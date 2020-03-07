Сбежавшая жена правителя Дубая раскрыла причину побега

19:47 08.03.2020

Эмиратская принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн рассказала, почему она сбежала от своего супруга, правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида.



Как пишет газета Daily Mail, принцесса уверена, что ее муж в феврале 2019 года планировал выдать ее одиннадцатилетнюю дочь Джалию замуж за 34-летнего наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Однако сам бин Рашид заявил, что ни один из его детей не состоял в браке и не был помолвлен в таком юном возрасте.



Ранее Верховный суд Лондона признал Мохаммеда бин Рашида виновным в преследовании принцессы Хайи, а также в похищении двух дочерей, которых силой вернули в ОАЭ.



Принцесса Хайя сбежала от супруга с детьми и 40 млн долларов в начале февраля 2019 года. В марте 2018 году она пыталась сбежать из страны впервые, но была поймана.



Евгения Горлова