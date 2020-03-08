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Афганистан над глыбами геополитики: что упустила Захарова из учений НАТО
11:49 09.03.2020

8 марта 2020

Министр обороны США Марк Эспер и министр обороны Великобритании Бен Уоллес выходят из Пентагона.
5 марта 2020 года. Источник: airforcemag.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 7 марта начало масштабных учений НАТО в Евроатлантике Defender Europe 2020. Напомним, 5 марта конвои с американской тяжелой военной техникой, предназначенной для проведения учений и доставленной через океан, пересекли восточную границу Германии и прибыли в Польшу. В тот же день министр обороны США Марк Эспер на брифинге объявил, что целью Defender Europe 20 является желание послать "некий сигнал" России, чтобы заставить изменить ее "плохое поведение". Захарова и прокомментировала это заявление министра Эспера, выделив его из общего проблемного контекста, прозвучавшего на упомянутом брифинге. Между там, этот контекст весьма интересен.

5 марта в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Уоллес, выступая на упомянутом Захаровой брифинге вместе с Эспером, заявил, что Великобритания раньше считала само собой разумеющимся, что США всегда будут рядом, чтобы помочь противостоять угрозам безопасности. Но в связи с развивающейся внешней политикой США и более напряженными отношениями с такими группами, как НАТО, Великобритания "всегда должна иметь возможность делать то, что нам нужно" без американской помощи. По его словам, мир менее безопасен, и все страны кажутся более напряженными, и таким странам, как Великобритания, необходимо искать новые способы удовлетворения интересов безопасности.

"Мы должны понимать, что не всегда можем рассчитывать на то, что США будут там, - сказал Уоллес. - Это не означает, что кто-то ненадежен, это означает, что иногда нам придется делать это самостоятельно или делать это с другими партнерами".

По словам министра обороны США Эспера в ответ, в то время как США смещают свое внимание, сосредотачивая больше усилий у себя дома, чтобы либо подготовиться к соревнованию великих держав, либо переориентироваться на Тихий океан, это не означает большого сокращения в Европе. Например, указал министр, в настоящее время ведутся широкомасштабные маневры Defender Europe 20, в которых участвуют около 20 тыс. военнослужащих США.
Встреча двух министров в Пентагоне состоялась вскоре после того, как США и талибы договорились о мирном соглашении, направленном на прекращение войны в Афганистане. Мирное соглашение касается и Великобритании, которая развернула свои войска в Афганистане с самого начала военной кампании вместе с американцами. По поводу соглашения с талибами, британский министр сказал, что он воодушевлен тем, что сделка "основана на условиях". Но она может потребовать длительного срока для выполнения вместо быстрого вывода. Как следует из недавних атак талибов и продолжающейся деятельности местного ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ - ред.), сказал британский министр, "у нас все еще есть угроза". Требуется "еженедельная, ежедневная проверка прогресса", добавил он.

Американский министр Эспер повторил, что в соответствии с соглашением, США все еще имеют возможность защитить афганские силы, о чем свидетельствуют недавние авиаудары, чтобы остановить атаки талибов на местные контрольно-пропускные пункты. Но Эспер не смог конкретно указать, где в соглашении талибы согласились сократить нападения на афганские объекты, но сообщил, что есть два дополнения к мирному соглашению, которые не подлежат публичному оглашению. Далее, полагает он, в рамках внутриафганских переговоров между правительством Кабула и движением "Талибан" необходимо заключить всеобъемлющее мирное соглашение.
"Это будет длинная, извилистая, ухабистая дорога", - подытожил Эспер.

Таким образом, пресс-секретарь МИД России Марина Захарова обратила внимание на высказывания главы Пентагона Марка Эспера по части "неких сигналов" в адрес России, которые, на самом деле, прозвучали в контексте, повествующем о проблемах США как в мировой геополитике, так и на региональном уровне. Эспер говорил об американском присутствии в Европе посредством учений Defender Europe 20 в ответ на заявление его коллеги из Великобритании, что существуют напряженные отношения внутри НАТО и британцам не следует дальше полагаться на американские гарантии. И над всеми этими глыбами геополитики нависает локально Афганистан с его "длинной, извилистой и ухабистой дорогой" к миру.
Европейская редакция EADaily

Источник - eadaily.com
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