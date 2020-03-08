Казахский Тенге обвалился вслед за рублем

11:52 09.03.2020

Тенге ожидаемо упал по отношению к доллару вслед за российским рублем и фьючерсами на нефть. В некоторых обменниках Алма-Аты утром сегодня, 9 марта, доллар продают по 398 тенге. Хотя еще два дня назад он стоил 382 тенге.

В обменных пунктах столицы тенге стоит 391−395 тенге, в Алма-Ате и Шымкенте доходит до 398. И в этом нет ничего удивительного: Казахстан, как и Россия, является крупным нефтеэкспортером, и тенге, как правило, реагирует на стоимость барреля Brent. То есть ведет себя примерно так же, как рубль.



Как сообщало EADaily , на Forex рубль обвалился до уровня 72,5 рубля за доллар. А мировые цены на нефть рухнули до уровня 2016 года: баррель марки Brent подешевел на треть до $ 31,43. Так рынок панически реагирует на провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+: они не смогли найти компромисс по мерам удержания цен на нефть.

Как пояснил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, с точки зрения интересов России договоренности ОПЕК+ лишены смысла. Потому что, удерживая цены на нефть, ОПЕК+ по сути убирает с рынка дешевую российскую и арабскую нефть и расчищает место для дорогой американской сланцевой. Падение же цен на "черное золото" дает шанс вытеснить сланцевые углеводороды с рынка. Именно поэтому Россия не поддержала на этот раз меры ОПЕК+.