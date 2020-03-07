Катарская сделка столкнулась с афганской реальностью. Бардак в Афгане ничуть не уменьшился, - И.Субботин

10:31 08.03.2020

07.03.2020

Игорь СУББОТИН



Следующий этап сделки между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ), который заключается в проведении межафганских переговоров, может споткнуться о препятствия. В Афганистане продолжается кровопролитие между подписавшими договоренности боевиками и сотрудниками местных сил безопасности, что не внушает надежды на проведение межафганских переговоров. Более того, переизбранный на пост президента Исламской Республики Ашраф Гани выдвигает собственные требования к талибам и демонстрирует недовольство американскому спецпредставителю Залмаю Халилзаду.



Противодействие Кабула



Рост насилия констатировал госсекретарь Майкл Помпео. "Рост уровня насилия в некоторых частях Афганистана в последние несколько дней является неприемлемым, – сказал шеф американской дипломатии. – Уровень насилия должен быть немедленно снижен, чтобы мирный процесс продвигался вперед. Несмотря на то, что сокращение уровня насилия остается важнейшим вопросом, мы по-прежнему продолжаем призывать все стороны приступить к практическому обсуждению относительно освобождения заключенных, решительно заняться и подготовиться к предстоящим межафганским переговорам". Он добавил: "Мы все еще уверены, что руководство "Талибана" работает над выполнением своих обязательств. Мы работаем над выполнением своих".



По словам Помпео, спецпредставитель США по Афганистану прибыл в Кабул, чтобы повлиять на скорейший запуск межафганских переговоров, которые предусмотрены катарской сделкой. Однако, судя по всему, Халилзад во время своей поездки столкнулся с серьезным противодействием. Как стало известно, Гани долго медлил принимать у себя дипломата. Не исключено, что причиной стало возмущение президента согласованными в Дохе условиями обмена пленными. Этот вопрос, по мнению Гани, должен решаться между сторонами конфликта. "Если талибы говорят об освобождении заключенных и выдвигают его в качестве условия, у нас также есть условия – они должны сказать мне, когда они покинут Пакистан", – подчеркнул Гани.



Продолжение боевых действий



При этом война в Афганистане не была поставлена на паузу. 6 марта как минимум пять талибов были уничтожены в провинции Кундуз на севере в результате боев с местной полицией. "Столкновения произошли рано утром в пятницу после того, как талибы попытались атаковать полицейский участок в пригороде города Кундуз. Полицейский и двое военных получили ранения в результате двухчасового боя", - говорят представители местных властей. Среди полицейских есть потери. Однако самым масштабным за последние дни стало убийство 6 марта около 30 человек во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле. Причем одним из гостей мероприятия был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.



На фоне сохранения военной напряженности в конфликт вмешиваются американские Вооруженные силы. Так, на этой неделе американцы нанесли первый за 11 дней авиаудар по талибам в афганской провинции Гильменд. Как сообщил представитель ВС США в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт, удар был нанесен исключительно в оборонительных целях по боевикам, которые активно атаковали КПП афганских военных. После этого глава американского оборонного ведомства Марк Эспер заявил, что катарская сделка все равно действует и что афганские стороны готовятся к процессу межафганских переговоров. 5 марта ВВС США ударили по провинции Кунар, но уже для нейтрализации членов "Исламского государства" (запрещено в РФ).



Позиция России



То, что договоренности в Катаре не принесли долгожданного результата, констатировали и в здании на Смоленской площади. "Они привели не к моментальным прогрессивным результатам, а, к сожалению, к ухудшению ситуации, – заявила на своем регулярном брифинге 6 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. – Мы надеемся на то, что подписанное соглашение будет полностью выполнено. Мы убеждены, что стремление к подлинному миру в создавшейся ситуации в Афганистане должно стать безусловным приоритетом для всех сил, в том числе и для общественно-политических". Она добавила: "Взаимные разногласия не должны выводиться в качестве глобального подхода. Они должны уступать место главному – интересам афганского народа".

МИД РФ выразил надежду, что вопрос с освобождением заключенных в Афганистане будет так или иначе разрешен. "Мы рассчитываем, что в ближайшее время удастся устранить все препятствия на пути реализации достигнутых договоренностей, в том числе это касается и урегулирования вопроса об освобождении из заключения 5 тыс. талибов и 1 тыс. военнослужащих правительственных сил накануне запуска прямых межафганских переговоров о мире и постконфликтном устройстве страны, как записано в упомянутом соглашении", – сказала Захарова.



Неоднозначность катарской сделки



"У США много интересов, но самые важные из них – достаточно противоречивы, – заявил в разговоре с "Афганистан.Ру" эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц, который возглавляет Центр военно-политического анализа в Гудзоновском институте стратегических исследований. – С одной стороны, США хотят смягчить или в идеале прекратить конфликт, что само по себе является хорошим итогом и позволяет американским ВС сократить потери и развернуть свои силы в более приоритетных регионах. С другой стороны, США хотят сохранить влияние афганского правительства и его более гибкий подход к социальным вопросам или, по крайней мере, избежать отказа от своих союзников в афганском правительстве".



По словам эксперта, это противоречие приводит к тому, что США призывают лидера афганских талибов поощрять мирные перспективы, но в то же время бомбят силы "Талибана", которые атакуют правительство Афганистана. Другой опрошенный "Афганистан.Ру" аналитик, старший научный сотрудник аналитической корпорации RAND Джеймс Доббинс, занимавший с 2013 по 2014 годы пост спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану, заявил, что договоренности между американцами и талибами являются "шагом в правильном направлении". "Однако, скорее всего, ни один из дедлайнов соблюден не будет", – заключил бывший американский дипломат в комментарии для "Афганистан.Ру".