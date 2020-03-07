С помпой открытые "Сила Сибири" и "Турецкий поток" грозят разорить "Газпром"

19:59 08.03.2020 Китай и Турция отказываются от поставок газа из-за коронавируса



София Сачивко

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Леонид Хазанов

Максим Канищев



Китай останавливает импорт газа. Национальная компания CNPC (China National Petroleum Corporation) объявила о наступлении форс-мажора в связи с падением потребления газа до такой степени, что прекратился его отбор из хранилищ, сообщают Bloomberg и Reuters. Ранее от СПГ отказалась компания CNOOC.



Причиной колоссального падения спроса на энергоносители стала стремительно обваливающаяся экономика КНР.



"Указанный национальный оператор и его „дочка", компания PetroChina Co., предпринимают экстренные шаги для разрешения ситуации, однако на время действия моратория запланирован полный отказ от закупки как зарубежного СПГ, так и топлива по газопроводам в Китай", - сообщает Bloomberg.



При этом в руководстве CNPC не видят другого пути для стабилизации ситуации, вызванной эпидемией коронавируса.



Принятое решение ставит под угрозу недавно подписанное соглашение между США и КНР, о закупке энергоносителей на $ 54 млрд в течение двух лет. Однако, судя по сообщениям Bloomberg, ограничение могут коснуться не только СПГ из Австралии, США и Катара, но и трубопроводного газа из Туркмении и России.



"Компания выдала уведомление о форс-мажоре поставщикам трубопроводного газа, а также по меньшей мере одному поставщику СПГ, хотя детали уведомления о форс-мажоре не могли быть немедленно подтверждены", - пишет Reuters.



Пока российские компании уверяют, что поставки идут в штатном режиме. В "Газпроме", который должен в этом году по "Силе Сибири" поставить 5 млрд кубометров, заявили ТАСС, что не получали от китайских партнеров никаких уведомлений, а в НВАТЭК уверяют, что все обязательства стороны исполняют.



"Отгрузки продукции с проекта „Ямал СПГ" осуществляются в плановом режиме в соответствии с заключенными договорами, включая поставки в азиатском направлении", - уверяют в компании.



Как считает эксперт-экономист Леонид Хазанов, нет пока оснований полагать, что поставки "голубого топлива" из России в Китай по "Силе Сибири" будут приостановлены.



- Даже если это и случится, то вряд ли на длительный срок. Дело в том, что добыча природного газа в КНР не полностью удовлетворяет потребление: в прошлом году она составила почти 177,7 млрд кубометров при спросе в 306,7 млрд кубометров. Недостающие объемы приходится закупать за границей.



Но из-за эпидемии коронавируса в Китае, приведшей к блокировке целых городов и остановке работающих там промышленных предприятий, начиная от металлургических и заканчивая автомобильными, потребление природного газа в стране резко упало. В данной связи возник его переизбыток и теперь участники китайского газового рынка пытаются его сократить.



Соответственно, под "нож" попал импорт СПГ, так как его надо перекачивать с судов в цистерны и везти потом по автомобильным и железным дорогам, многие из которых сейчас заблокированы. В случае же "Силы Сибири" ситуация иная - природный газ из нее поступает в те провинции, где сейчас отмечено мало случаев заболевания коронавирусом и поэтому потребление практически не снизилось. Так что пока я думаю, "Сила Сибири" еще поработает.



"СП": - Турция ранее уже сократила покупку российского газа, заменив его азербайджанским. Сейчас политическая ситуация осложнилась еще больше. Не приведет ли это к остановке "Турецкого потока"?



- Я бы не стал ожидать полной остановки "Турецкого потока", хотя и ранее построенный "Голубой поток" недозагружен. TANAP же, хотя он выступает их конкурентом, имеет ограничения по загрузке, связанные не столько с диаметром его трубы, сколько с состояние минерально-сырьевой базы природного газа в Азербайджане: он попросту не может быстро нарастить добычу для загрузки TANAP на 100%. Для этого надо иметь достаточное количество промысловых скважин, обеспеченных адекватными объемами запасов "голубого топлива".



