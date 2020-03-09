На фоне ценовой войны может смениться саудовский монарх, - И.Субботин

07:59 10.03.2020

Принца Мухаммеда подозревают в желании стать королем досрочно



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



9 марта 2020



Ближневосточная пресса не исключает, что король Сальман уступит свое место сыну уже к ноябрю. Фото Reuters

Кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Сальману (МБС) приписывают план досрочно сменить своего отца, короля Сальмана. Об этом пишет катарская пресса со ссылкой на источники. На фоне разрыва сделки ОПЕК+ королевство потрясли очередные чистки. В их центре оказались видные представители монаршей семьи, которые, как считалось, способны составить конкуренцию наследнику. Опрошенные "НГ" эксперты по-разному трактуют эти сообщения, но сходятся в одном: по саудовской оппозиции мог быть нанесен большой удар.



Версию о готовности наследного принца сместить своего отца распространил оппозиционный Эр-Рияду портал Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источники. По его данным, именно для того, чтобы подготовить почву для скорого вступления МБС на престол, руководство страны на минувшей неделе арестовало видных родственников монарха. Согласно этим сообщениям, транзит власти может состояться до саммита "большой двадцатки", который запланирован на ноябрь в Эр-Рияде. Такая спешка объясняется и ухудшающимся здоровьем Сальмана, и близостью выборов президента США: на смену лояльному Саудовской Аравии Дональду Трампу в этом году может прийти кто-то с диаметрально противоположной позицией, опасаются в королевстве.



В числе арестованных – брат Сальмана принц Ахмед и племянник короля принц Мухаммед бин Найеф (МБН). Их обвиняют в заговоре с целью совершить в стране государственный переворот. Как рассказали агентству Reuters саудовские источники, задержанным принцам инкриминируют контакты с западными спецслужбами. Число тех, кто оказался в руках саудовских дознавателей, превышает 20 человек. Чистки в королевстве случались и раньше, однако новый эпизод интересен тем, что под стражей оказались люди, которых в последнее время всерьез называли соперниками наследного принца и фигурами, способными объединить вокруг себя недовольные правящим домом политические силы.

Наиболее обещающим в этом плане считался Ахмед. Некоторое время брат Сальмана жил в изгнании на территории Великобритании, где отметился публичными заявлениями с резкой критикой внешнеполитической линии правящего дома. В 2018 году, на фоне беспрецедентного скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашогги, ему разрешили вернуться на родину, что многие интерпретировали как совместную попытку Эр-Рияда и западных столиц декорировать бесправие оппозиции в королевстве. Правда, на этом же фоне появились слухи, что правящая элита хочет отстранить МБС и его отца от дел и сделать принца Ахмеда едва ли не временным правителем. Сам брат короля отрицал, что у него есть подобные амбиции.



Устранение Ахмеда с политического поля может быть связано с личной обидой наследника. Бывший изгнанник был частью саудовского Комитета по принесению клятвы (Совет верности), который рассматривает вопросы, связанные с преемственностью. Как член этого коллективного органа Ахмед в свое время отказался присягать МБС на верность. Как уточняют источники MEE, король Сальман, который, судя по всему, не против удобного кронпринцу варианта с транзитом власти, сам уговаривал своего брата накануне его ареста дать согласие на транзит власти. Однако Ахмед наотрез отказался поддержать МБС, подчеркнув, что у него нет никакого желания бороться за трон, но в Саудовской Аравии есть более достойные претенденты, чем нынешний кронпринц.



В экспертной среде допускают, что предполагаемые аресты в Саудовской Аравии совпали во времени с крахом сделки ОПЕК+ неслучайно. "Разрыв соглашения в условиях нынешней ситуации в саудовской экономике может создать основу для некоторых кризисных явлений в стране и соответственно для выступлений тех или иных членов королевской семьи против той политики, которую проводит наследный принц", – заявил в разговоре с "НГ" профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Григорий Косач. Эксперт обратил внимание на то, что сообщения о задержаниях в Саудовской Аравии пока не получают официального подтверждения.

"В Саудовской Аравии давно сложилась традиция, которая предполагает, что правящий монарх будет находиться на троне вне зависимости от того, как он будет себя чувствовать, вплоть до своей кончины, – отметил Косач. – Несмотря на то что наследный принц – представитель нового поколения, которое не считается с традициями, сложившимися в саудовском истеблишменте, предполагаю, что он дождется кончины отца и только после этого вступит в должность. По крайней мере до настоящего времени он не был замечен в каких-либо попытках действием или словом приуменьшить роль своего отца – он часто, выступая, обращается к его авторитету". Тем не менее Косач признает: в Эр-Рияде действительно продолжается борьба за влияние.



Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Майкл Стефенс, в свою очередь, в беседе с "НГ" выразил сомнение, что между арестами принцев и крушением сделки ОПЕК+ есть видимая связь. "Ни принц Ахмед, ни МБН не имели никакого влияния на энергетические досье, – пояснил британский аналитик. – И внутренняя оппозиция (в Саудовской Аравии. – "НГ") вполне себе могла ворчать или из-за более низких цен на нефть, или из-за того, что Россия уклоняется от ОПЕК+. Но в этом нет вины МБС. Да, это больно для Саудовской Аравии, но что она могла с этим поделать?" Аналитик подчеркивает: это проблема российского взгляда на сланцевую нефть из США, а Саудовская Аравия была побочным эффектом.

По словам эксперта, аресты могли быть сигналом для других членов королевской семьи, чтобы они знали свое место. "Если самые главные парни могут быть арестованы, тогда любой может, – объясняет Стефенс логику чисток. – Это было направлено на поддержание дисциплины и сохранение лояльности. В Саудовской Аравии сейчас непростые экономические времена, и люди не уверены, что наследник делает свою работу наилучшим образом. Однако лояльность и вовлеченность в программу – самый важный фактор. В связи с этим я думаю, что было необходимо убедить в этом всех за счет старомодного диктаторского поведения, поскольку МБС управляет при помощи страха так же, как и все остальные. Так что этот ход соответствует правилам игры".



Эксперт подчеркивает: саудовская оппозиция слаба и разделена именно таким образом, как этого хочет наследный принц. "Однако это совсем не значит, что он не впрыскивает дозу страха время от времени, чтобы просто напомнить всем, кто начальник", – заключает Стефенс.