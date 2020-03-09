Игра в русскую рулетку на рынке нефти плохо закончится, - Норин Берк

07:32 10.03.2020

МЭА: игра в русскую рулетку на рынке нефти плохо закончится



Норин Берк

Investing.com - Мировой спрос на нефть в этом году упадет впервые за более чем десять лет, поскольку быстрое распространение коронавируса по всему миру накладывает ограничения на поездки и более широкую экономическую активность, согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) о состоянии нефтяного рынка.

В 2020 году, по подсчетам МЭА, мировой спрос на нефть составит 99,9 млн баррелей в день, что примерно на 90 тыс. баррелей в день меньше, чем в 2019 году. Это резкое снижение по сравнению с прогнозом МЭА, сделанным в феврале, по оценкам которого мировой спрос на нефть вырастет на 825 тыс. баррелей в день в 2020 году. В начале года МЭА оценило рост спроса более чем на 1 млн баррелей в день.



"Коронавирусный кризис оказывает влияние на широкий круг энергетических рынков - включая уголь, газ и возобновляемые источники энергии, - но его влияние на нефтяные рынки особенно сильно, потому что он препятствует передвижению людей и товаров, нанося серьезный удар по спросу на транспортное топливо", - заявил Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА.



Это особенно касается Китая, крупнейшего потребителя энергии в мире, на долю которого в прошлом году пришлось более 80% роста мирового спроса на нефть. В то время как последствия вируса распространяются на другие регионы мира, то, что происходит в Китае, будет иметь серьезные последствия для глобальных энергетических и нефтяных рынков, отмечает Бироль.



"В момент такой неопределенности и уязвимости мирового рынка игра в русскую рулетку на нефтяном рынке может иметь тяжелейшие последствия", - резюмировал Бироль.



Отчет МЭА был представлен в понедельник, когда цены на нефть потеряли более четверти от своей стоимости, и встали на путь к крупнейшему ежедневному обвалу со времен первой войны в Персидском заливе после того, как Саудовская Аравия снизила цены на рынке, который уже и так затронут воздействием коронавируса.

Саудовская Аравия снизила свои официальные отпускные цены и запланировала увеличение добычи нефти в следующем месяце после того, как Россия отказалась от дальнейшего резкого сокращения добычи, предложенного ОПЕК+ для стабилизации нефтяных рынков.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $8,99, или на 20%, до $36,2 за баррель в 05:21 по восточному времени (09:22 по Гринвичу), после того как ранее успели упасть до $31,02, самого низкого уровня с 12 февраля 2016 года.

Американская сырая нефть марки WTI упала на $8,57, или 21%, до $32,66 за баррель, после того как коснулась уровня $27,34.