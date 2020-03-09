Грядет "большой обвал" рубля. Это только начало, - Мих.Хазин

07:42 10.03.2020

Как считает Михаил Хазин, обвал на фондовых рынках продолжится и будет довольно сильным, сообщает ИА DEITA.RU.

Как заявил Михаил Хазин в эфире радиостанции "Говорит Москва", необходимо менять налоговую и валютную политику, вводить оборотный налог на спекулятивные операции, ограничивать вывоз капитала, чем сейчас занимаются и Евросоюз, и Китай.

Как напомнил Михаил Хазин, понятие "инвестиционная валюта" означает, что есть источники вложений, которые приносят прибыль. Сегодня вы не можете вложить рубль в реальные активы, то есть в основной капитал. Все остальное – это спекуляции.

Сегодня рубль можно вложить только в спекулятивные операции, из которых наиболее выгодными являются валютообменные. А надо, чтобы стало возможным вкладываться в реальный сектор.

"Вот эта вещь, которую необходимо сделать. Для этого нужно радикально изменить кредитно-денежную политику. Эта вещь мне кажется осмысленной", - говорит Михаил Хазин.

Экономист склонен считать, что цена на нефть немного вырастет, биржи упадут, курс доллара на мировых рынках и на Forex вырастет, а у нас в стране начнет со вторника падать, потому как откроются биржи, и вывалится очень много долларов.

Как считает Михаил Хазин, "большой обвал", который неизбежен, скорее всего, начнется этой осенью. Однако, по нынешним временам, все ускоряется. Как признался Хазин, еще недавно он думал, что "до следующей весны мы дотянем".