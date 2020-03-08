Как на самом деле были вооружены половцы?

08:48 09.03.2020

8 марта 2020



Я заметил, что практически каждая статья о половцах сопровождается иллюстрацией тяжеловооруженного война с полным набором оружия и масочным шлемом. Но не стоит забывать, что половцы (кипчаки) - это прежде всего легко-вооруженные конные лучники. Это напрямую подтверждают археологические исследования курганных, грунтовых и склеповых могильников Половецкой степи (Дешт-и-Кипчак) и Крыма.



В последнем, например, открыто 95 средневековых кочевнических погребений, датирующихся XII-XIV вв. Из них только 81 оказались не разграбленными. Если откинуть женские погребения и дифференцировать оставшиеся по степени вооружения, то можно придти к следующим цифрам: 16% составляют тяжеловооруженные всадники с полным набором оружия ближнего и дальнего боя, 50% - легкая конница с неметаллическими доспехами с полным набором оружия ближнего (сабли) и дальнего (лук и стрелы) боя и 34% - легкая конница вооруженная только луком и стрелами.

Примерно такое же соотношение дают материалы из Волго-Донского региона (156 мужских погребальных комплексов). И лишь в Предкавказье (92 мужских погребения) отмечена высокая концентрация тяжеловооруженной конницы степняков (30,8%).



К сожалению, сборника "Древности Юга России" со статьей А.Г. Атавина, в которой он вводит классификацию воинских кочевнических погребений, нет в открытом доступе.

Естественно художники и реконструкторы, воссоздавая образ половцев, хотят изобразить самых ярких и выразительных представителей этого народа, что приводит к искаженному представлению о половецких ордах и их вооружении.