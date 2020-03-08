Цены на нефть обрушились на 20%

07:06 09.03.2020

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 долларов за баррель, обрушившись на 22%. Так дешево последний раз нефть торговалась в 2016 году. Теперь нефтяные котировки ушли ниже цены отсечения для российского бюджета



На открытии торгов 9 марта цена на нефть марки Brent составила $38. На закрытии ее стоимость была на уровне $46, следует из данных Investing.com.



По состоянию на 01:15 мск, Brent подешевела на 22% до $35,26 за баррель. К этому времени на 21% упала цене нефть марки WTI - до $32,5. На открытии она торговалась на уровне $34 за баррель. При закрытии предыдущих торгов баррель нефти этой марки стоил $41.



Brent (майские фьючерсы) опускалась до $33,55. Столь низко нефть торговалась в последний раз в январе 2016 года. Нефть показала рекордное падение внутри дня с 1991 года, когда началась операция США "Буря в пустыне" в Персидском заливе по освобождению захваченного Ираком Кувейта.



За несколько минут до начала торгов банк Goldman Sachs выпустил прогноз, как сообщал Bloomberg, согласно которому цена Brent может упасть до $20 за барр. в ближайшие недели. Банк резко понизил свой прогноз по средней цене Brent во втором и третьем кварталах 2020 года до $30.



"Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну, после того как Саудовская Аравия агрессивно сократила относительную цену, по которой она продает свою нефть, на максимум по меньшей мере за 20 лет", - написали аналитики банка. По мнению Goldman Sachs, в ходе этой ценовой войны производители нефти с низкой себестоимостью будут наращивать добычу, используя свободные мощности, чтобы заставить производителей с более высокими затратами сократить их добычу.



В российском бюджете базовая цена нефти Urals на 2020 год $42,4 за баррель. Эта отметка важна для бюджетного правила. При ценах выше Минфин закупает на дополнительные доходы бюджета валюту, а при их падении должен продавать ее, но еще никогда этого не делал. Urals стоит дешевле Brent (обычно на $1,5-2).



Министр финансов Антон Силуанов утверждал, что Россия может профинансировать свои бюджетные обязательства, даже если нефть будет стоить $20–30 в течение трех лет. "И вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы - 7% ВВП", - говорил министр в октябре 2019 года. В феврале Силуанов допустил, что государство сможет в течение четырых лет спокойно финансировать расходы, если цена на нефть достигнет около $30 за баррель.



Минфин приводил расчеты в прошлом году, что если цены на нефть опустятся до $25–30 в ценах 2017 года ($26,5–31,8 в текущих) и будут находиться на этом уровне один год, бюджет недополучит нефтегазовых доходов в объеме 1,6–2,4% ВВП, если три года - то 5–7,6% ВВП. Накопленные валютные резервы Минфина сейчас составляют более 9 трлн руб., или более 8% ВВП, то есть их действительно хватит как минимум на три года "нефтяного шока". Однако обвал цен на нефть все равно ударит по экономике.



Банк России в сентябре 2019 года публиковал рисковый сценарий с ценами на нефть по $25–35 в 2020–2022 годах. В этом сценарии в российской экономике наступает рецессия, ВВП падает на 1,5–2% в текущем году. Инфляция в рисковом сценарии подскакивает до 6,5–8% в 2020 году из-за значительного ослабления рубля. ЦБ не приводил в своем рисковом сценарии прогнозного курса доллара к рублю, но исходя из опубликованных параметров курс может упасть до 80–90 руб. в пессимистическом варианте.



В пятницу, 6 марта, стало известно, участники ОПЕК и страны, не входящие в картель, - Россия, Казахстан, Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти, и с 1 апреля она перестанет действовать. На фоне этого цена на Brent обвалилась на 9% - до $45,5 за баррель, достигнув минимума с июня 2017 года. Выход из сделки позволит России нарастить добычу 0,3 млн барр. в сутки с апреля. Но, по словам министра энергетики Александра Новака, пока эти планы с компаниями не обсуждались.