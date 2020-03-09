Партийная система деградирует в комик-шоу, - В.Кудрявцев

00:01 10.03.2020

Владимир КУДРЯВЦЕВ | 09.03.2020 |



Сегодня уже очевидно, что партийная система во многих странах Запада претерпевает такие изменения, которые в обозримом будущем трансформируют ее коренным образом.



На рубеже исчезновения с политической карты мира СССР было разгромлено и распалось коммунистическое движение; затем в борьбе за избирателей стали постепенно стираться традиционные идеологические различия между либералами, консерваторами и социал-демократами. Усилилась тенденция "охватить всех" (англ. catch all), когда в погоне за избирателем все повально стремятся стать "центристами". Одно это создало предпосылки обезличивания партийной жизни, падения уровня и качества идейной конкуренции.



Однако по-настоящему сильным ударом для классической западной партийной системы стало другое.

На фоне возникновения в мире новых вызовов (терроризм, неупорядоченные миграции, финансово-экономические кризисы, серийные "цветные революции") выяснилось, что существующие партии к этим вызовам не готовы. И тогда на сцену начали выходить так называемые маргиналы и популисты. Общими свойствами представителей этой части политического спектра стали национализм (возвращение к "корням"), политика лозунгов, замена политических идей политтехнологиями, когда "картинка" важнее содержания. Эти были, по сути, те же принципы, что легли в основу "цветных революций", и они начали давать результат – в массах обозначился спрос на быстрые, простые решения, даже на обещания решений.



В условиях нарастания кризисных явлений среднестатистический избиратель отторгает "умные речи", сложные проблемы, долгосрочные решения; качество западного гражданского общества падает, бòльшая часть этого общества чем дальше, тем меньше понимает происходящее в стране и мире (из-за снижения уровня образования, перенасыщенного потока информации, деградации ценностных систем).



Традиционные политические силы теряются, как теряется власть старого типа, когда сталкивается с "цветной" угрозой (как это было в Сербии, Грузии, Киргизии, на Украине, в других странах). Порой кажется, что гражданин достаточно сознателен, чтобы отделить зерна от плевел, но граждане начинают отделять одно от другого как-то неправильно...

"Системные" политические силы делают попытки сменить лидеров, дискредитировать новичков – приклеить им отчасти справедливую этикетку маргиналов и популистов. Однако не помогает. Конкурентов пытаются устранить и другими способами. Примерами могут служить гибель в автокатастрофе лидера австрийских правых Йорга Хайдера, которого перед этим травила вся "цивилизованная" Европа, или скандал в той же Австрии с вице-канцлером и липовой "русской блондинкой".



Однако не помогает и это. В ФРГ, например, популярность "маргиналов" и "популистов" из "Альтернативы для Германии" (АдГ) продолжает расти; представитель Свободной демократической партии Томас Кеммерих стал недавно премьер-министром земли Тюрингии с помощью политически "нерукопожатной" АдГ. Правда, потом под давлением Ангелы Меркель он подал в отставку, но начало радикальной трансформации политической системы Германии положено.



В США республиканцы, отбросив в 2016 году долгие сомнения, начали консолидированно поддерживать "несистемного" Дональда Трампа. Трамп выиграл, хотя все американские СМИ пророчили ему поражение, и сейчас напористо идет к переизбранию на второй срок.



Традиционные политические партии еще сохраняют силу, как вступившая в эпоху заката Римская империя, но уже вынуждены считаться с "варварами" и корректировать свой взгляд на политичскую борьбу. Варианты выбора для них очевидны: действовать, как прежде, и медленно терять позиции; начать сотрудничать с партиями-новичками, "приручая" тех путем частичной легитимации; самим стать такими же "маргиналами" и "популистами".



Политический процесс превращается в технологическую борьбу за власть, при которой важнее не "конфета" (серьезная идея), а "обертка" (шоу, спектакль на публику). А потом наступает "революционное похмелье", когда проблемы усугубляются, ибо победители умеют захватить власть, но не умеют управлять.

Если взять, к примеру, Брексит, то мы видим, что такие "герои", как Борис Джонсон, могут вывести Великобританию из Евросоюза через референдум, но они не могут избавить страну от угрозы приближения потрясений, последствия которых совершенно неясны.



Западная партийная система, как "Титаник", движется по пути Украины, где президентские и парламентские выборы триумфально выиграл комик, который может лишь ввергнуть страну в еще больший хаос, ибо он готов к состязанию, но не к управлению государством. Западная партийная система, как и вся система международных отношений, переживает переходный период с неизвестным исходом. Она отказывается от идеологических ориентиров и "умной политики" в пользу "политического шоу", по ходу которого постепенно утрачивает актуальность сам институт партии как ключевого механизма политического процесса.

Из хаоса рождается новый характер организации политики. Каким он будет и вернется ли качество управления государством – неизвестно.