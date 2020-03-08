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Сделка в Катаре может открыть два новых Афган-фронта
11:54 09.03.2020

После подписания мирного соглашения с США движение "Талибан" (запрещено в РФ) предприняло новые атаки на позиции вооруженных сил (ВС) Афганистана. Официальный представитель группировки объявил об окончании периода "уменьшения насилия" и возобновлении военных действий против правительственных сил.

Талибы, в соответствии с катарской сделкой, не будут совершать нападений на иностранных военных, однако они не взяли на себя подобных обязательств в отношении сил безопасности Афганистана. После недельного периода "сокращения насилия", во время которого талибы воздерживались от широкомасштабных военных действий "Талибан" возобновил активные боевые операции, одновременно обвинив правительство Афганистана в подрыве мирного процесса.

Сами талибы отказались от любого перемирия с афганскими властями, несмотря на то что американская делегация настаивала на продлении периода сокращения насилия и включении в этот процесс ВС Афганистана. Используя клише об иностранной оккупации и религиозную риторику, талибы 18 лет воевали против иностранных сил и афганской армии. Чем же объясняется продолжение нападений на правительственные позиции и гражданское население Афганистана сегодня – после того, как была достигнута договоренность о выводе иностранных сил?

Одной из целей "Талибана" является вооруженная борьба против афганского правительства и свержение нынешних кабульских властей, которых талибы считают "марионетками" и "наемниками". Боевики рассчитывают как минимум на полное устранение поддерживаемого США центрального правительства. К достижению этой цели их приближает политическая раздробленность Афганистана, отсутствие планов у бывших соперников и врагов "Талибана", а также политика президента Ашрафа Гани, которая не адекватна существующим вызовам.
Аналитики полагают, после подписания соглашения продолжение боевых действий со стороны талибов не имеет никаких исламских и религиозных обоснований и должно расцениваться как демонстрация силы. В доказательство этого приводится факт противостояния талибов исламскому правительству Бурхануддина Раббани.

Очевидно, что при помощи военного давления на ВС Афганистана боевики пытаются получить преимущество на внутриафганских переговорах. В качестве предварительного условия для их проведения они потребовали освободить из заключения 5 тыс. своих членов и исключить их имена из черного списка ООН. Кабул же настаивает на том, чтобы вопрос об освобождении заключенных и пересмотре черного списка был включен в повестку дня внутриафганского диалога. В обмен на освобождение заключенных Кабул требует, чтобы талибы выполнили свои обязательства в отношении всеобъемлющего и постоянного прекращения огня.

При всем мастерстве талибской команды переговорщиков сегодня ей приходится решать большую проблему. Отказ от столкновений с иностранными силами и продолжение нападений на афганскую армию ставят под вопрос законность ведения боевых действий.
В этой связи часть военного руководства "Талибана" с подозрением относится к мирному соглашению с США. В своих интервью она называет это соглашение сделкой между Пакистаном и США. Они также ставят под вопрос полномочия катарской делегации, считая их недостаточными для того, чтобы представлять интересы целой группировки. Даже участие в мирных переговорах муллы Абдул Гани Барадара, который является одной из ключевых фигур "Талибана", не смогло удовлетворить среднее звено боевых сил "Талибана". Мирное соглашение продемонстрировало глубину влияния Исламабада и США на руководство "Талибана", и это обстоятельство вызывает явное беспокойство в рядах талибов. Пока недовольство полевых командиров носит не массовый характер, но, вероятно, будет расти.

Оппозиция некоторых стран региона сделке Вашингтона с талибами может усилить данные разногласия и способствовать формированию отдельного "движения сопротивления" внутри "Талибана". Несмотря на то, что лидеры талибов пытаются не допустить раскол, их последние действия оставляют сомнения в легитимности ведения боевых действий с точки зрения принципов исламского права.

Вместе с тем есть мнение, что в случае, если США, игнорируя интересы сторон, задействованных в афганской проблеме, передадут талибам единоличное право управления Афганистаном, есть вероятность создания регионального "фронта сопротивления", который будет сформирован при поддержке Ирана, Индии и некоторых стран Центральной Азии. В 1990-х годах указанные страны уже выступали в качестве покровителей антиталибских сил, и возможно, что данный сценарий повторится – в иной форме. После сделки с США талибы, скорее всего, лишатся поддержки со стороны региональных государств, несмотря на то что за два последних года им удалось расширить свои связи и установить близкие отношения с Ираном, Пакистаном, Россией, Китаем, странами Персидского залива, Центральной Азии и даже некоторыми европейскими государствами.

08.03.2020
Автор: От редакции

Источник - afghanistan.ru
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