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Ливия. Армия Сараджа перешла в неожиданное контр-наступление и теснит армию Хафтара
09:46 10.03.2020

Боевики Сарраджа начали наступление на армию Хафтара

По направлениям аль-Вишка и Абу Курайн отмечается наступление боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на силы Ливийской национальной армии (ЛНА). Этот факт подтвердило арабское издание Almashhad Libya.

Известно, что в этой североафриканской стране идут ожесточенные боестолкновения, используется тяжелая артиллерия. Цель наступления триполитанских террористов ясна – рассредоточить силы Хафтара, чтобы прорваться на территорию, которую контролирует Ливийская национальная армия.

Еще 28 февраля телеканал February показал интервью главы правоохранительного ведомства ПНС Фатхи Башаги, который рассказал о наступлении на ЛНА. Тогда он сказал, что в правительстве Сарраджа больше не намерены молчать и нанесут удар по позициям Хафтара на юге Триполи.

Прошлой ночью о масштабном наступлении так же сообщил официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари. Он заявил, что эти данные были получены ливийской армией в результате сбора и анализа информации в ходе формирования террористических группировок, связанных с предводителем ПНС Файезом Сарраджем и переброшенных Анкарой в Ливию. Мисмари ссылается на разведку Главного командования ЛНА и подтверждает проведение широкомасштабного наступления на позиции ЛНА.
Несмотря на то, что ЛНА придерживается режима прекращения огня и соблюдает все соглашения, принятые в Москве и Берлине, триполитанское правительство, пользуясь покровительством Турции, открыто игнорирует их.
Бандформирования Файеза Сарраджа провоцируют ЛНА на ответный огонь, прикрываясь мирными жителями Триполи, обстреливая из-за их спин в парке ан-Наср позиции армии Хафтара.
Триполи, Екатерина Попова

Источник - newdaynews.ru
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