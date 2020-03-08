Умер узбекский поэт Азим Суюн

11:18 09.03.2020

Ушел из жизни известный поэт Азим Суюн

Сегодня, в возрасте 72 лет ушел из жизни известный поэт Азим Суюн.



Сегодня, 9 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни известный поэт Азим Суюн. О смерти поэта сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.

Азим Суюн родился в 1948 году в Самаркандской области. В 1977 году окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета. Работал в издательстве имени Гафура Гуляма, Государственном агентстве печати, Союзе писателей, газетах "Народное слово" и "Голос Узбекистана", журнале "Гулистан".

Информационное агентство "UzReport" выражает глубокие соболезнования семье и близким Азима Суюна.