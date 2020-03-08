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Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть
07:10 09.03.2020

Доллар торгуется на уровне 72 руб. за штуку, а евро - 82 руб. На закрытии предыдущих торгов доллар стоил 68 руб., стоимость одного евро была 80 руб. Курс валют вырос на фоне обвала цен на нефть свыше 20%

На фоне обвала мировых цен на нефть больше, чем на 20% курс доллара вырос до 72 руб., а евро подорожал до 82 руб.

По данным Bloomberg, к 03:20 доллар торгуется за 72,4 руб. На закрытии валюта стоила 68,5 руб. Евро, как указывает Bloomberg, вырос до 82,37 руб. На закрытии предыдущих торгов цена валюты не превышала 80 руб. за штуку.

На Мосбирже 9 марта торги валютой проводиться не будут из-за выходного дня в России в связи с празднованием 8 марта, говорится на ее сайте. Торги там возобновятся во вторник, 10 марта.

В ходе торгов торгов 9 марта стоимость нефти марки Brent опустилась до $35 за баррель, тогда как WTI торговалась примерно за $32 за баррель. На закрытии предыдущих торгов стоимость Brent была на уровне $46, а WTI - $41. Так дешево последний раз нефть стоила в январе 2016 года. Незадолго до начала торгов банк Goldman Sachs представил прогноз, согласно которому в ближайшие недели цена на Brent может упасть до $20 за барр.

Падение мировых цен на нефть повлечет за собой снижение стоимости марки нефти Urals, для которой в российском бюджете базовая цена на 2020 год установлена на уровне год $42,4 за баррель. Эта отметка важна для бюджетного правила: при снижении цен на нефть Минфин будет продавать валюту, чего еще никогда не делал.

Согласно рисковому сценарию Центробанка, при стоимости барреля нефти в $25–35 в 2020-2022 годах, в российской экономике наступит рецессия, а ВВП опустится на 1,5–2% в текущем году. Инфляция в этом случае вырастет до 6,5–8% в 2020 году из-за значительного ослабления рубля.

Министр финансов Антон Силуанов при этом утверждал, что Россия сможет исполнить свои бюджетные обязательства в течение трех-четырех лет даже если цена на нефть опустится до $20-30.

Гаяна Демурина

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583727000
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