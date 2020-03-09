Россия и Китай совершили торговое чудо, - А.Комраков

07:56 10.03.2020

У Поднебесной товарооборот со всем миром падает, а с Россией – растет



Анатолий Комраков



9 марта 2020



В начале 2020 года экспорт китайских товаров в РФ и Европу заметно снизился. Фото с сайта www.news.cn

Товарооборот России и Китая, по данным Главного таможенного управления КНР, за январь-февраль 2020 года увеличился в годовом исчислении на 5,6%, достигнув 17,1 млрд долл. Россия нарастила поставки в Китай на 21,7%, до 11,1 млрд долл., а поставки из Китая в РФ, наоборот, упали на 15,4%. При этом в целом международная торговля Китая сократилась за это время на целых 11%, товарооборот составил 591,9 млрд долл. Причем экспорт сократился сразу на 17,2%, а импорт – на 4%.



Товарооборот между Россией и КНР в 2019 году увеличился на 3,4%, до 110,7 млрд долл., сообщали ранее китайские таможенники. Торговля между двумя странами росла в последние годы: по итогам 2016 года товарооборот составлял 69,52 млрд, в 2017 году – 84 млрд, в 2018-м рост был сразу на 27,1% – 107 млрд долл.

Торговая война с США, борьба с коронавирусом, очевидно, негативно сказались на внешней торговле Китая, но парадоксальным образом для России ситуация пока оборачивается определенной выгодой.



Аналитики отмечают, что сальдо внешней торговли в Китае впервые стало отрицательным – 7,1 млрд долл. за два месяца, тогда как в январе и феврале 2019 года оно было положительным – около 43,7 млрд. При этом с США положительное сальдо Китая сократилось на 40% по сравнению с январем и февралем 2019 года. Товарооборот Китая и США сократился за два месяца в годовом исчислении на 20,9%, составив 60,5 млрд долл. Китайский экспорт в Соединенные Штаты уменьшился на 27,7%, до 42,9 млрд, а импорт американской продукции в КНР вырос на 2,5%, до 17,6 млрд.



В конце февраля власти США отметили первые шаги Китая по реализации первой фазы торговой сделки, заключенной двумя странами в начале этого года (см. "НГ" от 20.01.20). Пекин отменил ограничения на импорт мяса птицы и птицепродуктов, зоокормов. Ранее Министерство финансов КНР публиковало список из почти 700 американских товаров, которые будут освобождены от действия пошлин, введенных Пекином в ответ на аналогичные шаги США. В список вошли, в частности, соя-бобы, свинина, говядина, кукуруза, пшеница, нефть и сжиженный природный газ (СПГ).



США, в свою очередь, на днях отменили пошлины на средства индивидуальной медицинской защиты из Китая. Как сообщило агентство Bloomberg, это коснется медицинских масок и перчаток.

Эксперты продолжают высказывать сомнения в том, что Китай сможет выполнить обязательства по наращиванию закупок американских товаров, тем более на фоне коронавируса COVID-19, значительно ослабившего потребительский спрос в Китае. Даже при твердом намерении Пекина придерживаться условий сделки обещание Китая покупать намного больше американских энергоносителей почти невыполнимо, считает обозреватель Reuters Клайд Расселл.



В 2019 году экспорт нефти из США в Китай снизился на 43%, до 133 тыс. барр. в сутки, после чего Китай переместился с третьего места на седьмое среди крупнейших покупателей нефти у Соединенных Штатов. В соответствии с соглашением Китаю нужно возвращаться в лидирующую тройку, так как в течение двух лет Пекин обязан приобрести американских энергоносителей не менее чем на 52,4 млрд долл.



В середине февраля министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что выполнение первого этапа новой торговой договоренности Пекина и Вашингтона замедлилось из-за распространения в Китае коронавируса COVID-19. Несмотря на это, США продолжают готовить вторую фазу, против чего выступает Пекин.

