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Сбежавшая жена правителя Дубая раскрыла причину побега
19:47 08.03.2020

Эмиратская принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн рассказала, почему она сбежала от своего супруга, правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида.

Как пишет газета Daily Mail, принцесса уверена, что ее муж в феврале 2019 года планировал выдать ее одиннадцатилетнюю дочь Джалию замуж за 34-летнего наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Однако сам бин Рашид заявил, что ни один из его детей не состоял в браке и не был помолвлен в таком юном возрасте.

Ранее Верховный суд Лондона признал Мохаммеда бин Рашида виновным в преследовании принцессы Хайи, а также в похищении двух дочерей, которых силой вернули в ОАЭ.

Принцесса Хайя сбежала от супруга с детьми и 40 млн долларов в начале февраля 2019 года. В марте 2018 году она пыталась сбежать из страны впервые, но была поймана.

Евгения Горлова

Источник - МК
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