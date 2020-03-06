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Узбекистан определился. В ЕАЭС будут "наблюдателями"
08:55 07.03.2020

Узбекистан намерен стать наблюдателем в ЕАЭС
Правительство Узбекистана одобрило предложение о сотрудничестве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя. Теперь этот вопрос рассмотрят палаты парламента.

Сегодня, 00:14 Политика
Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса рассмотрят предложение правительства о вступлении в Евразийский экономический союзе (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя, сообщило УзА.
Обсуждению вопроса внесения в парламент заключения и предложений по итогам аналитической и комплексной оценки сотрудничества страны с ЕАЭС состоялось в Кабинете Министров 6 марта.
Рабочая группа в составе представителей правительства, министерств и ведомств по вопросам экономической интеграции изучила 16 крупных отраслей экономики республики.

На заседании были рассмотрены исследования независимых консалтинговых компаний и научно-исследовательских учреждений, предложения и заключения зарубежных и местных специалистов. Изучены заключения экспертов по крупным отраслям экономики и промышленной политики, упорядочению таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарному и фитосанитарному контролю и другие вопросы, говорится в сообщении.
На заседании была отмечена взаимосвязь интеграционных процессов Узбекистана во Всемирную торговую организацию и ЕАЭС.
По результатам комплексного изучения воздействия сотрудничества с ЕАЭС на национальную экономику определены меры, которые предстоит реализовать министерствам и ведомствам.
О том, что Узбекистан может стать наблюдателем в ЕАЭС, в январе заявлял президент Шавкат Мирзиеев. Он подчеркивал, что вступление в интеграционные объединения не означает потерю Узбекистаном независимости.
Глава государства также отмечал, что "вступление в ЕАЭС должно отвечать интересам народа", и что этот вопрос должен рассмотреть парламент.

Источник - gazeta.uz
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