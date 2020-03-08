В Ташкентской области семью из пяти глухонемых инвалидов выгоняют из собственного дома

13:32 09.03.2020

Воскресенье, 08 Марта 2020



В областной суд Ташкентской области по гражданским делам, а также к Генеральному прокурору Узбекистана обратилась с жалобой жительница Зангиатинского района Татьяна Жилкина, инвалид 2-й группы с детства, которую вместе с семьей выселяют из собственного дома - прямо на улицу. И ее муж, и трое их детей - тоже глухонемые инвалиды.



В своем обращении Татьяна Жилкина пишет, что земельный участок и дом достались ей по наследству от отца, А. Перегудова, который с 1969-го по 1982 год работал в Ташгорпэс (Ташкентское городское предприятие электросетей - ред.), где и получил этот земельный участок, а в 1993 году приватизировал его. Татьяна с момента своего рождения в 1974 году проживает в этом доме по адресу: Зангиатинский район Ташкентской области, ул. Сохибкор, 2.



Однако недавно освободить территорию потребовала некая частная агрофирма "Куйлюк". Когда она была создана, неизвестно.



Женщина поясняет, что хоким (глава администрации - ред.) Зангиатинского района А. Тамикаев, по ее предположению, находящийся в сговоре с руководством агрофирмы "Куйлюк", отменил решение хокима от 2 апреля 1998 года за №161-В и за № 928 от 24 июля 2008 года (подтверждающие ее права на земельный участок - ред.), и потребовал выселить семью Жилкиной.



"Хоким и судья Д. Муродов не считаются с тем, что вся моя семья инвалиды 2-й группы с детства, - отмечает она. - Несмотря на то, что с моей стороны на суд были предоставлены документы, государственный ордер за №016-091 от 21 июня 1993 года на собственность жилья, суд Зангиатинского района по гражданским делам 13 декабря 2019 года вынес решение о выселении моей семьи на улицу. Судья нарушил все процессуальные нормы: судебное заседание шло на государственном узбекском языке, без присутствия сурдопереводчика. Мне даже не предоставили исковое заявление от истца агрофирмы "Куйлюк", я уже молчу о повестке. Поэтому, о чем шла речь и какое решение приняли на суде, я не знаю. Решение судья Муродов выдал также на государственном языке. Мне не разъяснили мои права по закону, не сказали, что я имею право подать апелляционную жалобу в течение 20 дней. Поэтому мы не использовали свое право на апелляцию".



"Благодаря судье Д. Муродову, нашу семью (…) выкинули на улицу погибать. Получается наша жизнь ничего не стоит?" - задается она вопросом.



Соб. инф.