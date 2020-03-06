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УзбМат. Уволен Миришкорский хоким-матершинник Ражабов
09:31 07.03.2020

Хоким Миришкорского района, оскорбивший председателей махаллей, уволен
Партия УзЛиДеП выразила "вотум недоверия" хокиму Миришкорского района Кашкадарьинской области Бахтиеру Ражабову, который ранее оскорбил председателей махаллей. Глава и прокурор района были освобождены от должностей на сессии кенгаша народных депутатов.

Хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Бахтиер Ражабов, оскорбивший нецензурными словами председателей махаллей, освобожден от должности на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов 4 марта, сообщила пресс-служба областной администрации.

Во встрече принимали участие советник президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзод Кудбиев, хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев, министр по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов, депутаты и другие руководители.

Вместо Бахтиера Ражабова хокимом Миришкорского района стал Гайрат Турдиевич Бегалиев, работавший хокимом Каршинского района.

Выступая на сессии, хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев предупредил других хокимов.
"Бахтиер Ражабов допустил ошибку. Но очень жаль терять такого хорошего кадра. Я предупреждал хокимов, но результата нет. Здание хокимията построено не для того, чтобы использовать нецензурные слова или оскорблять кого-то", - заявил он.
В среду депутатская группа Миришкорского районного кенгаша Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) провела собрание. На ней депутаты осудили и назвали действия Бахтиера Ражабова посягательством на человеческое достоинство и честь. Члены депутатской группы отметили, что подобные действия негативно влияют не только на имидж Кашкадарьинской области, но и на имя районного кенгаша партии УзЛиДеП, членом которого является Бахтиер Ражабов.

"УзЛиДеП считает, что руководители должны выполнять свою работу в рамках законодательства. Если не исполняются законные требования хокима, то необходимо принимать меры в рамках закона, а не через оскорбление и посягательства. Партия резко осуждает подобные инциденты. Ведь хоким сегодня должен быть примером для всех своими действиями, словами и поведением. Этого требуют сегодняшние реформы", - говорится в сообщении партии.
Депутаты заявили, что Бахтиер Раджабов совершенно не соответствует своей должности, и предложили вынести вопрос на повестку сессии районного кенгаша народных депутатов.

Депутат Законодательной палаты от УзЛиДеП Расул Кушербаев заявил, что это можно рассматривать в качестве "вотума недоверия" к хокиму.
В феврале председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что местные кенгаши внедрят практику принятия мер в отношении должностных лиц вплоть до их увольнения.
Ранее в социальных сетях распространилась аудиозапись с непечатной лексикой. На записи длительностью 5 минут 33 секунды глава района Бахтиер Ражабов около 3 минут кричит на председателей махаллей, используя бранные слова и выражения, оскорбляя в том числе матерей собравшихся. Из его слов следует, что председатели махаллей не выполнили поручение хокима, в результате чего он получил выговор.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583562660
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