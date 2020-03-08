 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер узбекский поэт Азим Суюн
11:18 09.03.2020

Ушел из жизни известный поэт Азим Суюн
Сегодня, в возрасте 72 лет ушел из жизни известный поэт Азим Суюн.

Сегодня, 9 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни известный поэт Азим Суюн. О смерти поэта сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.
Азим Суюн родился в 1948 году в Самаркандской области. В 1977 году окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета. Работал в издательстве имени Гафура Гуляма, Государственном агентстве печати, Союзе писателей, газетах "Народное слово" и "Голос Узбекистана", журнале "Гулистан".
Информационное агентство "UzReport" выражает глубокие соболезнования семье и близким Азима Суюна.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - uzreport.news
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