Вдобавок помимо Турции, Азербайджан должен поставлять природный газ другим потребителям и вряд ли у него есть его большие свободные объемы. Поэтому скорее надо опасаться, что "Турецкий поток" быстро не выйдет на полную загрузку.



"СП": - Насколько сильная зависимость российской экономики от продажи энергоносителей и проблем в мировой экономике из-за коронавируса?



- Падение закупок российского газа, бесспорно, малоприятно для российской экономики, учитывая, какие суммы приносит его продажа за границу. Но я не жду их полного прекращения, оно вряд ли возможно. В тоже время, доходы государственного бюджета явно подсократятся, отразившись в свою очередь на финансировании его расходов, и возможно "Газпромом" будут пересмотрены какие-либо инвестиционные проекты. Вот тут-то важно, чтобы не пострадали социальные статьи бюджета России и программы газификации регионов и социальные проекты, реализуемые "Газпромом".



- Ситуация очень интересная, считает управляющий директор ООО "РусЭнергоПроект" Максим Канищев. - Китай объявил о приостановке закупки по причине форс-мажора, то есть о непредсказуемом событии (в данном случае - эпидемии), независящем от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств.



Shell и Total отказались признавать причину форс-мажорной ситуации, так как ВОЗ не объявила об эпидемии, а только об угрозе эпидемии. Это позволит этим компаниям получить максимальные штрафные санкции от приостановки поставок, если они предусмотрены контрактами или потребовать компенсации убытков.



Китай бы и рад принять законтрактованный СПГ, но отопительный период закончился, а потребление голубого топлива туристическим направлением (отелями, ресторанами, автобусами) упало в разы от запланированных объемов. Поэтому китайцы получили заполненные под завязку хранилища, и им физически некуда принимать газ.



Это вызовет, как минимум, два интересных последствия:



- нефтяными компаниями и их структурами будет объявлено беспрецедентное давление на ВОЗ с целью не допустить объявления эпидемии, чтобы получить максимальные выплаты с самой большой экономики мира;



- цена на нефть и газ уже упала на 5%, и это удачный момент для спекулянтов (в виде стран или компаний) заполнить свои хранилища газом с дисконтом. Эпидемия закончится, спрос возрастет, а прокачать повышенные объемы газа будет невозможно физически, что даст спекулянтам отличную возможность закончить год с хорошими финансовыми результатами.



Предполагаю, менеджмент "Силы Сибири "относится к ситуации спокойно. Договором должны быть предусмотрены штрафные санкции за сокращение поставки, формально причины для форс-мажора нет, поэтому кусок пирога от Китая достанется и нам. И за другими покупателями дело тоже не должно стать. Поэтому для России ситуация в данном случае явно не плачевная.



"СП": - Политическая ситуация на Ближнем Востоке и сокращение покупки энергоносителей Турцией не приведут ли это к остановке "Турецкого потока"?



- Вчерашняя встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана сняла предпосылки к возможной к остановке "Турецкого потока" по причине военный действий. Но глобально "Турецкий поток" очень чувствителен к таким инцидентам, и, я уверен, Запад использует его как повод максимально затруднить строительство или, как минимум, посеять в умы турок сомнения в обоснованности его продолжения.



"СП": - Как падение экономики из-за коронавируса и сокращение спроса на энергоносители отразятся на российской экономике, которая серьезно зависит от поставок газа и нефти на мировые рынки?



- Зависит, но не серьезно. У нас сбалансированный бюджет с профицитом. Поставки нельзя просто так прекратить - штрафные санкции за изменение объемов касаются как продавца, так и покупателя. Возможный отказ Китая покупать топливо принесет России существенные средства в виде штрафов, а углеводороды все равно будет кому продать.



Небольшой рост курса и связанные с этим изменения безусловно произойдут, но нет никаких оснований предполагать, что они повлияют на экономику глобально - к концу года все выровняется и биржевые показатели поднимутся до уровня выше, чем на начало эпидемии. Источник - СвободнаяПресса

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