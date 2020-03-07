Саудовская Аравия наращивает добычу нефти для оказания давления на Россию

19:01 08.03.2020

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле 2020 года до 10 млн баррелей в сутки из-за развала сделки ОПЕК+. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



По данным Bloomberg, в марте саудиты планируют добыть 9,7 млн баррелей в сутки. А в апреле уже 10 млн баррелей. При этом представители Саудовской Аравии утверждает, что если понадобится, то добыча будет увеличена и до 12 млн баррелей в сутки.



Цель саудитов - безудержный демпинг на нефтяном рынке и оказание максимального давления на Россию для ее возвращения за стол переговоров в рамках ОПЕК+.



Кроме того, саудиты понижают цены на свою нефть, чтоы вытолкать на рынок максимальный объем черного золота.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение ОПЕК+, действующее с января 2017 года, касающееся согласованного сокращения уровня добычи нефтедобывающими странами фактически развалилось, после того как на переговорах в Вене Россия и Саудовская Аравия так и не смогли достичь договоренности о его продлении.



Североморская нефть марки Brent упала до $45 за баррель впервые с 2017 года.