Экспедиция в западный Казахстан в 2018 году в 3-х частях, - С.Сайман

19:09 08.03.2020 Необычные круглые камни в Казахстане. Мангистау - Часть 1



Экспедиция в западный Казахстан в 2018 году. Каменные конкреции. Степные дороги. Побережье Каспийского моря.



Начинаю рассказы с весенней поездке в чудесный Мангистау. Он же полуостров Мангышлак на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане.



Регион древней цивилизации, археологический заповедник, музей под открытым небом. Край сотни исторических памятников и подземных мечетей.



Я впервые в Мангистау. До этого только слышал про это сказочное место из рассказов коллег путешественников и видео на ютубе.



Возвращаясь весной из Тикси увидел, что в Женя Шаталов собирает туда группу, как раз успеваю).



Место сбора 14 мая на территории Казахстана в поселке Шетпе. До него все добираются самостоятельно. Было 14 машин, преимущественно УАЗы и Тойоты.



По дороге я заехал в Уфу, забрать оператора Тимура Салихова и пассажира Александра Гритц. Дальше на Оренбург.



Въезжали в Казахстан через границу в Уральске, здесь по отзывам приличная дорога. Хотя первые 50 километров был дорожный ад, потом появился асфальт и жизнь наладилась.



Есть еще несколько въездов в Казахстан, но говорят там дороги еще хуже. Скоро сам проверю, когда поеду в Азию, через Костанай.



Границу в Уральске прошли быстро. Пограничники оперативно досмотрели машину и проверили документы.



Кстати оказывается можно выезжать по загран.паспорту, тогда в нем поставят печать на въезд/выезд. Это лайфхак для любителей коллекционировать заграничные штампы.



Если ехать по российскому паспорту, тогда заполняешь миграционную карту и на выезде ее возвращаешь. Главное не потерять, могут быть неприятности.



Сразу после пересечения границы традиционно стоят два кривых киоска, в которых продают страховки, симкарты и меняют деньги.



Страховку на машину нужно делать обязательно, потому что на дороге могут остановить полицейские и оштрафовать. К слову мы своих полицейских встретили только на обратном пути, причем несколько раз подряд).



Первые нас оштрафовали за превышение на 5 тыс. тенге. Вторые на 2 тыс., а остальные просто проверяли документы.



Проще внимательно следить за знаками и не превышать скорость, тогда никто не тронет.



В темноте второго дня приехали в поселок Шетпе. Основная группа расположилась недалеко в степи. Но в темноте лучше не выезжать. Дорог в степи нет и множество обрывов, ухабов и канав. Улететь куда-нибудь или заблудится запросто.



Мы нашли в Шетпе хостел и остались ночевать. Удивительно, что он тут есть и оказался более комфортный, чем в Непале или Якутии.



Утром по координатам на карте нашли группу Шаталова Жени. Теперь с навигацией начинается отдельный ребус.



Точных карт этих мест нет, как и интернета тоже нет. Единственным более менее адекватным средством навигации становятся советские Карты Генштаба СССР, но они доступны лишь на Андройде. Хорошо, что у Тимура есть такой телефон, весь маршрут ехали по нему.



Первые несколько дней, поездка походила на квест "Найди следующую точку". Никто ничего не знал и не понимал куда ехать. Карты работали через приложение Red Off-road, которое разработчики тестировали прямо на нас.



С одной стороны было весело, это делало поездку интереснее и вносило элемент игры. А с другой временами утомляло и путало, отвлекая от красоты вокруг.



Меня удивило количество пыли. Никогда еще я не видел так много пыли, как на казахских степных дорогах. Она забивается по всюду и витает в салоне отражаясь на солнце.



За бортом температура выше 30 градусов. К нашему спасению дует степной ветер и не так душно, как могло. Потом несколько дней было затишье и жара выматывала даже ночью. Местные обрадовали, что в мае еще терпимо, а вот летом просто адское пекло.



Тут же я узнал, что такое мираж. Мы все видели это фильмах - в пустыне красивые оазисы с фонтанами, пальмами и фруктами.



На самом деле когда ты едешь по знойной жаре, а в дали горячий воздух поднимается от земли на фоне ровной степной глади тебе кажется будто вода. Хочешь поехать туда, чтобы за нырнуть, но понимаешь, это точно такая же степь и это мираж.



