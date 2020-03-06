 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.03.2020
12:10  Генерал Тимофей Шапкин - лучший кавалерист Таджикской ССР (история)
11:16  На севере Италии ввели карантин. В зоне изоляции - 16 миллионов человек
10:37  В Эр-Рияде снова неспокойно... Принцы рвут трон из-под дряхлого королька
10:31  Катарская сделка столкнулась с афганской реальностью. Бардак в Афгане ничуть не уменьшился, - И.Субботин
01:54  Афганские тупики Трампа, - Ст.Тарасов
00:00  Россия делает демографическую ставку на мигрантов. Своих нарожать - никак?
Суббота, 07.03.2020
22:10  В Китае обрушился карантинный отель. 70 человек остаются под завалами

20:43  Нужна ли Кыргызским партиям особая идеология? - В.Гунгер
18:03  Путин поручил провести миграционную реформу в России
17:08  Рос-олигарх Лебедев коррумпировал брит-премьера Джонсона, - Focus
16:58  Шавкат Мирзиеев: пришло время хокимам перестать разгребать чуланы
15:14  Эрдоган дорого заплатил в Москве за спасение лица, - А.Запольскис
15:12  Париж вызывает Анкару на дуэль, - Ст.Тарасов
12:20  У опального экс-шефа УзбСНБ Иноятова отобрали и пост руководителя Федерации тенниса Узбекистана
09:38  Новое УкрПравительство - это коллапс, - Ю.Романенко
09:31  УзбМат. Уволен Миришкорский хоким-матершинник Ражабов
09:19  Безрезультатная ничья. Путин и Эрдоган договорились или временно заморозили конфликт, - Der Spiegel
09:02  Мухаммед и Ахмед - брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене
08:55  Узбекистан определился. В ЕАЭС будут "наблюдателями"
08:32  В Афгане могут состояться две параллельные инаугурации президентов. Для севера и юга
08:26  КазПраймериз для "нур-отановцев". Байбеков будут сортировать по росту, весу и смыслу
01:40  Подполковник Сунаргулов - первый начальник Джизакского уезда. Забыте солдаты Империи-21
01:15  Товарищ Ниязов, отец всех туркмен. Как сирота из Ашхабада стал Туркменбаши
00:37  Куда кривая выкнессет. После третьих подряд выборов у Израиля осталось четыре пути, - "Къ"
00:26  Мэрия Бишкека намерена запретить марш феминисток (лесбиянок)
00:16  Казахстан рвется в коммерческий космос. Дайте Оралмагамбетову крылья!
00:06  Коронавирус был разработан в американской лаборатории под Алматы, - Anonymous Kazakhstan
00:04  "Ватники" vs "Либерасты". Какая пропаганда в Кыргызстане сильнее?
Пятница, 06.03.2020
23:45  Коронавирус прорвался во Францию - 9 умерших, 613 - больны
20:56  Венский провал. Участники переговоров ОПЕК+ не нашли компромисса
19:51  Мотопедист-камикадзе неудачно подорвал посольство США в Тунисе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Афганские тупики Трампа, - Ст.Тарасов
01:54 08.03.2020

Афганские тупики Трампа

Президент США Дональд Трамп никак не может вырваться из самой длительной для США войны – афганской. За это время американцы потеряли 2351 солдата и 3814 контрактников из частных военных компаний, потратили около триллиона долларов. И конца-края этому не видно.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Еще не успели просохнуть чернила под подписанным в Дохе мирным соглашением между США и движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как Афганистан вновь потрясли террористические акты. В Кабуле было совершено нападение на траурную церемонию. Погибли не менее 27 человек, в том числе женщины и дети, еще 55 человек ранены.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они не имеют никакого отношения к этой атаке. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Исламский джихад" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И сразу возник вопрос: кто же правит бал в стране? Ранее американская военная авиация нанесла удары по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд на юге Афганистана, которые 3 марта провели 43 атаки на афганские КПП в Гильменде и против военной базы в городе Кундуз. Отсюда еще один вопрос: с какими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американцы подписывали соглашение и контролируют ли те ситуацию, чтобы нести ответственность за совершаемые действия?

Когда представитель "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сабиулла Муджахид заявил, что нападения будут продолжаться до заключения внутриафганского соглашения, остро стал интересовать смысл подписанного в Дохе мирного соглашения. В четвертом пункте соглашения его говорится, что "США и правительство Афганистана отпустят пять тысяч пленных, "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отпустит до тысячи пленных к 10 марта". Однако президент Афганистана Ашраф Гани заявляет, что это условие не имеет обязывающей силы. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ответ говорят, что без обмена не будет и политических переговоров. Одним словом, мирный процесс в Афганистане запущен только на бумаге, а до переговоров о политическом будущем страны еще очень далеко.

Причины очевидны. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принципиально отказываются от переговоров с Кабулом. В свою очередь, Кабул отказывается признать "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политическим движением. В то же время в Афганистане есть силы, в частности, "политбюро Исламского эмирата Афганистан", которые считают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во-первых, разобщены, во-вторых, не отражают позицию всего движения сопротивления американскому военному присутствию в стране. Логика процесса, конечно, предоставляет США возможность противопоставлять одну группировку другой, чтобы ослабить силу движения сопротивления, но у Вашингтона ничего не получается.

Соглашение в Дохе предусматривает сокращение численности американских войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого США должны продолжить вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. Но им не дают покинуть "достойно" Афганистан, завязывают в различные политические комбинации, инициируя террористические атаки и наступательные операции. Что дальше? Иран, влияние которого в Афганистане довольно заметно, считает, что США не имеют права подписывать мирные соглашения, касающиеся Афганистана, с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а "мир в этой стране может быть достигнут только на основе межафганских переговоров с участием всех политических групп, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также соседних с Афганистаном государств".

Но это лишь красивая дипломатическая формула, реализовать которую можно только во взаимодействии с Советом Безопасности ООН. А на этом пути остается масса препятствий, в том числе и внутри Афганистана. Как ни крути, но фактом становится то, что "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который во всем мире считается террористической структурой, поднял свой международный статус в информационно-пропагандистском пространстве, что способствует вовлечению в процесс других аналогичных акторов афганской политики. Оборотная сторона момента: политическая судьба действующей проамериканской афганской власти, с которой представители движения сопротивления не намерены вступать в диалог. Именно в этом проклятие Афганистана.

Насколько мир нужен афганским элитам, многочисленным полевым командирам, действующим там экстремистским группировкам, и какая из них рассчитывает нарядиться в тогу "победителя"? Непонятно. Зато прекращение войны совершенно необходимо президенту США Дональду Трампу. Но он никак не может вырваться из самой длительной для США афганской войны. За время ее американцы потеряли 2351 солдата и 3814 контрактников из частных военных компаний, потратили около триллиона долларов. Конца этому пока не видно.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583621640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Первого Президента Казахстана
- Кадровые перестановки
- Мажилисмены обсудили проект Экологического кодекса
- Запрос депутатов Мажилиса о повышении качества образования
- Казахский язык: он уважать себя заставит?
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии законодательства в информационной сфере
- Пресс-секретарь президента объяснил, почему у госслужащих будет меньше праздников
- Объем безналичных операций по платежным карточкам впервые превысил показатели по снятию наличных денег
- Не шуметь после 20:00 предлагает Минздрав казахстанцам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  