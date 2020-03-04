Hamshahri: Кто совершает преступления в Сирии - турки или русские?

00:00 10.03.2020

Иранское издание перепечатывает информацию так называемой независимой комиссии ООН, голословно обвинившей Россию в нарушении прав человека в Сирии. При этом, однако, в статье приводятся факты преступлений турецких военных в Идлибе.

Hamshahri (Иран): в ООН обвиняют Россию и Сирию в военных преступлениях. Но и Турция тоже при делах!

Обострение ситуации в Идлибе



Спецкомиссия ООН по делам Сирии обвинила Россию, а также правительственные силы Сирийской Арабской Республики в совершении военных преступлений. В докладе комиссии также отмечается, что подобное обвинение может быть выдвинуто и против Турции, в связи с вооруженной поддержкой, которую Турецкая Республика оказывает незаконным вооруженным формированиям на территории САР.



Как передала радиостанция Deutsche Welle, комиссия ООН по Сирии, на основании расследований, проводимых на территории Сирии в период с 19 июня 2019 года по 10 января 2020 года, пришла к выводу, что Воздушно-космические силы России, а также сирийские правительственные войска совершали в северо-западной части страны тяжкие военные преступления.

Как рассказал в минувший понедельник, 2 марта 2020 г., на пресс-конференции в Женеве представитель независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека Паулу Сержиу Пинейру, военные двух стран, как в самом Идлибе, так и в его окрестностях якобы убивали гражданское население, включая детей.



По данным комиссии ООН, сирийские правительственные войска, а также российские военные вели интенсивный обстрел и бомбардировку районов, в которых находились больницы и жилые кварталы, умышленно и избирательно уничтожали гражданскую инфраструктуру, "находящуюся под контролем международного права", что следует квалифицировать как военное преступление.

Провинция Идлиб - одни из тех немногих районов Сирии, которые остались под контролем вооруженной сирийской оппозиции.



В чем обвиняют Турцию

Комиссия ООН также получила данные, что военных преступлениях оказались замешаны не только сирийские и российские военные, но и так называемая "Свободная сирийская армия", которая получает вооруженную поддержку от турецких Вооруженных сил. Таким образом, турецким военным также грозит судебное международное преследование.



Источником информации для комиссии, проводившей данные расследование, являлась данные военизированных формирований "Пешмерге" сирийских курдов, кроме того, члены их семей, а также якобы сами представители гражданского населения северной Сирии - тех районов, в которых в настоящее время идут жестокие бои.

По утверждениям свидетелей, бойцы "Свободной сирийской армии" вели активный обстрел жилых кварталов на севере Сирии, захватывали и грабили имущество местного гражданского населения.



В данной связи указывается также на убийство видного общественно-политического деятеля и правозащитницы местных курдов Хефрина Халафа (председатель партии "Сирия будущего" - прим. перев.). По данным комиссии и сотрудничавших с ней лиц, боевики, поддержку которым оказывают турецкие военные, подвергли пыткам и истязаниям госпожу Халаф, прежде чем казнить ее.



В целом, в докладе комиссии утверждается, что общее число жертв боевых действий в провинции Идлиб, а также ударов, обстрелов и бомбардировок, осуществлявшихся российскими ВКС и сирийскими правительственными войсками, за период с декабря 2019 года по настоящее время, достигло 950 тысяч человек, как убитых, так и раненых.



Кроме того, комиссия утверждает, что причиной массового исхода мирных жителей из провинции Идлиб и огромного количества беженцев стали именно совместные боевые операции и зачистки, проводившиеся российскими Воздушно-космическими силами и сирийскими военными, подконтрольными правительству Башара Асада, начиная с апреля прошлого года. При этом общее количество беженцев из провинции достигло одного миллиона человек.

Исходя из того, что Турция закрыла границы и не пропускает представителей гражданского населения, ищущих спасения от обстрелов и бомбардировок, беженцам приходится искать спасения в других районах и провинциях Сирийской Арабской Республики.



Оригинал публикации: اتهام جنایت جنگی به روسیه، سوریه و ترکیه

Опубликовано 04/03/2020