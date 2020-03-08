Мастер-класс от саудитов: всем "антикоррупционерам" посвящается… , - А.Ганжа

08:53 09.03.2020

6 марта 2020 года принцы Мухаммед бен Наиф и Ахмед бин Абдель Азиз (брат короля Салмана и сын основателя династии) были арестованы по обвинению в государственной измене. В настоящее время путь Мухаммеда к трону своего 84-летнего отца совершенно свободен.

6 марта в Саудовской Аравии закончился государственный переворот: был качественно и уже на практике изменен порядок наследования престола.



За 88 лет существования саудовской монархии там использовался редкий для Европы порядок, который принято называть "лествичным правом" (rota system): когда престол передавался старшему члену правящей династии по мужской линии, то есть брату умершего правителя. В Европе этот порядок был исторически заменен "примогенитурой", переходом власти к старшему сыну монарха, рожденному в законном браке.



У саудитов после смерти основателя династии Абдул-Азиза ибн Сауда (1953 год) титул короля (точнее, с 1986 года - "Хранителя двух Святынь") носили последовательно шесть единокровных братьев, сыновей Абдул-Азиза. До 2017 года этого же правила придерживался и правящий монарх Салман ибн Абдул-Азиз. В 2015 году занявший престол король Салман, в точном соответствии с лествичным принципом, назначил наследным принцем Мукрина, 35-го и самого младшего из ныне живущих сыновей короля Абдул-Азиза. Но вскоре нарушил принцип, отстранив Мукрина и назначив нового кронпринца, Мухаммед ибн Наифа, своего племянника Наифа ибн Абдул-Азиза, как старшего в новом поколении правящего клана саудитов.



Но "примогенитура" пришла и в Аравию. 21 июня 2017 года королевским декретом 58-летний принц Мухаммед ибн Наиф был смещен с поста наследного принца в пользу собственного сына короля Салмана, 32-летнего принца Мухаммеда. Некоторые медиа считают, что смещение было силовым и на ибн Наифа "часами давили, чтобы он отрекся от престола", но он публично это отрицал как "голливудскую фантазию".



Однако отрицания, судя по всему, не помогли, и 6 марта 2020 года принцы Мухаммед бен Наиф и Ахмед бин Абдель Азиз (брат короля Салмана и сын основателя династии) были арестованы по обвинению в государственной измене. В настоящее время путь Мухаммеда к трону своего 84-летнего отца совершенно свободен.



Все это оставалось бы не более чем эпизодом в многотысячелетней истории аравийских бедуинов, если бы не актуальность этого эпизода для современной истории тех стран, которые громогласно заявляют о своей бескомпромиссной борьбе с коррупцией для защиты государственного бюджета. А значит - и для Украины. Потому что Мухаммед ибн Салман провел практический мастер-класс такой борьбы. Реальной борьбы, а не деклараций.



4 ноября 2017 года в Эр-Рияде несколько десятков человек были арестованы и помещены в золотую, но все же клетку в отеле Ritz Carlton. За несколько часов до этого король создал возглавляемый Мухаммедом ибн Салманом Антикоррупционный комитет, который и разгулялся "по полной". Были отданы приказы о задержании одиннадцати принцев, из которых один, скорее всего, погиб во время бегства (Мансур ибн Мукрин). В клетку "Карлтона" были брошены бывший командующий флотом Саудовской Аравии, четыре бывших министра, семь исламских ученых и большая группа ведущих саудовских бизнесменов.



Акция была представлена как "просто начало жизненно важного процесса искоренения коррупции, где бы она ни существовала" (Шейх Сауд аль-Моджеб, генеральный прокурор королевства). Хотя она была, безусловно, политической комбинацией, и сейчас можно бесконечно долго спорить о ее результатах и перспективах этих результатов. Во всяком случае, сейчас у Мухаммеда нет видимых противников внутри королевства.



Но речь не о политике, а о деньгах. После задержаний саудовские власти сделали карлтоновским сидельцам предложение, от которого многие не смогли отказаться: свобода в обмен на часть состояния. Уже через две недели после арестов стало известно, что "власти Саудовской Аравии ведут переговоры по урегулированию с принцами и бизнесменами, задержанными в результате антикоррупционной чистки… Чиновники Саудовской Аравии требуют, чтобы некоторые бизнесмены, члены королевской семьи и министры, задержанные в ходе чистки наследного принца Мухаммеда бен Салмана, заплатили до 70% своего богатства в обмен на свободу, сообщили Financial Times люди, знакомые с ситуацией". И ведь получилось!

Через 14 месяцев после акции королю Салману был предоставлен "Отчет" Антикоррупционного Комитета. Там было записано, что восемь человек отказались от "урегулирования", и их дела "направлены государственному прокурору для дальнейшего надлежащего судебного разбирательства согласно соответствующим законам", а вот с 56 персонами от урегулирования отказалось уже государственное обвинение "из-за уже существующих уголовных обвинений, выдвинутых против них".



Зато с 87-ю персонами получилось одно удовольствие. Сам Мохаммед ибн Салман заявил, что "мы показываем им все имеющиеся у нас файлы, и, как только они увидят, около 95 процентов согласны на урегулирование…". И в "результате расследования, проведенного комитетом, в государственную казну было возвращено более 400 миллиардов саудовских риалов ($ 107 миллиардов). В виде недвижимости, компаний, денежных средств и других активов". Для справки: годовой бюджет 2020 года в Саудовской Аравии составляет 272 миллиарда долларов. У Украины - чуть более сорока миллиардов.



Андрей Ганжа