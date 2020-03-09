Афганские лидеры померились инаугурациями, - С.Строкань

08:06 10.03.2020

Президент и премьер не решили, кто главный



В понедельник в Кабуле состоялась инаугурация президента Афганистана Ашрафа Гани, переизбранного на второй срок на прошлогодних выборах. В тот же день собственную альтернативную инаугурацию провел премьер-министр Абдулла Абдулла - главный соперник Ашрафа Гани на выборах, не признавший результаты голосования. Обе церемонии прошли на фоне новых терактов в Кабуле. Обострение борьбы за власть еще больше осложнило будущее межафганских переговоров, которые должны начаться 10 марта по условиям подписанного в Дохе соглашения между США и талибами.

Многомесячный политический кризис в Афганистане, точку в котором должна была поставить неоднократно откладывавшаяся церемония присяги переизбранного на второй срок президента Ашрафа Гани, вступил в новую фазу.



Главным возмутителем спокойствия стал второй человек в афганской власти - действующий премьер-министр Абдулла Абдулла, уступивший Ашрафу Гани в ходе второго тура президентских выборов 28 сентября, но до сих пор так и не смирившийся со своим поражением. Упорно оспаривающий официальные результаты выборов, согласно которым Ашраф Гани набрал 50,64% голосов, накануне вчерашней церемонии Абдулла Абдулла пошел ва-банк: объявил о том, что в тот же день проведет в Кабуле собственную президентскую инаугурацию.



Несмотря на то что афганская власть традиционно остается необычайно раздробленной по национальному, клановому и племенному признаку, ситуация, когда два ведущих политика страны за полгода после выборов так и не смогли решить между собой, кто же из них должен занимать президентский дворец, оказалась беспрецедентной даже по афганским меркам.

Пытаясь всеми силами избежать скандала, прибывший в Кабул на прошлой неделе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в воскресенье и в ночь на понедельник провел несколько встреч с командами Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы, чтобы в последний момент примирить их.



Предметом переговоров стали состав, условия формирования и разделение полномочий в будущем афганском правительстве, которое будет сформировано после третьих в истории страны президентских выборов 2019 года, проходивших после свержения в 2011 году режима талибов (террористическая группировка, запрещенная в РФ).



Однако максимум, чего удалось добиться господину Халилзаду,- организовать краткую личную встречу Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы, окончившуюся безрезультатно, а также перенести инаугурацию Ашрафа Гани с одиннадцати утра на два часа дня понедельника. Как сообщил представитель штаба Абдуллы Абдуллы, "решение отложить обе церемонии было принято для того, чтобы иметь больше времени для переговоров", при этом к посредничеству Залмая Халилзада из Вашингтона подключился лично госсекретарь США Майк Помпео.

После провала ночных переговоров "дуэль инаугураций" в Кабуле стала неизбежной. Первым свою церемонию вступления в должность провел действующий президент Ашраф Гани. Вместе с ним приносимую на Коране клятву соблюдать требования ислама, нормы конституции и других законов страны принесли два новых вице-президента - Амриулла Салех и Дониш Сарвар.



На церемонию инаугурации в президентском дворце Арг были приглашены около 4 тыс. гостей, включая аккредитованных в Кабуле иностранных дипломатов из 45 стран и представителей международных организаций.

Наиболее внушительным оказалось представительство соседнего Пакистана - прибывшая в Кабул из Исламабада делегация состояла из 17 ведущих политиков страны.

Между тем, когда церемония принятия присяги уже началась, рядом с президентским дворцом прогремело несколько взрывов, вынудивших главу государства вносить срочные коррективы в свою речь.

Один из снарядов, разорвавшийся вблизи президентского дворца в Кабуле, повредил автомобиль вице-президента Дониша Сарвара.



"Мы не боимся взрывов. Если моя жертва нужна Афганистану, я готов пожертвовать собой",- заявил президент.

В своем выступлении Ашраф Гани сообщил, что уже 10 марта он подпишет указ об освобождении находящихся в афганских тюрьмах пяти сторонников движения "Талибан". По его словам, этот шаг должен снизить уровень насилия в стране и создать предпосылки для начала межафганского диалога.



Напомним, что 29 февраля в Дохе делегации США и талибов договорились о том, что переговоры афганского правительства с талибами начнутся 10 марта. В своем выступлении на инаугурации, которое транслировалось по национальному телевидению, Ашраф Гани подтвердил, что правительственная делегация будет сформирована к вторнику.



Впрочем, о том, когда и где именно начнутся межафганские переговоры, вплоть до вчерашнего дня не сообщалось.

Перспективы этих переговоров становятся все более неопределенными в связи с отсутствием четкого понимания того, какой будет развязка неоконченного противостояния двух главных тяжеловесов афганской политики Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы и что будет представлять собой новая центральная власть в Кабуле. Считаные минуты после инаугурации Ашрафа Гани менее чем в 1 км от президентского дворца Арг, во дворце Сапедор, началась альтернативная инаугурация Абдуллы Абдуллы, на которой присутствовали несколько тысяч его сторонников, включая лидера одной из влиятельных партий "Исламское общество Афганистана" Салахуддина Раббани, лидера Исламской партии Афганистана Карима Халили, а также депутатов парламента и представителей духовенства. Приветствуя пока еще действующего премьер-министра Абдуллу, толпа скандировала: "Да здравствует наш президент!" "Никто не должен недооценивать нашу приверженность подлинной демократии и нашу решимость поддерживать верховенство закона. Аннулирование всех фальсифицированных голосов - это выход!" - написал накануне в Twitter Абдулла Абдулла, дав понять, что битва за власть в Кабуле только начинается.



Сергей Строкань

"Коммерсантъ" от 09.03.2020,