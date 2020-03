В Эр-Рияде снова неспокойно... Принцы рвут трон из-под дряхлого королька

10:37 08.03.2020

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман предотвратил государственный переворот, что порождает массу версий происходящего. Но даже после появления официальных сообщений остается немало пробелов, не позволяющих воссоздать полную картину.



В Саудовской Аравии арестованы члены королевской семьи: брат и племянник короля Салмана - Ахмед бин Абдулазиз и Мухаммед бин Найеф бин Абдулазиз. Оба они в разное время возглавляли министерство внутренних дел. Кроме того, The New York Times утверждает, что вместе с ними задержан еще один принц - Наваф ибн Наиф.



Американская газета сообщает о деталях. Аресты проводили сотрудники спецслужб в масках, которые приехали к членам королевской семьи домой, а после задержания еще и провели там обыск. На официальном уровне информация не подтверждена, но осведомленное издание The Wall Street Journal сообщает, что поводом стало дело о государственной измене, контакты с властями других стран, в том числе США, с целью государственного переворота, и что за арестами может стоять нынешний наследный принц Мухаммед ибн Салман. Это не вызывает сомнений, но толкнуть на такую акцию Салмана могли только обстоятельства чрезвычайного значения, которые остаются пока неизвестными. В этой связи многие эксперты выстраивают в один ряд такие события, как задержание в 2017 году десятков саудовских министров, предпринимателей и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции. Когда они согласились вернуть государству десятки миллиардов долларов, их решили отпустить.



Затем в октябре 2018 года в Стамбуле в саудовском консульстве был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги, который выступал в американских СМИ с критическими статьями о Саудовской Аравии. Это темная история и по-прежнему неизвестно, кто отдал приказ совершить это преступление, хотя Салман взял на себя ответственность за случившееся. С этого момента в западных СМИ была предпринята попытка по политической дискредитации наследного принца Саудовской Аравии, хотя ранее его называли "великим реформатором": женщины получили право водить автомобиль и выезжать за границу без разрешения мужчин, было ограничено влияние полиции нравов, в стране стали проводиться музыкальные фестивали, на которых выступают поп-звезды мирового уровня и т.д.



Легче всего описывать ситуацию исходя из традиционных представлений о проблемах саудовской династии, специфике наследования власти, что сопряжено с расколом саудовской элиты по племенам и кланам. Обозначаются различные группировки, именуемые традиционалистами-консерваторами, представляющие в первую очередь интересы родственных племен, и так называемой внеклановой группой молодых принцев, представленных богатейшими членами династии. Тогда происходящее вписывается в обычный сценарий кризиса власти и от того, как именно он будет разрешен, зависит будущее всей династии и ее представителей. Так делает, к примеру, Aljazeera, которая утверждают, что двое из ныне арестованных "были под домашним арестом и идея, что они пытались спровоцировать какой-то переворот, очень надуманна из-за ограниченного передвижения королевских особ".



Но почему тогда именно американские источники считают, что Салман предотвратил попытку "подготовляемого США государственного переворота"? Ведь еще совсем недавно они заявляли, что "бен Салман пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа потому, что ведет совместные дела с зятем президента Джаредом Кушнером". До этого человеком Вашингтона считался Мухаммед ибн Наиф, связанный со службами безопасности и военными США. Этот фактор вводит определенную интригу в существующий сценарий, ведь Трамп после убийства с Хашогги предпринял серьезные усилия для того, чтобы смягчить риторику в отношении Эр-Рияда и отвел от него угрозу санкций.



Королевство Саудовская Аравия является одним из самых информационно закрытых государств мира и часто бывает так, что важные события там для внешнего мира оказываются неожиданными, что, в свою очередь, порождает массу версий происходящего. Но даже когда появляются официальные сообщения, остается немало пробелов, не позволяющих воссоздать полную картину. Так происходит и на сей раз. В этой связи полагаем, что Салман получил информацию о готовящемся перевороте от одного из своих источников в спецслужбах США или от одного из государств Ближнего Востока, вслед за тем предприняв внезапные действия упреждающего характера. Вспомним, что в ночь с 21 на 22 апреля 2018 года в Саудовской Аравии действительно имела место попытка военного переворота, к чему были причастны представители королевской семьи.

Этот был чисто внутридворцовый конфликт. Такое, возможно, происходит и на сей раз, а далее последует очередная масштабная кадровая чистка.