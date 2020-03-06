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Шавкат Мирзиеев: пришло время хокимам перестать разгребать чуланы
16:58 07.03.2020

В 2020-2022 годы в столице планируется реализовать 762 проекта общей стоимостью $9,8 млрд. Шавкат Мирзиеев провел совещание, посвященное обсуждению инвестиционных проектов.

Президент Шавкат Мирзиеев 7 марта провел совещание, посвященное обсуждению инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в городе Ташкенте.
В 2020-2022 годы в столице планируется реализовать 762 проекта общей стоимостью 9 миллиардов 884 миллиона долларов, в том числе 122 проекта в рамках государственной и 640 проектов в рамках региональных инвестиционных программ.

В частности, 242 проекта на сумму 1 миллиард 890 миллионов долларов намечено осуществить в промышленности, 337 проектов на 4 миллиарда 966 миллионов долларов – в сфере услуг. В жилищном строительстве планируется построить 183 объекта на 3 миллиарда 328 миллионов долларов.
На совещании состоялась презентация перспективных проектов по каждому району Ташкента.

Среди представленных важнейшими являются проекты общей стоимостью 350 миллионов долларов в малой промышленной зоне "Индустриальный парк "Сергели" и на сумму 418 миллионов долларов в Технопарке, что в Яшнабадском районе.
Развитию города призваны способствовать создаваемые Ташкентский деловой центр на территории Яккасарайской малой промышленной зоны, а также воздвигаемые современные дома, развлекательные и деловые центры в "Юнусабад сити".

– Инвестиции и экспорт имеют под собой цель создать рабочие места, дополнительные доходы. Ташкент располагает очень большими ресурсами. В настоящее время они не используются даже наполовину. Поэтому следует воспользоваться этим в полной мере, изучить потенциал малых и средних предприятий в разрезе каждого района, расширить производственные и экспортные возможности, создать источники гарантированного дохода для людей, – сказал Шавкат Мирзиеев на совещании.

Отмечалось, что в 2020 году в результате освоения инвестиций на 4,8 миллиарда долларов будут реализованы свыше 400 проектов. Они позволят создать более 32 тысяч новых рабочих мест.
Вместе с тем в нынешнем году планируется экспорт на 710,5 миллиона долларов: промышленной продукции почти на 674 миллиона и продовольственных товаров на 36,5 миллиона долларов.

- Алтыарыкский район экспортирует на 120 миллионов долларов. Это несмотря на то, что таких промышленных объектов, коммуникаций, как в Ташкенте, у них нет. В столице же имеется вся инфраструктура. Пришло время хокимам перестать разгребать чуланы. Теперь главы районов должны развивать предпринимательство, обеспечивать оборотными средствами, содействовать экспорту, адресно работать с клиентами. Ситуация не изменится, пока вы сами не изменитесь, - отметил Президент.

Даны поручения по привлечению инвестиций, а также внешнего управления где требуется, открытию новых отраслей промышленности.

Источник - uzreport.news
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