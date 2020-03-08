На лесбо-марше в Бишкеке задержана глава агентства Профтехобразования Рита Карасартова

08:37 09.03.2020

На женском марше задержана Рита Карасартова (видео)



08 марта 2020 - Екатерина Улитина



Во время разгона женского марша к 8 Марта сотрудники милиции задержали главу Агентства Профтехобразования Риту Карасартову.

Правоохранительные органы, работающие на площади Победы, где был назначен старт марша, утверждают, что участников не задерживают, а собирают для проведения профилактической беседы.

Рита Карасартова - известная правозащитница. В декабре 2019 года была назначена на пост главы Агентства профтехобразования.



Кроме того, по неподтвержденным данным задержан журналист Канат Каниметов. О своем задержании в соцсети сообщила правозащитница Динара Ошурахунова.

Напомним, сегодня, 8 марта марш феминисток был сорван группой людей, которые закидали участников яйцами. После этого милиция начала уводить с площади собравшихся людей.