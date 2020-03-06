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Путин поручил провести миграционную реформу в России
18:03 07.03.2020

Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства. Скорректировать план мероприятий по реализации 2019–2021 годах концепции государственной миграционной политики поручено правительству, МВД, МИДу, ФСБ и Минюсту совместно с администрацией президента. Необходимость реформы объясняется тем. что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.

Концепция государственной миграционной политики предлагает установить три вида приема в гражданство РФ:
Общий. Применяется "по умолчанию" ко всем, кто не имеет оснований быть принятыми в упрощенном или особом порядке. Предполагается знание русского языка, определенный срок постоянного проживания на территории РФ, обязательство соблюдать российское законодательство. Претендентов будет оценивать комиссия. Решение принимают МВД и его территориальные органы
Упрощенный. Снимается ряд требований для людей "из стран, близких нам в социокультурном отношении", а также при наличии позитивных социальных связей в России или уязвимого положения. Решения принимают МВД и его территориальные органы, МИД, а также диппредставительства и консульские учреждения.
Особый. Отдельные категории лиц, решение в отнощении которых требует оценки неочевидных фактов. Решение принимает президент.

Для приема в гражданство в общем и упрощенном порядке также предполагается "отсутствие социально-конфликтных ситуаций в период определенного периода проживания на территории Российской Федерации". "Упрощенного предоставления гражданства Российской Федерации исключительно по "экономическим" критериям (квалификация, инвестиции и т. п.) не предполагается",- говорится в перечне поручений.

Основным миграционным статусом, согласно концепции, станет вид на жительство. Для его получения необходимы регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ и соблюдение ее законодательства, отсутствие опасных заболеваний "и, как правило, знание русского языка". Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус исключат, поскольку он "в существующем виде фактически себя изжил".
Также вводится унифицированный режим долгосрочного пребывания. Для получения права на длительное пребывание необходимо:
наличие подтвержденного аккаунта в государственной информационной системе, регистрация в которой будет требовать предоставления биометрических персональных данных,
отсутствие опасных инфекционных заболеваний,
получение единого документа с электронным носителем информации.
Кроме того, президент поручил создать единую информационную платформу для обработки информации об иностранцах и миграционных потоках.
Платформа должна:
регулярно собирать базовые статистические показатели, по запросу выдавать различные формы отчетности;
уведомлять иностранцев о принятых по их заявлениям решениях, сроках действия их документов;
анализировать миграционные потоки между субъектами РФ;
осуществлять персональную аналитику (решение правоохранительных задач с использованием возможностей геолокации, мониторинга сетевой активности и т. п.);
обеспечивать перевод в электронную форму части документооборота при взаимодействии граждан и организаций как между собой (в частности, заключение трудовых договоров в электронной форме), так и с государственными органами.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583593380
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