"В первые два месяца 2020 года экономика КНР простаивала из-за карантина, что привело к тому, что выпуск в экономике сократился, но резко возрос импорт, – пояснил "НГ" президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – В результате Китай впервые за многие годы закончил два месяца с дефицитным сальдо внешней торговли в размере 7,9 млрд долл.".



По словам эксперта, Россия ожидаемо нарастила темпы экспорта нефти, газа и сжиженного природного газа благодаря новым запущенным проектам – "Сила Сибири" и "Ямал СПГ". "Также существенно вырос экспорт медицинских изделий. Многие российские производители медицинских защитных масок и костюмов работали только на Китай, – говорит Манкевич. – Также выросли поставки продуктов питания. В то же время упал импорт китайской машинно-технической продукции, остановились производственные цепочки. Российских складских запасов хватило, в марте импорт начнет восстановительный рост".

По словам эксперта, на российско-китайский товарооборот сильнее всего влияет цена на нефть. "Сейчас после провала продления соглашения ОПЕК+ нефть обновляет минимумы на уровне 30–35 долл. за баррель. При такой стоимости нефти наш товарооборот легко может обрушиться ниже 100 млрд долл. Вместе с тем мы ожидаем, что средняя цена по году за баррель составит 40–50 долл., а текущая распродажа носит временный характер. В этом случае с учетом запуска новых проектов в энергетической и других сферах наш товарооборот может к концу года избежать драматичного падения и составить 100–115 млрд в зависимости от динамики на сырьевых площадках", – говорит Манкевич.



По его словам, особого внимания заслуживает политическая поддержка импорта из России в Китае. "Многие китайские компании имеют директиву закупать топливо именно в России, – говорит эксперт. – Российская делегация всегда пользуется особой поддержкой на ключевых китайских выставках. Эта поддержка также важна для дальнейшего наращивания как энергетического, так и несырьевого экспорта. Тем более в этом году сняли запреты на импорт говядины. Мы надеемся, что в этом и следующем годах тенденция по снятию нетарифных барьеров сохранится".

Что касается товарооборота Поднебесной и Соединенных Штатов, то, по мнению Манкевича, видимые усилия Китая по выполнению соглашения до конца марта могут не принести плодов из-за потерь, связанных с коронавирусом.

"Товарооборот Китая и США сократился на 19,6%, сильнее, чем внешнеторговый оборот вообще. Китай экспортировал продукции на 300 млрд юаней и импортировал на 122,4 млрд. Китайский экспорт упал на 27,7%, а импорт вырос на 2,5%. С учетом валютной переоценки падение оказалось еще более драматичным – до 21%. Китай сейчас занят в первую очередь борьбой с эпидемией, но по сухим цифрам видно, что власти Поднебесной прикладывают усилия к исполнению соглашения. Однако из-за шока спроса в китайской экономике оно не может идти согласно намеченному сценарию как минимум до конца первого квартала", – говорит эксперт. По его мнению, в марте Китай начнет полноценно работать, а по апрельским данным уже можно будет делать первые выводы. "Во втором квартале должен подключиться эффект отложенного спроса, который позволит выправить статистику", – полагает Манкевич.

Китай использовал соглашение как временную паузу – передышку до новых президентских выборов в США, по итогам которых будет избрана новая тактика, считает он: "Пока Китай получает благовидный предлог для снижения исполнения своих договоренностей: "У нас эпидемия, но мы все равно стараемся, видите, экспорт растет, но больше мы купить не сможем, пока у нас эпидемия и карантин".

США в случае неисполнения соглашения могут ужесточить давление на китайские технологические компании, говорит Манкевич. "В санкционном списке компанию Huawei могут составить Tencent, Alibaba, China Unicom и China Mobile, а также компании поменьше масштабом. Также США могут повысить пошлины на другие виды товаров. До президентских выборов в США всех устраивает текущий статус-кво: США не трогают Китай, Трамп отчитывается перед избирателями, что сократил торговый дефицит с Китаем и увеличил экспорт. После выборов можно ожидать обострения войны в случае победы Трампа и смягчения в случае победы кандидата-демократа", – говорит эксперт.