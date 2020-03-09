Афганистан вступил в пору двоевластия, - Вл.Скосырев

08:03 10.03.2020

Спор между претендентами на пост президента мешает выводу войск США

Владимир Скосырев



9 марта 2020



В Кабуле прошли две инаугурации президента. На одной из них в присутствии спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, командующего войсками США и послов стран НАТО главой государства был объявлен Ашраф Гани. В это же время в столице прошла церемония возведения на высший пост его главного конкурента Абдуллы Абдуллы, который не признает итогов выборов, прошедших в сентябре. Междоусобица ставит под вопрос возможность переговоров между Кабулом и "Талибаном" (запрещен в России) и осуществления сделки Вашингтона с мятежниками, предусматривающей вывод иностранных военных сил из страны. Пресса установила, что у соглашения есть секретное приложение, которое раскрывает график их эвакуации.

После предыдущих выборов, прошедших в 2014 году, произошел фактически раздел полномочий между представителями двух влиятельных кланов: Гани стал президентом, а Абдулла – главой администрации. Новые выборы, состоявшиеся в прошлом году, опять привели к тупику. Избирательная комиссия в феврале объявила, что Гани сохранил власть. Но его соперник отвергнул это сообщение и объявил себя победителем. Как передает агентство Reuters, в Кабуле может воцариться политический хаос. И это всего спустя несколько дней после подписания сделки между США и талибами об уходе войск США и их союзников из страны.

Проведение параллельных церемоний означает, что попытки Халилзада примирить соперников пока успеха не имели. Согласно сообщению телеканала TOLOnews, Гани и Абдулла встречались и пытались договориться. Гани предложил Абдулле 40% мест в кабинете и место председателя Высшего совета мира, который будет вести переговоры с талибами. Но Абдулла, как говорят близкие к нему деятели, потребовал, чтобы правительство не формировалось на основе результата выборов. Он сказал, что итоги выборов должны быть аннулированы. А после этого будет обсуждаться раздел власти.

Помимо разборок в Кабуле внимание СМИ приковали также секретные приложения к сделке американцев с талибами, которые стали достоянием гласности. Суть двух документов, как сообщили New York Times политики, которые с ними познакомились, касается расписания того, что должно произойти в следующие 18 месяцев, какие атаки двум сторонам запрещено проводить, и, самое главное, раскрываются сведения о дислокации американских войск. Может показаться странным, что американские военные делятся такой информацией с врагом. Но цель состоит в том, чтобы предотвратить нападения во время вывода войск. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал приложения документами военной имплементации. Госдепу приходится объяснять, почему условия вывода войск США становятся известными противнику, но не американской публике. "Мы, например, не хотим, чтобы "Исламское государство" (запрещено в России. – "НГ") знало детали договоренности", говорится в заявлении Госдепа.

Но другая причина для сохранения документов под грифом "секретно" состоит в том, что они в крайне туманных выражениях определяют вехи выполнения соглашения и вовсе не гарантируют, как это предположил президент США Дональд Трамп неделю назад, что "Талибан" должен превратиться в контртеррористическую силу. Фактически приложения дают американскому лидеру возможность для того, чтобы объявить войну законченной и уйти. Но многие помощники Трампа полагают, что в стране должны остаться антитеррористические части США и подразделения ЦРУ. По словам члена Палаты представителей Лиз Чейни, сделка не содержит механизма подтверждения того, что талибы выполняют свои обещания.

В беседе с "НГ" эксперт по Средней Азии и Афганистану Аркадий Дубнов отметил, что инаугурация Гани даст ему возможность согласиться на создание делегации Кабула для переговоров с талибами. "Но, с другой стороны, две церемонии прокладывают путь к двоевластию. Официальный Кабул в таких условиях будет дезориентирован и ограничен в принятии решений. Не исключено, что талибы усилят силовое давление. Ведь они не признают Гани, считая его марионеткой. Они будут продолжать атаки, чтобы добиться освобождения своих пленных. Гани такому шагу противится. А северяне, подконтрольные Абдулле, могут начать сами освобождать пленных талибов в северных провинциях. Таково последствие двоевластия", – считает эксперт. Соглашение США с талибами означает, что Трамп уйдет из Афганистана. Секретные приложения определяют условия ухода. Обговорено, что талибы не будут нападать на американцев. Это повторяет договоренности моджахедов и советских военачальников в 1988–1989 годах об условиях вывода советского контингента, подчеркнул эксперт. Не исключено также, что в секретных приложениях есть страховочный механизм на случай, если талибы нарушат обязательство не допускать использования территории Афганистана "Аль-Каидой" (запрещена в России) и другими террористическими организациями для нападения на другие страны, заключил Дубнов.