Генерал Тимофей Шапкин - лучший кавалерист Таджикской ССР (история)

12:10 08.03.2020

При царе – вахмистр, у белых – подъесаул, в РККА – генерал

Тимофея Шапкина принимали за Семена Буденного и Григория Мелехова



"Соленый, густой, холодный ветер дул с моря. Запах неведомых чужих земель нес он к берегу. Но для донцов не только ветер – все было чужое, неродное в этом скучном, пронизанном сквозняками приморском городе. Стояли они на молу сплошной сгрудившейся массой, ждали погрузки…"

Не дождались: "Зловещая тишина стояла на пристанях. Там, где недавно покачивался у причала последний транспорт, плавали в воде офицерские седла, чемоданы, одеяла, шубы, обитые красным плюшем стулья, еще какая-то рухлядь, сброшенная второпях со сходен…" Так описан последний день "Новороссийской катастрофы" в "Тихом Доне" Михаила Шолохова, когда 27 марта 1920 года прижатые к Черноморскому побережью и скучившиеся в порту части потерпевших поражение в боях с Красной армией Вооруженных сил Юга России не смогли эвакуироваться в Крым и сдались. Однако расправы над побежденными не последовало: белогвардейцы – и рядовые, и офицеры – вступили в ряды РККА. Стал, как мы помним из романа, командиром эскадрона в Первой конной и герой шолоховского романа сотник Григорий Мелехов.

Правда, прослужил он у красных недолго: уже поздней осенью 1920-го вернулся в родной хутор Татарский Вешенской станицы после окончания Польской кампании и разгрома врангелевских войск. В отличие от литературного героя реальный человек Тимофей Тимофеевич Шапкин, также перешедший на сторону советской власти той же весной, что и Мелехов, прошел в Красной армии путь от комэска до комкора и скончался в звании генерал-лейтенанта.



Однако в судьбах главного действующего лица "Тихого Дона" и Тимофея Шапкина столь много сходных моментов, что последнего в некоторых посвященных ему материалах называют вторым Мелеховым. Вдобавок при жизни из-за колоритной внешности порой путали с Семеном Михайловичем Буденным.



Родился Тимофей Шапкин 5 марта 1885 года в казачьей семье, проживавшей в хуторе Семимаячном Верхнекундрюченской станицы Первого Донского округа. В сентябре 1906-го, как и положено казаку, был призван в армию, в 8-й Донской казачий генерала Иловайского 12-го полк (генерал-лейтенант Василий Иловайский 12-й прославился в войнах с наполеоновской Францией, Турцией и Персией). Окончил полковую школу и остался на сверхсрочную. Первую мировую встретил вахмистром. Не раз отличился на фронте, за проявленное мужество и ратную смекалку получил Георгиевские кресты 2, 3 и 4-й степеней, георгиевскую медаль "За храбрость" 4-й степени. В январе 1916-го толкового младшего командира откомандировали в Новочеркасскую школу прапорщиков, по окончании которой направили в 8-ю запасную сотню, располагавшуюся в Екатерининской станице.



В октябре 1917-го подхорунжий Шапкин демобилизован. Но уже с января следующего года он у белых. Сначала – рядовой в сотне есаула Власова. В мае назначен командиром сотни в 6-м Донском казачьем полку. Сражается, видимо, отважно и умело, поскольку повышается в чине до подъесаула. В августе 1919-го участвует в мамонтовском рейде по тылам Красной армии. Но через несколько месяцев, поняв, что борьба с большевиками – дело безнадежное и неправое, принимает судьбоносное решение и вместе со своей сотней под кубанской станицей Кореневской сдается РККА. Казалось бы, все – конец! Расстрел, затопление на барже, концлагерь. По крайней мере так рисуют себе картину Гражданской войны многие наши современники.



Однако военное и политическое руководство советской России вопреки расхожим ныне представлениям вовсе не стремилось извести белое офицерство под корень, а старалось использовать их опыт и знания для укрепления обороноспособности страны. К весне 1920 года красные взяли в плен около 10 тысяч деникинских и столько же колчаковских офицеров (напомним, что будущий Маршал Советского Союза Леонид Говоров попал в РККА, будучи до того капитаном-артиллеристом в войсках адмирала-верховного правителя). В результате в командном составе некоторых воинских частей Красной армии бывшие белые офицеры являлись большинством…



Что касается Тимофея Шапкина, его сперва назначили на должность командира эскадрона 82-го кавалерийского полка (2-я кавалерийская бригада, 14-я кавалерийская дивизия, Первая конармия). Затем согласно биографической справке на сайте МО РФ, поднимаясь по служебной лестнице, командовал полком, дивизиями советской конницы, окончил Высшие военно-академические курсы и ВА им. Фрунзе. Когда грянула Великая Отечественная, генерал-лейтенант Шапкин – командир 4-го кавалерийского корпуса, дислоцировавшегося в Таджикистане.



Те два десятка лет, что пролегли между знаковыми для него 1920 и 1941 годами, жизнь военачальника отмечена многими яркими событиями. Связаны они с боями на польском и врангелевском фронтах, ликвидацией формирований Нестора Махно на Украине и банд на Северном Кавказе, борьбой с басмачами в Средней Азии. Насколько успешно Шапкин руководил вверенными ему подразделениями, частями и соединениями, свидетельствуют три ордена Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамени Таджикской ССР, почетное революционное оружие, врученные бывшему подъесаулу. Кстати, в 1933 году он был снят со специального "белогвардейского" учета, а в 1938-м – принят в члены ВКП(б).



В ноябре 1942 года корпус Шапкина в составе 51 и 2-й гвардейской армий участвовал в Сталинградской битве и Ростовской наступательной операции. Соединение успешно действовало при прорыве вражеской обороны, в ходе преследования и окружения войск противника, отражения контрударов вермахта, борьбы с резервами и нарушения коммуникаций немцев, овладении важными районами (рубежами) в их оперативном тылу, решении других важных задач.



Ставка ВГК высоко оценила боевые заслуги генерала, наградив орденом Кутузова 2-й степени. К сожалению, посмертно. Тимофей Шапкин тяжело заболел и 22 марта 1943 года скончался. Похоронен в Ростове-на-Дону.

Александр Уткин

Опубликовано в выпуске № 8 (821) за 3 марта 2020 года