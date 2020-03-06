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Безрезультатная ничья. Путин и Эрдоган договорились или временно заморозили конфликт, - Der Spiegel
09:19 07.03.2020

6 марта 2020 г.
Кристина Хебель | Der Spiegel
Безрезультатная ничья
"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Идлибе. Однако в целом оба автократа по-прежнему враждебно настроены друг к другу в Сирии. Как долго продержится сделка?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.
"Это было испытанием силы двух президентов, преследующих в Сирии такие разные интересы и все же вынужденных каким-либо образом общаться друг с другом. Оба хотят любой ценой избежать военного столкновения в регионе", - отмечает журналистка Кристина Хебель.
"Почти шесть часов главы двух государств пытались прийти к согласию, из них три часа общаясь с глазу на глаз. Итогом стало не новое соглашение, а московская доработка уже существующего договора, призванного остановить насилие. (...)С 00:01 6 марта в провинции Идлиб наступает режим прекращения огня. Вдоль стратегически важной трассы М-4 будет создан "коридор безопасности". (...) С 15 марта должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование в районе трассы М-4", - передает издание.
"Россия может отметить для себя, что создала контактную линию, которая утверждает новый статус-кво. Турция теряет тем самым часть территории, которую она еще контролировала до начала года и которая затем была захвачена войсками диктатора Башара Асада. Наблюдательные посты Турции остаются, таким образом, заблокированными. К тому же у Москвы теперь есть доступ к важной трассе М-4, которую Анкара контролировала до конца 2019 года".
"Цель Асада по возобновлению контроля над всей Сирией пока более не является приоритетной для Москвы. Однако это не означает, что Россия хочет на длительное время установить особый статус для Идлиба".
"Путин и Эрдоган скорее временно заморозили конфликт на севере Сирии. (...) Это также и сигнал в сторону Запада: "Мы по-прежнему договариваемся между собой - без вас".
"Однако в оценке ситуации их мнения сильно расходятся, так что грозящая конфронтация лишь предотвращена, но, тем не менее, не исключена", - говорится в статье.
"Москва обвиняет Эрдогана в том, что он предоставляет свободу действий исламистским боевикам в Идлибе. (...) В авиаударе, который, согласно официальной версии, был осуществлен сирийскими подразделениями и в результате которого погибло свыше 30 турецких солдат, некоторые московские эксперты видят меру, призванную поставить Анкару на место".
"Эрдоган по-прежнему считает север Сирии своей зоной влияния, на которую у него есть притязания. При этом он считает себя тем, кто не только сдерживает Асада, но и защищает тех, кто бежит от сирийского правителя. В четверг он особо подчеркнул, что Асад несет ответственность за миллионы беженцев".
"Гражданскому населению новое соглашение даст возможность сделать передышку. Однако начнут ли в скором времени возвращаться обратно около миллиона беженцев, которые, по данным ООН, находятся в пограничном районе, вызывает сомнения".
"Путин и Эрдоган заключали уже много соглашений. Но исполняли они их лишь в той мере, которая была удобна им. Вопрос в том, как долго продержится режим прекращения огня на этот раз", - резюмирует Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583561940
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