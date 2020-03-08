 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.03.2020
12:08  Эрдоган как может мстит Европе, - С.Тарасов
11:54  Сделка в Катаре может открыть два новых Афган-фронта
11:52  Казахский Тенге обвалился вслед за рублем
11:49  Афганистан над глыбами геополитики: что упустила Захарова из учений НАТО
11:18  Умер узбекский поэт Азим Суюн
11:13  У Анкары растут непомерные аппетиты. Вехи борьбы за лидерство в Ближневосточном регионе, - З.Гельман
10:15  Биржи Токио и Гонконга открылась обвальным падением котировок

09:04  Эрдоган пригрозил России перейти к односторонним действиям в Идлибе
08:53  Мастер-класс от саудитов: всем "антикоррупционерам" посвящается… , - А.Ганжа
08:48  Как на самом деле были вооружены половцы?
08:37  На лесбо-марше в Бишкеке задержана глава агентства Профтехобразования Рита Карасартова
08:30  Земля погибнет от дураков и паникеров, - Сергей Лесков
07:10  Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть
07:06  Цены на нефть обрушились на 20%
Воскресенье, 08.03.2020
19:59  С помпой открытые "Сила Сибири" и "Турецкий поток" грозят разорить "Газпром"
19:57  Игра на понижение. Зачем Россия обвалила стоимость нефти, рассорившись с ОПЕК
19:54  Как Арабы завоевали Среднюю Азию
19:52  Христианство в Уйгурском каганате
19:50  Сделано в ЕАЭС: список товаров с общим брендом расширен
19:49  Особо заразен. Коронавирус обнаружили почти в 100 странах
19:47  Сбежавшая жена правителя Дубая раскрыла причину побега
19:09  Экспедиция в западный Казахстан в 2018 году в 3-х частях, - С.Сайман
19:01  Саудовская Аравия наращивает добычу нефти для оказания давления на Россию
15:29  Американский проект в Узбекистане: инвестиции или колониализм?
14:56  Цена на нефть как замена демократии, - С.Мардан
13:57  Коронавирус прикончит глобализацию, - Дм.Дробницкий
12:10  Генерал Тимофей Шапкин - лучший кавалерист Таджикской ССР (история)
11:16  На севере Италии ввели карантин. В зоне изоляции - 16 миллионов человек
10:37  В Эр-Рияде снова неспокойно... Принцы рвут трон из-под дряхлого королька
10:31  Катарская сделка столкнулась с афганской реальностью. Бардак в Афгане ничуть не уменьшился, - И.Субботин
01:54  Афганские тупики Трампа, - Ст.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Биржи Токио и Гонконга открылась обвальным падением котировок
10:15 09.03.2020

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась обвальным падением котировок на фоне пессимизма относительно масштабов экономических потерь от нового коронавируса. Индекс Hang Seng ("Хан Сен") упал на 1012 пунктов (3,87%) - до значения 25134, свидетельствуют данные этой площадки.
Отрицательная динамика охватила все без исключения "голубые фишки". На 10% подешевели акции китайского нефтяного гиганта Petrochina ("Петрочайна").
Обвалом котировок открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире. Об этом свидетельствуют данные торгов.
За первые пятнадцать минут торгов ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, обрушился на 4,37% до отметки 19 842,36 пункта, пробив психологически важный барьер в 20 тыс. пунктов впервые с января 2019 года.
Курс доллара к иене также серьезно ослаб, потеряв 1,51% и выйдя на отметку 104,19-104,2 иен за доллар. Укрепление курса японской иены невыгодно местным крупным компаниям и корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583738100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Первого Президента Казахстана
- Кадровые перестановки
- Мажилисмены обсудили проект Экологического кодекса
- Запрос депутатов Мажилиса о повышении качества образования
- Казахский язык: он уважать себя заставит?
- Запрос депутатов Мажилиса о развитии законодательства в информационной сфере
- Пресс-секретарь президента объяснил, почему у госслужащих будет меньше праздников
- Объем безналичных операций по платежным карточкам впервые превысил показатели по снятию наличных денег
- Не шуметь после 20:00 предлагает Минздрав казахстанцам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  