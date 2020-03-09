Экс-кыр-президентша Отунбаева, которой тоже прилетело на лесбо-митинге, требует отставки главы МВД

10:39 10.03.2020

Роза Отунбаева: Глава МВД должен подать в отставку



Бишкек (АКИpress) – Глава МВД сам должен уйти в отставку. Об этом сказала экс-президент Роза Отунбаева на митинге в Бишкеке 10 марта.



Она рассказала, что пришла поддержать этот митинг, проявить свою гражданскую позицию.

"Я имею моральное право на это. Я тот человек, который для демократии этой страны сделал немало. Мы собирали десятилетиями престиж этой страны, и в один день вот так как из ведра вылить и опозориться на весь мир... Я считаю, что это позорная страница нашей жизни", - отметила Роза Отунбаева.



Она считает, что министр внутренних дел должен уйти в отставку. "Сам должен написать. Каждый достойный министр после того, как он опозорил страну на весь мир, должен сам писать заявление. Если этого не делает, то на это есть власть. Есть депутаты, которые решают судьбу таких позорных министров. Поэтому все должны делать из этого вывод. Мы и 7 апреля прошли, и 24 марта. Слушайте, можно хотя бы в полоборота повернуться назад и понять, сделать выводы", - сказала Отунбаева.

По ее словам, на сегодняшнюю акцию должны были прийти больше людей, но они побоялись.

В Бишкеке 8 марта прошел марш женской солидарности. По итогам марша ряд активистов были задержаны.

Министерством внутренних дел руководит Кашкар Джунушалиев.