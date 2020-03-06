 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.03.2020
19:59  С помпой открытые "Сила Сибири" и "Турецкий поток" грозят разорить "Газпром"
19:57  Игра на понижение. Зачем Россия обвалила стоимость нефти, рассорившись с ОПЕК
19:54  Как Арабы завоевали Среднюю Азию
19:52  Христианство в Уйгурском каганате
19:50  Сделано в ЕАЭС: список товаров с общим брендом расширен
19:49  Особо заразен. Коронавирус обнаружили почти в 100 странах
19:47  Сбежавшая жена правителя Дубая раскрыла причину побега

19:09  Экспедиция в западный Казахстан в 2018 году в 3-х частях, - С.Сайман
19:01  Саудовская Аравия наращивает добычу нефти для оказания давления на Россию
15:29  Американский проект в Узбекистане: инвестиции или колониализм?
14:56  Цена на нефть как замена демократии, - С.Мардан
13:57  Коронавирус прикончит глобализацию, - Дм.Дробницкий
12:10  Генерал Тимофей Шапкин - лучший кавалерист Таджикской ССР (история)
11:16  На севере Италии ввели карантин. В зоне изоляции - 16 миллионов человек
10:37  В Эр-Рияде снова неспокойно... Принцы рвут трон из-под дряхлого королька
10:31  Катарская сделка столкнулась с афганской реальностью. Бардак в Афгане ничуть не уменьшился, - И.Субботин
01:54  Афганские тупики Трампа, - Ст.Тарасов
00:00  Россия делает демографическую ставку на мигрантов. Своих нарожать - никак?
Суббота, 07.03.2020
22:10  В Китае обрушился карантинный отель. 70 человек остаются под завалами
20:43  Нужна ли Кыргызским партиям особая идеология? - В.Гунгер
18:03  Путин поручил провести миграционную реформу в России
17:08  Рос-олигарх Лебедев коррумпировал брит-премьера Джонсона, - Focus
16:58  Шавкат Мирзиеев: пришло время хокимам перестать разгребать чуланы
15:14  Эрдоган дорого заплатил в Москве за спасение лица, - А.Запольскис
15:12  Париж вызывает Анкару на дуэль, - Ст.Тарасов
12:20  У опального экс-шефа УзбСНБ Иноятова отобрали и пост руководителя Федерации тенниса Узбекистана
09:38  Новое УкрПравительство - это коллапс, - Ю.Романенко
09:31  УзбМат. Уволен Миришкорский хоким-матершинник Ражабов
09:19  Безрезультатная ничья. Путин и Эрдоган договорились или временно заморозили конфликт, - Der Spiegel
09:02  Мухаммед и Ахмед - брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене
08:55  Узбекистан определился. В ЕАЭС будут "наблюдателями"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цена на нефть как замена демократии, - С.Мардан
14:56 08.03.2020

Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора.
На встрече организации экспортеров нефти ОПЕК+, которую вдруг снова стала судьбоносной, развернулась подлинная драма. 5 марта участники картеля согласовали рекордное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.
Все, но не все. Представитель России – министр энергетики Александр Новак – накануне покинул переговоры и просил передать, что сообщит о решении только завтра. А без согласия России сокращение работать не будет. На фоне тяжелых переговоров цена на нефть снова приблизилась к границе 50 долл. за баррель.

Сокращение добычи – это попытка поддержать рынок. Из-за коронавируса в конце прошлой недели цена на нефть Brent падала ниже 49 долл. за баррель впервые с июля 2017 года. Из согласованных 1,5 млн баррелей в сутки треть придется на Россию. Россия пока молчит, и это молчание может означать несколько вещей.
Для России сейчас важнее сохранить объем продаж и долю мирового рынка, нежели удерживать цену, которая ищет новую точку равновесия на фоне снижения экономической активности в Китае и, как следствие, во всем мире. Если же коронавирус, действительно, спровоцирует экономический кризис, то сокращение добычи на 1,5 млн баррелей ему поможет, как аспирин от того же коронавируса. Но этот сценарий пока рассматривается исключительно как теоретический.

