В Китае обрушился карантинный отель. 70 человек остаются под завалами

22:10 07.03.2020

Около 70 человек оказались под завалами после обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу. Пятиэтажная гостиница использовалась для карантина людей, контактировавших с коронавирусными больными.

По меньшей мере 35 человека уже извлечены из-под завалов.

На видео, опубликованных в интернете, видно, как сотрудники спецслужб разбирают обломки.



видео тут -



https://www.bbc.com/russian/news-51784970



Би-би-си разбирается в том, как будут работать меры по борьбе с коронавирусом в Москве.

Пока неясно, что послужило причиной обрушения, которое произошло около 19:30 по местному времени. Также неизвестно, есть ли погибшие.



Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров.

Издание Beijing News приводит слова женщины, родственники которой находились в этой гостинице: "Я не могу связаться с ними, они не отвечают на звонки. Я тоже в карантине [в другом отеле] и очень волнуюсь. Я не знаю, что делать. Они были здоровы, им мерили температуру каждый день, и тесты показывали, что все нормально".



По данным на пятницу, в провинции Фуцзянь было 296 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, а почти 11 тысяч человек были помещены под наблюдение, так как контактировали с больными.



По данным ВОЗ, по всему миру число заболевших коронавирусом превысило 101 тысячу человек, из них около 20 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3 тысяч - в Китае.