В начале по наивности мы искали кафе в поселках. Проехав несколько таких деревушек и пару закрытых придорожных кафе, поняли что в Мангустау путешественниками кушать не принято).



Одно обрадовало, встретили источник с питьевой водой. Большую общественную скважину, откуда набирают воду жители ближайших поселений.



Мы тоже пополнили канистры и искупатлись. Как же это круто, после изнуряющей жары, залезть под большой напор ледяной пресной воды и смыть с себя всю пыль.



Схожее ощущение я испытал на Необитаемом Острове. Когда после нескольких дней в жаре и соленной морской воде, мы выиграли возможность помыться в пресном душе) Это было не забываемо, я расскажу позже.



Дальше мы двинулись в путь, продолжать квест по поиску маршрутных точек.



Одно из интереснейших мест этого дня - Каменные Конкреции. Это такие шаровидные камни с минеральной сердцевиной (ядром). Самое фантастическое то, что они якобы растут вокруг своей сердцевины. По структуре слоистые и достаточно хрупкие.



Даже сами ученные не до конца понимают природу явления. В Мангистау они повсюду разбросаны, как картошка у бабушки на огороде.



Потом мы долго ехали по пересохшему руслу бывшей реки. Это очень необычно ехать там, где когда-то была бурная вода.



Кстати большая часть плато полуострова Мангышлак, это бывшее дно древнего океана. Когда-то там был другой приятный климат, не такой сухой.



Но потом вода ушла, остались степи и пески. Это было давно и истинных причин наверное мы не узнаем. Некоторые говорят, крайний большой отток воды случился в советское время, когда в этих местах испытывали ядерные бомбы. Якобы от взрыва произошел подземный разлом и вода ушла туда.



Про Мангистау ходит много разных теорий. Мне даже писал будто это каменный карьер древних более развитых цивилизаций. В общем выбирайте, что больше нравится)



По сумерках мы вышли к Каспийскому морю. Но в этом месте плохой берег, близко подъехать не получается. Поэтому просто сняли ошеломительный закат и поехали в лагерь на стоянку. Это был крутой день.



*****



Как в Казахстане провалилась земля на Каспии. Мангистау - Часть 2



Экспедиция в западный Казахстан в 2018 году. Каспийское море. Подземная мечеть. Павшая земля Жыгылдан. Въезжаю в Актау.



Не смотря на то, что мы в плотную подобрались к Каспийскому морю, искупаться в нем удалось только в конце дня.



Весь день мы вдоль берега ехали по пыльным Казахским степям. Спускались по крутым каменным каньонам, где даже я на своем подготовленном Крузаке с трудом пробирался по огромным валунам и расщелинам.



Особенно забавно было найти в этом месте брызговик от нашего советского Жигуля. Мы себя даже немного ущербно почувствовали. Подвиг тут значить совершаем на больших внедорожниках, а местные жители видимо в город ездят по этой дороге на "шестерке").



Впереди нас ждала приятная встреча с морем. Оказалось, что на берегу погрузочного порта, где мы остановились очень воняет сероводородом, а вода очень грязного ржавого цвета.



Кто не знает, то он похож по запаху на протухшие яйца. С непривычки, кого-то может даже вырвать от такого специфического запаха.



Но у нас вариантов не много, либо мыться в том, что есть, либо ехать дальше в грязи. Как вы понимаете помылись все, ни одного недовольного не было)



Дальше на пути встречается первая подземная мечеть Шакпак-Ата. Впереди таких сооружений еще много по дороге будет, мы даже внимание на них перестанем обращать.



Большое их количество от части обусловлено простотой постройки. Используется естественный рельеф местности и мягкий камень ракушечник, который образовался из морских организмов.



Такие строения прочные, стоят веками. В них хорошо укрываться от песчаных бурь и метелей. Летом прохладно, а зимой наоборот тепло.



Любой путник может остановится переночевать в случае непогоды или беды. Женя рассказывал, что в прошлом году они с Богданом ночевали в этой мечети во время сильного шторма.



Нам же с погодой несказанно повезло, всю дорогу жарит солнце будто апокалипсис уже настал.