Позиция России объясняется большей бюджетной гибкостью, чем у большинства стран ОПЕК: российский бюджет балансируется при цене на нефть 42 долларов, бюджеты большинства других экспортеров – при цене не ниже 60 долларов. Нынешнюю цену на нефть Владимир Путин 1 марта называл "приемлемой".
Краткосрочные "провалы" ниже 42 долл. тоже сильно на российскую экономику повлиять не смогут. Подушка в виде Фонда национального благосостояния позволит поддерживать бюджет в стабильном состоянии достаточно долго.

Второе соображение заключается в том, что ценовой демпинг вполне может соответствовать геополитическим интересам России.
Главным конкурентом российской нефти в последние годы стала нефть американская, добываемая из сланцевых месторождений.

За последние 3,5 года добыча нефти в США выросла на 50%. Только за последний год – на 1 млн баррелей в сутки.
По данным Международного энергетического агентства, "на Соединенные Штаты приходится 85% прироста мировой добычи нефти до 2030 года и 30% прироста добычи газа. К 2025 году общий объем добычи сланца в США – нефти и газа – превзойдет общий объем добычи нефти и газа в России".

Вот это, кажется, и есть главная проблема, которую видит перед собой Россия, участвуя в работе ОПЕК. Картель в том виде, в котором он сложился в 80-е годы прошлого века, уже не существует. Создание формата ОПЕК+, собственно, является ярчайшим доказательством этого. Но быстрый рост добычи углеводородов в США может его, в конечном счете, вообще похоронить.

Американская технология всем хороша, кроме того, что является рентабельной при цене барреля в среднем не ниже 40 долларов. На ряде сланцевых плеев (плей – совокупность однотипных месторождений) цена безубыточности добычи составляет 30–35 долларов за баррель. Однако есть и другие залежи, разработка которых обойдется дороже – свыше 60 долларов за баррель.
Для сравнения средняя себестоимость добычи российской нефти – 25 долларов за баррель. И Россия, и страны ОПЕК, и даже Европа с Китаем и Японией совершенно не рады появлению нового крупного нефтедобытчика в лице США.
Помимо того, что речь идет о крупнейшем в мире рынке нефтепродуктов, независимость США от ближневосточной нефти стала новым мощным фактором глобальной нестабильности.

США теперь могут себе позволить вести очень рискованную игру по всему Ближнему и Среднему Востоку, не считаясь с интересами союзников, которые по-прежнему зависимы от поставок ближневосточных углеводородов.

А это прямая угроза жизненным интересам Китая, который является главным геополитическим и экономическим конкурентом США. Для него ближневосточная нефть и ее безопасная транспортировка в Китай – вопрос выживания. Именно поэтому Китай построил свою первую военную базу за рубежом на берегу Персидского залива в Джибути и быстро наращивает размеры своего военно-морского флота.
Китай на Ближнем Востоке сегодня играет ту же роль, что и США в 70-80-е годы. Он, наряду с Европой, – главный интересант стабильности в регионе.
Россия, естественно, ведет свою игру. От предыдущих сокращений квот, направленных на удержание нефтяных цен на комфортных уровнях, мы пока выиграли больше всех. Новак оценивал выгоду для бюджета страны в 6,2 трлн рублей за три года.

Но углеводороды – это не только экономика, но еще и политика. Ставка на относительно низкую цену на нефть (и соответственно – на природный газ), вполне может стать ответом на агрессивную конкуренцию США с российским газом в Европе, включая санкции против Северного потока – 2.

Сверхдержавы активно управляют ценой на стратегическое сырье, управляя конфликтами по всему миру. Цена на нефть, а совсем не демократия, являются реальной причиной противостояния США с Ираном и Венесуэлой.
Россия точно так же рассматривает свою энергетическую политику под этим углом, анализируя всю картину целиком, в глобальном масштабе.

Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора.

Сергей Мардан
6 марта 2020

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583668560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Первого Президента Казахстана
- Кадровые перестановки
- Мажилисмены обсудили проект Экологического кодекса
- Запрос депутатов Мажилиса о повышении качества образования
- Казахский язык: он уважать себя заставит?
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии законодательства в информационной сфере
- Пресс-секретарь президента объяснил, почему у госслужащих будет меньше праздников
- Объем безналичных операций по платежным карточкам впервые превысил показатели по снятию наличных денег
- Не шуметь после 20:00 предлагает Минздрав казахстанцам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  