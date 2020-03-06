У опального экс-шефа УзбСНБ Иноятова отобрали и пост руководителя Федерации тенниса Узбекистана

12:20 07.03.2020

Экс-глава СНБ Рустам Иноятов покинул пост руководителя Федерации тенниса Узбекистана

Узбекистан, общество 9:55, 07 марта 2020 Просмотров: 645



Бывший глава СНБ Рустам Иноятов покинул пост руководителя Федерации тенниса Узбекистана, вместо него на эту должность назначен председатель правления Национального банка Алишер Мирсоатов.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) 6 марта прошла внеочередная отчетно-выборочная конференция федерации тенниса Узбекистана.

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В ходе заседания была выдвинута кандидатура председателя правления Национального банка Узбекистана Мирсоатова Алишера на пост нового руководителя федерации. Участники конференции единогласно одобрили его кандидатуру, и Алишер Мирсоатов был объявлен руководителем федерации тенниса Узбекистана.

"Я верю, что с богатым опытом нового руководителя вы достигнете значительных успехов. В свою очередь хочу выразить благодарность Рустаму Иноятову за его многолетний труд. Под его руководством деятельность федерации стала профессиональной. С вашим позволением, хочу предложить избрать Рустама Расулевича почетным президентом федерации", - сказал президент НОК Рустам Шаабдурахманов.

В свою очередь участники конференции одобрили это предложение, а Рустам Иноятов стал почетным президентом федерации тенниса Узбекистана.

Напомним, что бывший шеф узбекских спецслужб Рустам Иноятов ушел в отставку с поста главы СНБ в начале 2018 года. 25 января его сменил бывший генпрокурор Узбекистана Ихтиер Абдуллаев. Позднее Абдуллаев был признан виновным в нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и осужден на 19 лет.

Иноятов же был назначен после отставки советником президента Шавката Мирзиеева. В день официальной отставки главы спецслужб Мирзиеев раскритиковал работу СНБ и заявил, что служба нуждается в "реструктуризации".

Иноятов занимал пост председателя СНБ Узбекистана в течение 23 лет. Он пришел на эту должность в 1995 году. После смерти первого президента страны Ислама Каримова в 2016 году, Иноятова рассматривали в качестве вероятного кандидата на должность главы государства, потому что он более 20 лет входил в ближайшее окружение Каримова.