Есть правда нюанс. Тем кто боится темных пещер и тесноты, ночью там конечно будет жутко. Но если приспичит, и не в такое залезешь. По мне так обычная молитвенная пещера.



Чуть дальше по пути вдоль берега встретилась павшая земля "Жыгылган". Эпичное название, которое соответствует действительности.



Это такое место, где когда-то давно морем и подводными течениями подмыло часть берега. Несколько километров прибрежных скал обрушились вниз и образовался большой кратер.



Выглядит зрелищно, будто декорация к голивудскому фильму. В очередной раз чувствую себя песчинкой, против безграничных сил природы.



Жаль что фото и видео не могут передать масштаб всей картины. Здесь нужна принципиально другая техника, чтобы показать объем места относительно ландшафта.



А впереди нас ждала изнуряющая пыльная дорогая по камням и валунам. Несколько часов мы скакали по ним, периодически оставляя степным духам дары в виде кусков пластика от порогов и бамперов.



К великой радости в конце этого испытания мы выбрались на асфальтовую дорогу, по которой проехали мимо Форта Шевченко и вечером торжественно въехали в Актау.



Городок приятный и современный. Новые застроенные районы с широкими проспектами. Много магазинов и кафе. Есть красивая набережная, где можно гулять и любоваться морским закатом. По всему берегу гостиницы.



В свете вечернего солнца складывается теплое ощущение, что приехал в один из родных городков нашего черноморского побережья.



Актау тоже стоит на берегу моря и если я правильно понял то, сюда приезжают отдыхать жители со всего Казахстана, курортная зона. Если ошибся, то поправьте меня друзья.



Мы заселились в гостинице на ночевку. Наконец-то душ, туалет, кондиционер и кровати.



Кто не был в сложных экспедициях и восхождениях, никогда не поймет, как человек может испытать безграничную радость от простых вещей. В обычной жизни мы их даже не замечаем, они всегда есть и кажутся нормальными. Максимум летом отключат горячую воду, так у некоторых начинается истерика)



Хотите научится ценить то, что имеете, идите в горы, езжайте куда по дальше на машине или велосипеде, путешествуйте пешком. Загоните себя в максимальный дискомфорт. И после первого же такого приключения я гарантирую, что вы вернетесь другим человеком.



В Актау отдыхали сутки, до вечера следующего дня. Восстановились, пополнили запасы провизии и воды перед выездом на маршрут.



Снова в путь, мы выехали на мыс Песчаный, в прибрежную зону неподалеку от города.



Место примечательно тем, что там шикарный песочный пляж и чистое море. А еще в качестве музейного экспоната на воде стоит старый корабль прямо рядом с берегом. С этого места открывается изумительный закат.



На мысе мы немного погоняли на машинах по пляжу и морскому берегу. Как потом выяснил, что это было напрасно. На защите днища машины скопилось много водорослей и килограмм тридцать песка. Когда по возвращению домой полез менять масло, меня чуть не придавило этой защитой)



На ночевку останавливаемся прямо на берегу моря. Разбили круговой лагерь, на случай если кто-то захочет напасть на нас, например комары).



Вечером сварили большой казан вкусной ухи. Ни в одном ресторане мира я еще не пробовал ухи, приготовленной вкуснее, чем в грязном казане с песком и пеплом на походном костре.



Встретив на следующее утро рассвет, мы попрощались с этим чудесным местом и выехали в путь. В следующем году обязательно вернусь на этот мыс, он просто сказочный.



Выбравшись с речного песка, пора качать полета. Кстати по берегу мы гоняли на полуспущенных колесах, это чтобы не увязнуть в песке. Теперь при выезде на грунтовую дорогу, пора качаться.



Я перед поездкой установил себе стационарный модный компрессор, аналог ARB. Думал буду теперь колеса качать, так же быстро, как в Формуле 1. Не тут то было. От большого количестве песка и пыли, он сдох, просто не включился и все.



Благо у ребят из команды был нормальный компрессор Беркут24. Они меня спасли, в одиночку я там конечно помучался бы пока решил эту задачу.



Впереди еще день пути по пересеченке под палящим солнцем. Но самое интересное нас ждет впереди.



Во второй половине дня мы должны были выйти в импровизированную пустыню. Прямо такую, где гоняют на крутых джипах в ралли Дакар.



