до 250 машин. Такая картина наблюдается весь последний год. Для урегулирования ситуации Киргизия направляла запросы и проводила двусторонние консультации на площадке ВТО, попутно призывая соседей устранить торговые барьеры и действовать в рамках правил ВТО. "Действия Нур-Султана наносят непоправимый вред торговым отношениям Киргизии с третьими странами, а также каждому без исключения грузовому перевозчику КР", – говорится в сообщении киргизской стороны.



Однако Казахстан направил встречное обращение в ЕАК и ВТО, призвав адресатов рассмотреть вопрос применения киргизской стороной минимального уровня контрольных цен в отношении товаров из ЕАЭС, сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана: "В случае неисполнения Киргизией своих международных обязательств Казахстан намерен воспользоваться правом и применить адекватные меры в отношении киргизских товаров".

В Минторговли Казахстана пояснили, что, применяя минимальный уровень контрольных цен к казахстанским товарам, а также к товарам из других стран ЕАЭС, киргизские власти вводят дополнительные платежи. "Так, если казахстанский производитель везет в Бишкек муку по средней цене 17 сомов (около 16 рублей) за килограмм, киргизские налоговые службы взимают НДС, принимая в расчет минимальный уровень контрольных цен в размере 22 сома за кг. Такая же ситуация по другим товарам, например, цена за яйцо в весенне-летний период составляет 2 сома, при этом минимальный уровень цен – 4,9 сома. Порядок определения минимальных цен является непрозрачным, установленные постановлением киргизского правительства минимальные цены не обоснованы", – считают в казахстанском ведомстве.



В основном минимальный уровень контрольных цен применяется к продуктам питания (мука, сахар, рис, яйцо, пиво), а также к цементу и углю. Все указанные товары традиционно составляют основу казахстанского экспорта в Киргизию. Уплата увеличенной суммы НДС вследствие применения минимальных уровней контрольных цен негативно отражается на ценовой конкурентоспособности казахстанских товаров на рынке Киргизии.



Данный механизм – прямое нарушение права ЕАЭС и ВТО, в частности, нарушаются основополагающие принципы международной торговли "национальный режим" и "режим наибольшего благоприятствования", так как аналогичные меры не применяются ни к киргизским товарам, ни к товарам, ввозимым из третьих стран. Применяемые Бишкеком нормы не соответствуют и положениям Соглашения ВТО о таможенной стоимости, отмечает министерство. В случае неисполнения Бишкеком своих международных обязательств Нур-Султан намерен воспользоваться правом и применить адекватные меры в отношении киргизских товаров. Обращения Казахстана на площадке ВТО и ЕАЭС планируется рассмотреть в марте-апреле текущего года, сообщили в казахстанском ведомстве.

Валерий Сурганов, главный редактор портала "Ведомости Казахстана", сказал "НГ", что у Казахстана и Киргизии действительно складываются непростые отношения в торговле. Раздражение киргизской стороны не может не вызвать отрицательное сальдо во взаимной торговле с Казахстаном – например, в 2018 году из Казахстана в Киргизию было импортировано товаров на 602 млн долл., в обратном направлении – на 270 млн долл., то есть почти вдвое меньше. "Вступление Киргизии в ЕАЭС при условиях неготовности ветеринарной и фитосанитарной инфраструктуры к требованиям интеграционного объединения нанесло чувствительный удар по киргизским производителям сельхозтоваров – их потеснили на рынке казахстанские и российские конкуренты. К тому же привычной практикой стало введение Казахстаном карантинных мер на ввоз киргизской продукции", – отметил Сурганов.



По словам эксперта, хотя сельхозтовары занимают относительно небольшую долю во взаимной торговле (основные ее объемы приходятся на нефтепродукты, черные металлы, руды и концентраты драгоценных металлов) – например, доля пшеницы и муки в экспорте из Казахстана в Киргизию составляет 5,9 и 3,5% соответственно, а доля фруктов и орехов и молока и молочных продуктов в поставках из Киргизии в Казахстан 6,2 и 5,1% соответственно, большая часть спорных вопросов между двумя странами связана именно с этой категорией товаров. Что вполне объяснимо: сельхозпроизводство тесно связано с созданием рабочих мест на селе и социальным самочувствием в регионах. Это объясняет, почему именно в сфере взаимной торговли сельхозтоварами реализуется курс на торговый протекционизм и национальный эгоизм.

Многие проблемные вопросы в торгово-экономических отношениях между Киргизией и Казахстаном связаны также с субъективными факторами – действиями лоббистских групп. В этой связи возникает вопрос об эффективности ЕЭК и договора о ЕАЭС.



"На мой взгляд, подобный максималистский подход в отношении ЕАЭС не вполне оправдан. Торговые конфликты между нашими странами возникали бы в любом случае, по крайней мере в лице ЕЭК мы имеем арбитра по урегулированию споров. Как правило, комиссия выносит решения, которые устраняют барьеры и другие нарушения норм свободного перемещения товаров в рамках ЕАЭС, и национальные правительства следуют этим предписаниям. Правда, временного лага между введением ограничений и запретов и их устранением для лоббистов вполне достаточно для достижения своих целей. Однако наличие подобных коллизий не должно обесценивать ЕЭК и ЕАЭС, поскольку они (эти коллизии) неизбежны. Так же как излишне требовать роста авторитета и влияния ЕЭК, большой жесткости и императивности в ее действиях, поскольку это рассматривалось бы как ущемление национального экономического суверенитета и привело бы к политизации фактора ЕАЭС", – полагает Валерий Сурганов.

Киргизский эксперт Марс Сариев считает, что в основе конфликта – политические решения. Казахстан давно ведет "торговую войну" против Киргизии. Причина не только в контрабанде товаров, но и в конкуренции производителей. По ряду товаров казахстанская продукция уступает по качеству и цене киргизской. Поэтому создаются препоны на границе, а на свой рынок Казахстан киргизскую продукцию вовсе не допускает, отправляя ее транзитом через свою территорию на рынок ЕАЭС. Кроме этого, Нур-Султан ввел для киргизских товаров ограничения, особенно жесткие против так называемого серого импорта. Вроде бы незаконного ничего нет, но в то же время казахстанская сторона перевела все эти торговые потоки из Китая на себя – в транзитный хаб Хоргос.



"За экономическими проблемами скрываются неурегулированные политические вопросы в самом Казахстане. В частности, это последний инцидент в Масанчи – конфликт между дунганами и казахами. Киргизия без согласования с Казахстаном пропустила на свою территорию около 8–9 тыс. дунган, которые спасались от погромов. Это и волна негодования, поднявшаяся из-за гибели в тюрьме казахстанского активиста. Это и двоевластие в Казахстане – часть политической элиты требует полного возвращения к власти Нурсултана Назарбаева. В Казахстане, похоже, может начаться процесс дестабилизации, поэтому внимание населения пытаются переключить на другие проблемы", – сказал "НГ" Сариев.