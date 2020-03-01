Окружение Эрдогана готовит "страшную месть". Анкара, Москва и Дамаск перешли в режим гибридной войны, - "НГ"

00:21 02.03.2020

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

1/03/2020



Началcя новый этап боевых действий Турции на территории сирийского Идлиба. Дамаск при поддержке Москвы, конечно, не выполнил ультиматум президента Турции Тайипа Эрдогана об уходе правительственных войск из освобожденных территорий в зоне деэскалации (ЗД) "Идлиб". Контратаки турецких войск и лояльных им боевиков на позиции войск Башара Асади и его шиитских союзников продолжаются, последние постепенно отступают.

Только за 29 февраля, по данным СМИ, правительственные войска Сирии в Идлибе оставили около 20 населенных пунктов. Боевики опять заняли стратегический город Серакиб, находящийся на трассе Алеппо-Дамаск. Турецкий лидер в субботу заявил: "Мы будем находиться в Сирии до тех пор, пока этого хочет сирийский народ". Он также сообщил, что в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным "призвал Москву не вмешиваться в противостояние между армией Турции и сирийскими войсками". Арабские СМИ сообщают, что очередной "большой турецкий военный конвой с транспортными средствами, бронетехникой, танками и бульдозерами вошел в Сирию в субботу через пограничный переход Баб-эль-Хава". Таким образом, группировка Вооруженных сил Турции и Национальной сирийской армии (НСА – это протурецкие боевики незаконных вооруженных формирований) в провинциях Латакия и Идлиб составила уже более 60 тыс. человек, из которых каждый пятый – турецкий военнослужащий.

Это по численности эквивалентно количеству сирийских правительственных войск и их союзников, действующих на севере страны.

Действия подразделений Башара Асада активно поддерживаются авиацией, в том числе российской. Поэтому и стало возможным их успешное наступление в январе-феврале 2020 года в ЗД "Идлиб". Как выясняется, гибель большого числа турецких военнослужащих от удара сирийской авиации в ночь с 27 на 28 февраля была связана с тем, что они наступали в боевых порядках НСА. Это были бойцы Центра боевого управления ВС Турции, который руководит операциями в Идлибе. Но российскую сторону об этом не оповестили. В Telegram-каналах сообщается, что среди погибших было "несколько старших офицеров, в том числе и командир действующей там турецкой бригады". Именно из-за этих потерь руководство Турции не только отдало приказ бомбить сирийские аэродромы, но и пыталось нанести удар из реактивной артиллерии по окрестностям российской военной базы Хмеймим.



Эрдоган в последние дни усилил снабжение сирийских боевиков, борющихся против режима Башара Асада. Сейчас НСА активно использует турецкие танки, бронетехнику, беспилотники, которые не только ведут разведку и осуществляют целеуказание, но и наносят удары с воздуха. Видимо, с этим обстоятельством связано решение Дамаска закрыть с 1 марта воздушное пространство над провинцией Идлиб. Как сообщает агентство САНА, "любая воздушная цель в нашем воздушном пространстве будет признана враждебной и будет сбита".



По сообщению арабских СМИ, правительственные войска за последние дни от ударов боевиков, в том числе и их беспилотников, потеряли несколько десятков танков и бронетранспортеров, а также два Су-24. Анкара военными и дипломатическими мерами хочет снизить эффективность сирийско-российских авиаударов. С этой целью боевики НСА снабжаются американскими переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) Stinger и просят США разместить на границе с Сирией ЗРК Patriot. Как следует из заявления американского президента Дональда Трампа, такое временное размещение средств ПВО США на границе с Сирией возможно. При этом постоянный представитель США при ООН Келли Крафт на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Идлибе обратилась к России с призывом "немедленно посадить свои военные самолеты", то есть, по сути, ввести бесполетную зону. "И мы призываем сирийские вооруженные силы, а также поддерживающие их российские силы отвести войска к линиям, установленным соглашением 2018 года", – сказала дипломат, тем самым поддержав требования Анкары к Дамаску "уйти из Идлиба".

Россия, в свою очередь, поддерживает режим Башара Асада и его действия в борьбе с боевиками, о чем свидетельствуют заявления МИД и Минобороны РФ. В минувшие выходные турецкие проливы успешно прошел большой десантный корабль Черноморского флота "Орск", который снабжает российскую военную группировку в Сирии. О том, что Анкара окончательно не хочет ссориться с Россией, свидетельствует и тот факт, что последние телефонные разговоры Эрдогана и Путина проходили по инициативе турецкой стороны. И ожидаемый контакт на высшем уровне двух президентов состоится не в Анкаре, а именно в Москве 5 или 6 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А в воскресенье турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что "Турция не желает противостояния с Россией, но будет жестко отвечать на любые атаки на свои войска в Идлибской зоне деэскалации". По его словам, к настоящему моменту турецкая армия нейтрализовала в Идлибе 2,2 тыс. сирийских военных, один беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц и 3 системы ПВО.



"Анкаре нет большого резона ссориться с Москвой из-за Идлиба, – считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Во-первых, активное участие турецких войск в боевых действиях в Сирии и их потери уже вызвали негативные оценки среди политиков страны и в обществе. С другой стороны, у турок есть большой экономический интерес к нашей стране в сфере продовольственной торговли, сбыта урожая овощей и фруктов. Активный туристический бизнес с РФ, энергетические проекты, военно-техническое сотрудничество – тоже в центре их внимания. Все это в конечном итоге побуждает их искать компромиссы".



Неткачев обращает внимание на то обстоятельство, что в окружении Эрдогана есть "партия войны" и не исключено, что "в Анкаре кое-кто вынашивает планы гибридных методов войны против Москвы не только на территории Сирии, но и за ее пределами, в том числе и в самой России". Эксперт привел факты недружественных действий в отношении российских организаций и СМИ, которые имели место в Турции в последние дни (нападения на журналистов турецкой редакции Sputnik, пикетирование российского консульства в Стамбуле и т.п.). Также его насторожили слова советника президента Турции, члена комитета парламента по безопасности и внешней политике Месута Хаккы, который в ответ на гибель турецких военных заявил, что месть Турции "будет ужасной для Москвы". "Выступая в эфире телевидения, Месут Хаккы напомнил, что Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз, и заверил в готовности Анкары сделать это вновь. Кроме того, он пообещал расчленить Россию изнутри, напомнив, что там проживают 25 млн мусульман", – отметил Неткачев.