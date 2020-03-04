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Американский проект в Узбекистане: инвестиции или колониализм?
15:29 08.03.2020

Американская компания "SkyPower Global" обвиняет правительство Узбекистана в срыве сделки на $1,3 млрд по строительству в республике солнечной электростанции. Узбекские эксперты говорят о "неоколониализме" иностранных бизнесменов, которые хотят заставить государство покупать их продукцию по завышенной цене.
Исполнительный директор "SkyPower Global" Керри Адлер обвиняет Ташкент в отказе предоставить государственные гарантии на покупку электроэнергии стоимостью не ниже $0,06 за киловатт-час, даже если она не будет реализована на свободном рынке. Он утверждает, что компания вложила в проект $10 млн, но не может продолжить создание электростанции, так как "без гарантий никто с нами работать не будет".

"Я направил президенту Мирзиееву 1200-страничное письмо, где мы рассказали, что мы пережили", - заявил он в интервью радиостанции "Голос Америки".
Американская сторона угрожает исками и сокращением инвестиций, если руководство Узбекистана не примет их условий. Многие западные СМИ, включая официальные издания госдепартамента, уже начали информационную кампанию против Ташкента в связи с неудачей американских бизнесменов.
Однако узбекистанские эксперты считают требования компании возмутительными.
"Я слежу за ситуацией с канадской компанией "SkyPower Global" и понимаю, что колониальные, неоколониальные замашки западных компаний никуда не делись", - заявил в своем блоге глава аналитического центра "Ма’но" Бахтиер Эргашев.

"Договора нет, но "чтобы был договор, мне нужно, чтобы правительство Узбекистана (министерство финансов) подписали соглашение о том, что оно будет покупать у нас электроэнергию солнечных электростанций по $0,06". Но это кабальная цена. Они сами признают, что другие инвесторы предлагают солнечную электроэнергию в два с лишним раза дешевле ($0,027). Но эти обнаглевшие "инвесторы" с неоколониальными замашками говорят: "Нас это не интересует. Будете покупать нашу электроэнергию за $0,06"", - уточняет он.
По сообщениям СМИ, в прошлом году тендер на строительство фотоэлектрической станции в Навоийской области действительно выиграла компания "Masdar" из ОАЭ, предлагающая более выгодный тариф – около $0,027 за киловатт-час.

Однако "SkyPower Global" требуют проигнорировать итоги тендера, так как подписало соглашение с компанией "Узбекэнерго" в 2018 году в надежде на предоставление будущих госгарантий. Теперь, когда проект провалился, США пытаются использовать политические рычаги, чтобы заставить Узбекистан подписать невыгодную сделку.
В этой связи вспоминаются обещания Майкла Помпео, данные в ходе недавнего визита, обеспечить Казахстан и Узбекистан американскими инвестициями, если те разорвут отношения с Китаем.

На примере "SkyPower Global" мы видим, что "инвестиции" превращаются в навязывание своих товаров.
Ученые во всем мире скептически относятся к солнечной энергетике, считая ее дорогой и нестабильной. Но Соединенные Штаты нашли способ подтолкнуть разработки в этой области: создавать электростанции в Центральной Азии и навязывать их услуги по завышенной цене местным правительствам. А тем, кто не будет брать – грозят неприятностями.
Нужны ли Узбекистану и Казахстану такие инвестиции? Вопрос риторический.

04.03.2020

Источник - stanradar.com
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