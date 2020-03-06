В Афгане могут состояться две параллельные инаугурации президентов. Для севера и юга

08:32 07.03.2020

КАБУЛ, 6 марта. Накануне представители президентского дворца Арг объявили о завершении подготовки к церемонии инаугурации, проведение которой запланировано на 9 марта.



Как ранее сообщал "Афганистан.Ру", изначально мероприятие планировалось провести 27 февраля, за два дня до подписания соглашения между США и запрещенным в России движением "Талибан", однако после консультаций с американским спецпредставителем Залмаем Халилзадом действующий президент согласился отложить мероприятие.

По официальным данным, перенос инаугурации был связан со слухами о распространении коронавируса в Афганистане, однако обозреватели обращают внимание на то, что президентский дворец признал факт переноса лишь после соответствующих заявлений представителей США.

Победу Ашрафа Гани на президентских выборах отказались признать многие политики страны – не только его соперники в борьбе за президентский пост Абдулла Абдулла и Гульбеддин Хекматьяр, но и экс-президент Хамид Карзай, а также первый вице-президент Абдул Рашид Дустум.

Напомним, что выборы 2019 года, окончательные итоги которых были объявлены лишь в конце февраля, сопровождались массовыми фальсификациями, и подход Избиркома к решению вопроса не был сочтен удовлетворительным – вместо аннулирования 300 тысяч голосов с признаками нарушений ведомство распорядилось о пересчете, в итоге из подсчета были исключены менее 500 голосов.



Отказавшись от признания итогов голосования, глава исполнительной власти Абдулла Абдулла выразил намерение сформировать собственное инклюзивное правительство, и, как сообщает окружение политика, в настоящее время последний также готовится к собственной инаугурации.

"В мероприятии будут участвовать старейшины страны, – сообщил Омид Майсам, заместитель пресс-секретаря офиса Абдуллы Абдуллы. – Мы также пригласили наших иностранных коллег, и они также примут участие в церемонии инклюзивного правительства".

Проблема формирования двух параллельных правительств в Афганистане до сих пор остается нерешенной. Тем не менее, накануне Абдулла Абдулла сообщил о встречах между двумя избирательными командами в целях разрешения политического кризиса, и пообещал, что консультации будут продолжены.