Эрдоган пригрозил России перейти к односторонним действиям в Идлибе

09:04 09.03.2020

Если не будет соблюдаться соглашение



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле, заявил, что заключил соглашение с Россией о прекращении огня в Идлибе, чтобы разрешить кризис без дальнейшего кровопролития. При этом он пригрозил, что если обещания не будут сохранены, то Турция перейдет к односторонним действиям в Сирии.



Эрдоган заявил, что у Турции никогда не было такой цели, как вторжение и аннексия сирийской территории. "Наша единственная цель-создать среду, которая позволит 3,6 миллионам сирийцев, живущих в нашей стране, и 1,5 миллионам идлибцев, которые базируются на наших границах, благополучно вернуться домой", - подчеркнул он. При этом он подчеркнул, что Турция выступает за территориальную целостность и политическое единство Сирии, передает канал NTV.



.При этом он раскритиковал руководство САР за атаки в Идлибе, сообщил, что турецкие военные за один месяц потеряли там 59 человек.

Он подчеркнул, что операция "Весенний щит" будет продолжена и Турция оставляет за собой право по-своему очистить это место, если не будут сдержаны данные Анкаре обещания.



"Если сделка будет нарушена... мы продолжим идти по пути, который мы определили сами", сказал Эрдоган.

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Остап Жуков

7 марта 2020