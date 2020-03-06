Земля погибнет от дураков и паникеров, - Сергей Лесков

08:30 09.03.2020 На китайском коронавирусе наживаются фармацевты, производители медоборудования, а также политики, которые обращают себе на пользу любую беду.



Конечно, необходимо создавать вакцину и нужен карантин. Но нельзя разрушать экономику, обрывать поставки и закрывать заводы.



Сергей Лесков

Журналист, писатель

6 марта 2020



Весной 1910 года газеты всего мира выходили с заголовками "Погибнет ли Земля в этом году?" Записной скептик Марк Твен в автобиографии написал: "Я родился в 1835 году вместе с кометой Галлея. Она вернется, и мы вместе исчезнем". Черный юмор? Но, как говорится, накаркал. В 1910 году при прохождении кометой Галлея перигелия знаменитый писатель умер. Сегодня мы назовем это случайным совпадением, но в начале ХХ века многие просвещенные граждане были уверены в том, что комета Галлея приносит несчастья вселенского масштаба. Сегодня ее место занял маленький, но шустрый коронавирус COVID-19.

Сто лет назад наши предки уже почувствовали прелесть радио и железных дорог, но у них оставались представления о природе, которые теперь кажутся нам анекдотично наивными. Однако факты укладывались в научную парадигму эпохи. Комета Галлея пересекает земную орбиту раз в 76 лет и всякий раз это приносит несчастья. В 1066 году в Англию вторглись норманны. В 1456 году османы проникли в Европу, пришли землетрясения, эпидемии, хлынули кроваво-красные дожди и народились двухголовые телята. Папа Римский Каликст III (Борджиа) предал комету анафеме и почти сразу отправился в лучший из миров. В 1835 году, в эпоху промышленной революции, на комету возложили ответственность за смерть австрийского императора Франца II и за ужасный пожар, который спалил Нью-Йорк.



Сегодня комета забыта, в умах - коронавирус. Граждане, которые пользуются чудесами электроники и биотехнологий, охвачены эсхатологическими настроениями, будто начитались проповедей несчастного папы Каликста. Страхи - с поправкой на эпоху биоинженерии. Но как раньше публика не ведала, откуда появляется и из чего состоит комета, так и теперь не разбирается в механизме проникновения вируса сквозь мембрану клетки и его встраивания в структуру РНК.



Невежество - лучшее удобрение для распространения тревожных слухов. Чернобыльский синдром, страх перед радиацией, принес гораздо больше вреда, чем непосредственно взрыв на атомной электростанции. Изъяны психологии способны принести значительно больше вреда, чем зловредный COVID-19. Как писал Стивен Кинг, "когда говорят „конец света", значит, хотят продать кукурузные хлопья". На китайском коронавирусе наживаются фармакологические гиганты, производители медицинского оборудования, а также политики, которые обращают себе на пользу любую беду.



Каждая жизнь бесценна, но число жертв от COVID-19 не идет в сравнение с другими причинами летальных исходов. За два месяца коронавирус унес три тысячи жизней, но за тот же период, согласно статистике Билла Гейтса, столько же людей умирает от укусов собак, лучших друзей человека. Коронавирус всего в два раза опаснее, чем слоны и крокодилы, смерть от которых - нечто на грани экзотики. Из всех наших братьев меньших наибольшую опасность для человека по-прежнему таят комары, переносчики малярии, которая уносит за два месяца не менее 120 тысяч жизней, наравне с ВИЧ/СПИД. До такого же уровня поднимается число жертв от сезонного гриппа, на который мы легкомысленно махнули рукой. Еще раз: обычный грипп в 40 раз опаснее страшного китайского коронавируса, но инфицированные паникой граждане не видят фокус и не ощущают реальной угрозы. Побочные потери от паники, вызванной коронавирусом, в десятки раз превзойдут потери от самого COVID-19.



Если Земле и суждено погибнуть, то от дураков и паникеров. Конечно, необходимо создавать вакцину и нужен карантин. Но нельзя разрушать экономику, обрывать поставки и закрывать заводы. Слабая промышленность открывает зеленую улицу эпидемии. Чем сильнее экономика, тем больше ресурсов для здравоохранения. Об этом говорит весь мировой опыт, это тысячекратно подтвержденная аксиома. Однако из-за потери здравого смысла целые отрасли находятся на грани товарного коллапса, который может наступить через два месяца. Авиаперевозки в Китае упали на 90%, продажи авто - на 80%. Проблемы ползут по миру. Половина карт памяти для компьютеров производит Южная Корея, а 90% комплектующих идут из Японии. В России на короткую рабочую неделю из-за дефицита деталей из заболевшего Китая перешел наш флагман КАМАЗ.



Все болезни от нервов. Грипп и малярия - это скучно, а хочется острых переживаний. Достижение европейской цивилизации - комфорт, низкая смертность и мафусаилова, по сравнению с эпохой папы Каликста Борджиа, продолжительность жизни. Страшная комета, нашествие инопланетян, всемирное потепление, озоновая дыра, промышленное загрязнение и углекислый газ, даже СПИД - все приелось. В природе человека - щекотание нервов, самый сильный возбудитель - ожидание конца света. Просвещенного царя и книжника Ивана IV неминуемый и скорый Страшный суд свел с ума и подтолкнул к очистительным казням. В XXI веке паника заполняет сенсорный вакуум еще и по той причине, что Европа давно, как никогда в своей истории, живет без больших войн.



Главное настроение в мире - страх заболеть



Любопытно, кстати, почему набрала в рот воды Грета Тунберг? Коронавирус в картине мира, которую исповедует громоподобная девочка, вполне может рассматриваться как воздаяние цивилизации за ее энвайронментальный грех. Думаю, Грета молчит, потому что школу бросила и страдает узким кругозором, ничего в биологии не смыслит. Но версий о техногенном происхождении COVID-19 предостаточно, хотя они высосаны из пальца.



COVID-19 - это уже не коронавирус. Это психическое заболевание с экономическими и социальными последствиями. Вирус как будто объелся анаболиками, распух до планетарных масштабов и используется в качестве идеологического оружия. Запад взял его в союзники и изобличает Китай в тоталитаризме, утверждая, что демократические режимы демонстрируют эффективность и на этом поприще. Непонятно, как объяснить казус Италии, а также, почему Южная Корея изнемогает, а в Северной - спокойно? Но агитаторов нестыковки никогда не смущали.



В США ведущие газеты выходят с кричащими заголовками о коронавирусе и надвигающейся тьме. Судя по политической блеклости соперников Трампа, победить его на выборах способен только коронавирус. Если Трамп проявит жесткость, назначит карантин и ограничит мобильность граждан, значит, он диктатор, затаившийся Путин. Если не решится и коронавирус пройдет, тогда слабак. Чем хуже для страны, тем лучше для оппонентов власти. Тактика Ленина накануне Октябрьской революции. В США говорят, что есть два типа коронавируса - республиканский и демократический. Парафраз анекдота о том, что избиратели Трампа и Клинтон - два разных биологических вида.

Коронавирус не приведет к большим потерям. Однако если человек сохранит здравый смысл, он может быть полезен. Любой кризис - это новый вызов цивилизации. Китайский иероглиф "кризис" состоит из двух частей - "опасность" и "возможность". В нашей истории после чумного бунта в Москве в 1771 году появился первый в России водопровод, а также была введена практика запрета массовых молебнов и целования икон во время эпидемии. Кроме того, императрица Екатерина II первая на Руси сделала себе прививку от оспы.

Сергей Лесков Источник - rosbalt.ru

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