Forbes: Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии

13:34 09.03.2020

Последние два года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору. Однако Москва лишила этот стул одной из его ножек, отказавшись пойти на дополнительные сокращения объемов экспорта нефти.



Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии



Что происходит с ценами на нефть?



Дэвид Блэкмон (David Blackmon)



Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору. Тремя ножками этого стула были:



- Возможность легально экспортировать нефть в другие страны;

- Действующая лицензия на строительство трубопроводов и применение технологий гидроразрыва пласта;

- Существование сделки ОПЕК+, которая ограничивала объемы экспорта других стран-производителей нефти.



Пока все три ножки стула были на месте, цены на нефть оставались достаточно приемлемыми для того, чтобы американские операторы сланцевых месторождений продолжали бурить скважины, увеличивать объемы добычи и по большей части оставаться прибыльными. Однако, если лишить стул хотя бы одной ножки, это нарушит деликатный баланс и, возможно, обернется серьезными проблемами для того, кто на нем сидит.



В пятницу, 6 марта, Москва лишила этот стул одной из его ножек, отказавшись пойти на дополнительные сокращения объемов экспорта нефти, которые были предложены в одностороннем порядке представителями стран ОПЕК в четверг без согласования с российской стороной. Цены на нефть сразу же упали на 10% - это падение стало самым резким за последние пять лет.



Россия является самым крупным участником, не входящим в состав ОПЕК, так называемой группы ОПЕК+. Участники формата ОПЕК+ договорились сократить объемы добычи и экспорта нефти с момента согласования этого плана в декабре 2017 года. Сделка ОПЕК+ была предложена летом того года после того, как в июне цены на нефть марки Brent упали до 45 долларов за баррель. С момента заключения этого соглашения по ограничению экспорта оно помогало сохранять баланс на рынке, несмотря на быстро растущие объемы добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах, и позволяла поддерживать цены на нефть марки Brent выше 60 долларов за баррель - а зачастую даже выше 70 долларов - до начала эпидемии коронавируса.



В четверг, 5 марта, страны ОПЕК предложили ввести дополнительные ограничения, то есть уменьшить количество нефти на рынке на 1,5 миллиона баррелей в день, причем миллион баррелей должен был приходиться на страны ОПЕК, а оставшиеся 500 тысяч должны были разделить между собой Россия и другие участники соглашения, не входящие в состав Опек. Однако в пятницу, 6 марта, министр энергетики России Александр Новак вернулся в Вену и уведомил группу о том, что его страна не согласится ни на какие дальнейшие сокращения.



Хотя сначала поступали сообщения о том, что Россия согласилась продлить действующие ограничения на второй квартал этого года, агентство "Рейтер" процитировало слова Новака: "С учетом сегодняшнего принятого решения с 1 апреля этого года нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК обязательств по сокращению".



Маниш Радж (Manish Raj), финансовый директор Velandera Energy, сказал в интервью Marketwatch, что "Россия, несомненно, рассчитывает, что резкое падение цен повлечет за собой крах американской сланцевой добычи, что позволит ей восстановить господствующие позиции на рынке". Если Москва действительно так думает, то ее, вероятно, ждет разочарование. В 2014 году Саудовская Аравия уже пыталась применить такую стратегию, чтобы задушить американскую сланцевую индустрию, и наводнила рынок нефтью, чтобы создать переизбыток и добиться падения цен с целью вернуть себе долю на рынке.



Эта стратегия является проявлением неверного понимания американских законов о банкротстве. Хотя резкое падение цен на нефть, начавшееся в конце 2014 года, действительно заставило сотни производителей сланцевой нефти объявить себя банкротами в соответствии с Главой 11 кодекса о банкротстве, в конечном итоге большинство тех компаний провели реорганизацию и вновь вышли на рынок, имея уже гораздо меньше долгов. Эта стратегия также не учитывает, что большинство американских производителей уже позаботились о том, чтобы защитить собственную добычу на 2020 год и дальше.



В результате за период времени с середины 2014 года, когда Саудовская Аравия начала реализацию стратегии по возвращению себе доли на рынке, и до августа 2017 года, когда она начала переговоры с Россией касательно соглашения ОПЕК+, общий объем добычи нефти в США вырос на полмиллиона баррелей в день. И этот рост объемов добычи произошел за тот период времени, в течение которого более 200 нефтегазодобывающих компаний прошли через процедуру банкротства.



Таким образом, если план Москвы действительно заключается в том, чтобы "убить" американскую сланцевую индустрию, Новак и другие лидеры должны быть готовы к тому, что на его реализацию потребуется очень много времени и усилий.



Стоит отметить, что в пятницу, 6 марта, Новак также сказал, что Россия продолжит сотрудничать со странами ОПЕК+ в отслеживании рыночных условий. Это внушает некоторую надежду на то, что в ближайшие несколько недель можно ожидать компромиссного решения о продлении срока действия договора об ограничении экспорта. Прежде Россия уже отвергала предложения о сокращении добычи, но при этом быстро соглашалась на альтернативный план.



Между тем пока у стула американской сланцевой индустрии не хватает одной ножки, и впереди ее ждет немало проблем.