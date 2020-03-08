 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кабуле одновременно инаугурированы... два новых президента Афганистана - Абдулла и Гани
18:36 09.03.2020

Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана

Ашраф Гани ненадолго прервал свою речь, но церемонию не остановили
В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани. Как сообщают РИА Новости, ракеты упали рядом с парком и отелем. Ранены два человека.

Гани призвал гостей не бояться и оставаться на своих местах, отметив, что готов пожертвовать собой, если такая жертва "нужна Афганистану". В результате церемонию прерывать не стали.
Агентство отмечает, что в Кабуле в это же время прошла еще одна церемония инаугурации. На ней присягу главы государства принял действующий премьер Афганистана Абдулла Абдулла, не признавший итоги выборов. На этой церемонии присутствовали несколько тысяч сторонников Абдуллы.

Источник - РИА Новости
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