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Марсианские пейзажи в Казахстане. Мангистау - Часть 3



Экспедиция в западный Казахстан в 2018 году. Пески Сенек. Урочище Босжира. Солончак сор Тузбаир. Степной Казахстан.



И так впереди нас ждут пески Сенек. На самом деле это маленький кусок песчаной пустыни, с дюнами и барханами местами до 50 метров.



Кто бы мог подумать, что такое встретится в степи Казахстана.



Въезжая на них я конечно подозревал, что будет не просто. Но и подумать не мог, что этот аттракцион на столько меня укатает.



Я повис брюхом на первом же бархане. Моя двухсотка явно не предназначена для таких заездов. Слишком тяжелая и не поворотливая, а колеса маленькие.



По пескам проще гонять на легкой машине с большими колесами, но мне такая не подходит. Компенсирую маленькие не достатки, большими машинами)



Основное правило езды по пескам - не останавливаться, давишь газ в пол и едешь, пока можешь. Только остановился, значить выходишь копать и выдергивать.



Просто вытянуть машину не получится, песок слишком плотный. Нужно дергать рывками динамическим тросом. Для этого нужна машина, как минимум не легче. Пробовали меня дергать УАЗом, не берет, легкий очень. Только Женя Шаталов на своем крузаке мог меня спасти.



Еще обязательно по максимуму спустить колеса. Я сначала выехал на 1,0 атмосферы, но машина вязнет. Пришлось спускаться до 0,7 атм. и только тогда получилось более менее передвигаться.



Целых четыре часа мы проходили участок в два километра, постоянно выдергивая друг друга. Застревали все, и новички и ветераны.



К концу участка стало получатся ездить по барханам и даже поработал на камеру, фото частично от туда)



Самое забавное, что прямо внизу шла обычная дорога и виднелся поселок. Можно было в любой момент спустится и спокойно добраться до места назначения.



Так не интересно, мы же все взрослые, как дети. Нам нужно поиграть в песочнице и почувствовать себя супергероями)



В ночи выбрались с песков и разбили лагерь. Сегодня остановились у большой меловой горы. Кругом все белое, мел по всюду. Только потом я узнал, что этот мел будет преследовать нас все последующие дни.



До этого дня мне казалось в степи много пыли. А сегодня понял, что мы ехали практически по автостраде.



Представьте, что машина в облаке пыли. Я например раньше не мог такого представить.



Тут же из под колес поднимается белый столп и ничего не видно. Приходится останавливаться и ждать пока все уляжется, а потом ехать дальше.



Дважды за день вытряхивал воздушный фильтр в салоне. Поначалу когда перестал дуть кондиционер, даже растерялся.



В один из следующих дней мы добрались до нового шикарного места. Легендарное урочище Босжира. Это древний залив пересохшего моря. Место похоже на американский Дикий Запад с каньонами и разломами, только с Казахстанским колоритом)



Безумно красивое место, особенно на закате и рассвете. Когда солнце переливается лучами сквозь скалы и тень от них отражается на земле в виде незамысловатых фигур.



Некоторые из скал имеют причудливые формы и напоминают головы разных зверей. Самые хорошо различимые из них "Скалы носороги". Со стороны будто настоящие головы этих мощных животных.



Впереди у нас было еще бесчисленное количество красивых скал и разломов. Бесконечные спуски и подъемы по холмам. Десятки килограмм степной пыли и мела.



А заключительным этапом экспедиции был солончак Сор Тузбаир. Название говорит само за себя.



Сезонно пересыхающий источник вокруг которого расположены глинисто-известняковых отложения причудливой формы.



По краям этот солончак совсем сухой и можно смело по нему ехать. В подобных местах часто проводят испытания машин и мотоциклов на максимальную скорость. Там действительно можно запросто разгоняться свыше 200 км., поверхность идеально ровная.



Главное, чтобы везде было сухо. У нас в середине оказалась сырая почва и машину начало здорово водить на скорости. Пришлось быстро возвращаться в береговую часть.



Переночевав крайнюю ночь в степи, на утро мы выехали домой.



Мангистау незабываемое место. Я обязательно хочу вернуться сюда зимой, чтобы увидеть эту красоту в другом обличии. А потом и весной, чтобы побывать там, где не успел. Источник - Сайман Сергей

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