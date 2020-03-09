|13:50 На месте снесенного села Маныш строят дачу для сестры Аркадага
12:03 Пора повзрослеть: зачем Кыргызстану заниматься проектированием? - С.Масаулов
12:00 Угон енисейских кыргызов в Джунгарию (история), - В.Бутанаев
11:32 Голодомор кыр-упырей. Более 200 осужденных пожизненно объявили голодовку в Кыргызстане
11:20 Удастся ли распутать идлибский узел? - А.Арешев
10:49 Почему Россия отказалась от сделки ОПЕК+, - А.Каневский
10:39 Экс-кыр-президентша Отунбаева, которой тоже прилетело на лесбо-митинге, требует отставки главы МВД
09:46 Ливия. Армия Сараджа перешла в неожиданное контр-наступление и теснит армию Хафтара
09:41 В Кыргызстане отменили массовые мероприятия на Наурыз
09:32 Франция. Коронавирус подцепил министр культуры Ристер и депутат Рейтцер
09:26 Падение цен на нефть поставило Россию перед новой реальностью, - А.Резчиков
08:29 Никогда не было, и вот ОПЕК: что стоит за обвалом нефтяного рынка, - "Известия"
08:26 Черный понедельник для черного золота: ответы на главные вопросы о кризисе, - Дм.Мигунов
08:06 Афганские лидеры померились инаугурациями, - С.Строкань
08:03 Афганистан вступил в пору двоевластия, - Вл.Скосырев
07:59 На фоне ценовой войны может смениться саудовский монарх, - И.Субботин
07:56 Россия и Китай совершили торговое чудо, - А.Комраков
07:42 Грядет "большой обвал" рубля. Это только начало, - Мих.Хазин
07:32 Игра в русскую рулетку на рынке нефти плохо закончится, - Норин Берк
00:44 Выход России из ОПЕК+: как Москва убивает нефтедоллар, - А.Запольскис
00:08 Капитан Густав Станкевич - образцовый начальник Иргизского уезда. Забытые солдаты Империи-22
00:01 Партийная система деградирует в комик-шоу, - В.Кудрявцев
00:00 Hamshahri: Кто совершает преступления в Сирии - турки или русские?
|В Кыргызстане отменили массовые мероприятия на Наурыз
09:41 10.03.2020
Ранее отменялись события на 8 марта.
В Кыргызстане отменены все массовые события приуроченные к Наурызу, сообщает zakon.kz со ссылкой на АКИpress.
Под запрет попали культурные и спортивные мероприятия.
Более недели назад мы распространяли информацию о запрете проведения концертов. На государственном и муниципальном уровне не проводились мероприятия, связанные с празднованием 8 марта… Сейчас мы запрещаем празднование Нооруза. Мы вводим временный запрет на массовые мероприятия: концерты, спортивные мероприятия, семинары, круглые столы, форумы, мероприятия в театрах. Я надеюсь, наши граждане отнесутся с пониманием, - заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.