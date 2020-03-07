Как Арабы завоевали Среднюю Азию

19:54 08.03.2020

Когда в начале 8 века, наместник Ирака Аль-Хаджжадж пристально смотрел на карту восточных областей, он не подозревал, что скоро изменит религиозную, этническую и политическую историю целого региона Азии!



Тюрки и эфталиты, которые отчаянного грызлись друг с другом, наконец выбились из сил! В Средней Азии расцвели многочисленные небольшие города, возникавшие возле оазисов.



Идеальная ситуация, чтобы внешний враг мог напасть на эти слабые формирования!



Арабские завоевания



Ирак давно стал арабским и принял ислам.



Его лидер, по имени Куйляб, происходил из Мекки и являлся очень дальним родичем... одного из кланов профессиональных нищих!



Он был никем. И когда Аллах даровал ему такую власть и силу, характер этого человека стал очень тяжелым.



Аль-Хаджжадж - "ломающий кости", такое имя он принял, и в делах, и в словах отличался невероятной резкостью. Грубил как амирам, так и простым людям, никогда не слушал чужих советов и снискал славу дурного и жестокого человека. Однако прекрасного завоевателя!



Он всегда носил один и тот же черный плащ и черную чалму, ненавидел богатых и выходцев из знатных семей. Оскорблял безвинных и виноватых и даже самого сподвижника Пророка Анаса ибн Малика!



Его врагами были все, а друзей у него не было...



Ответственным за восточную войну он делает некоего Кутайбу, такого же безродного и гневного, как и он сам. По легенде они заключили пари, кто из них примет первым титул "амира Китая".



Падение войск сассанидского короля Йедзигерда Третьего, открыло арабам дорогу на восток и те уже иногда наведывались в Среднюю Азию для грабежа и пробы сил.



Масло в огонь подлило вторжение тюрок, взявших Бухару и мятеж в Согде, где местные, уже принявшие ислам, снова вернулись в зороастризм.



Кутайба ибн Муслим



В 705 году Кутайба ведет арабскую армию на небольшие города Средней Азии. Ему готовы помочь некоторые из городков, в обмен на благосклонность в будущем.



Богатый город Байкенд, сумел провести наглого гостя! Его армии перерезали сообщение с родиной, а гонца в Ирак они подкупили. Тот сообщил Кутайбе, что его владыка Аль-Хаджжадж пал и война бессмыслена!



Кутайба не поверил. Он казнил гонца, а город начал ускоренно штуромвать! К вечеру тот пал.



Кутайба оставил гарнизон в городе, а сам с армией спешит назад - помочь патрону! Жители Байкенда тут же подняли бунт, перебили гарнизон и отрезали его воинам носы и уши.



Месть обманутого Кутайбы была страшна - город осаждали месяц и не оставили в нем живыми никого.



Захватчики овладели здесь такой богатой добычей, какой до этого им не удавалось захватить нигде. Быть может, наиболее важной частью этой добычи было огромное количество оружия и боевых доспехов – целый арсенал. Качество этих изделий было исключительно высоким, ибо с тех пор в арабской поэзии в качестве эпитета для несравненного мастерства употреблялось обозначение "согдийский"



Через год, Кутайба идет на Бумиджикент и тот, устрашенный его жестокостью, сдается без боя. Сдался и еще один крупный город Рамитан.



Но форсировав Амударью, арабы столкнулись с тюрко-согдийским войском. Не известны подробности битвы, но арабы победили, а затем победили и еще одну тюркскую армию, несмотря на огромные потери! По легенде, Кутайба мастерски стравил тюрок и согдийцев, отчего победил малыми силами, хотя и сам понес большой урон.



Аль-Хаджжадж был в ярости от таких трат, но Кутайба уже шел на Бухару - столицу врага.



Огромный и цветущий город, его осада могла длиться годами! Там была неприступная цитадель, запасы продовольствия, а специальные источники снабжали защитников чистой водой.



Осажденная Бухара отчаянно сопротивлялась, на арабов напали тюрки, который с огромным трудом удалось отогнать, даже прервав осаду.



Тяжелый ратник Хорезма



100 монет обещал воинам Кутайба за голову бухарца... В ставке арабов была воздвигнута большая пирамида из голов воинов Мавераннахра, но это не помогло сломить сопротивление защитников Бухары



Но самое страшное было то, что отдельные племена войска Кутайбы начали роптать и отказываться ему подчиняться. Лишь большими казнями и посулами добычи их удалось усмирить.



Бухара так и не пала, она лишь согласилась платить огромную дань, что изможденному войску Кутайбы пока хватило.



Дань будет такова, что правителя Согда низложат собственные подданные и знать, когда их оповестят о таких суммах. Кутайба же будет подавлять мятежи в своей стране, которые вспыхнули сразу же после его ухода на восток.



Новый шах столкнулся с мятежом брата старого шаха! Кутейба любезно вызвался помочь и с войском снова вторгся в Среднюю Азию. И теперь он уже не уйдет!



Разбив мятеж, арабы осаждают Самарканд - последний свободный город, где уже многие вельможи склонны признать арабов новой властью, чтобы сохранить капитал и жизнь.



300 стенобитых машин появились перед стенами города. Они день и ночь долбили стены Самарканда. Арабам удалось пробить брешь, согдийцы сумели ее заделать. Стреляя из луков, делая вылазки, согдийцы наносили большой урон осаждающим. В течение месяца защитники города мужественно оборонялись. Но наконец и они не выдержали.



Дань в 2 миллиона монет сейчас и по 200 000 ежегодно, 3 тысячи рабов, все ценное из зороастрийских храмов, распустить и более не собирать войско, построить мечеть в городе - такими были условия Кутайбы.



Средняя Азия стала арабской. Однако восстания будут происходить еще сотню лет! Каждый год, арабы будут приводить туда сильное войско весной, просто демонстрируя, кто здесь власть..А уже осенью это войско пойдет уничтожать мятежников где-то по соседству.



Всадник из Бухары



Арабы активно насаждают ислам: уничтожают храмы и книги огнепоклонников, принуждая население принимать ислам сначала мечом, а зачем и платой по 2 серебрянные монеты за присутствие на намазе, который даже стал вестись на фарси, так как не понимали арабский.



Но еще не сказали свое слово тюрки, которые лишились богатого союзника и данника! Скоро они скажут свои доводы мечом и огнем!