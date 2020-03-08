Биржи США открылись обвалом на 7%

19:01 09.03.2020

Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса. По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 7% до 2764,21 пунктов.

Биржа Сан-Паулу на открытии обвалилась на более чем 10% до 88178,33 пунктов, торги были временно приостановлены.



Ведущие азиатские индексы упали на 3–5%, европейские на открытии потеряли 6–10,5%. Акции и депозитарные расписки российских эмитентов потеряли на торгах в Лондоне 10–15%.

Цены на нефть при открытии торгов в понедельник рухнули более чем на 30%. К 13:00 мск они стабилизировались, хотя и на значениях на 20% ниже закрытия пятницы. На 16:57 стоимость майских фьючерсов Brent составила $35,45 (-27,1%), следует из данных Интерконтинентальной биржи. Стоимость апрельских фьючерсов нефти марки WTI составила $32,6 (-28,59%).



На Forex на 17:00 мск курс рубля составил 74,34 за доллар и 84,83 за евро. Ранее их стоимость составляла 75 и 86 руб. соответственно, обновив четырехлетний максимум.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.