Франция. Коронавирус подцепил министр культуры Ристер и депутат Рейтцер

09:32 10.03.2020

Министр культуры Франции заразился коронавирусом

На прошлой неделе министр находился в нижней палате парламента Франции, где вскоре подтвердили несколько случаев коронавируса.



Министр культуры Франции Франк Ристер заболел коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Le Point.



Издание уточняет, что на прошлой неделе министр находился в нижней палате парламента Франции, где вскоре подтвердили несколько случаев коронавируса. Сейчас Ристер находится дома и чувствует себя неплохо.



Кроме Ристера, коронавирус зафиксировали также у депутата Национального собрания – нижней палаты парламента страны – Жан-Люка Рейтцера.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.