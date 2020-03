Угон енисейских кыргызов в Джунгарию (история), - В.Бутанаев

12:00 10.03.2020 27 Февраля 2020



Виктор Бутанаев



Большинство дореволюционных исследователей предполагало, что кыргызы в начале XVIII в. под натиском русских оставили степи Енисея и сами ушли к калмыкам.1 Историки XX в., не отрицая в целом факт насильственного увода населения Хонгорая, расходятся в оценках масштабности этого исторического события, от признания полного угона до фиксации передвижения немногочисленной феодальной верхушки.2 Для решения этой важной проблемы нам пришлось проанализировать широкий круг источников, ввести в научный оборот новые архивные материалы, привлечь данные исторического фольклора народов Саяно-Алтая.

В начале XVIII в. джунгарский контайша Цэван Рабдан (годы правления - 1699-1727 гг.), учитывая осложнившуюся политическую обстановку в Центральной Азии и опасаясь военной угрозы со стороны Китая и России, решил переселить к своей ставке по р. Эмель-гол номадов Южной Сибири - кыргызов, телеутов и мингатов.

В начале 1701 г. в Москву были отправлены послы джунгарского хана. В своем послании Цэван-Рабдан писал, что в смежных землях между подданными России и Джунгарии происходят ссоры и "киргиз-калмыков [т.е., енисейских кыргызов - В.Б] их великого государя сибирских городов воеводы берут обманом и построили на их земле города и буде царского величества людей не унять, впредь будут ссоры". В ответ на заявление джунгарского хана и агрессивные действия князей Хонгорая Петр I указал воеводам Томска, Красноярска и Кузнецка "кыргызских людей смирить войною тремя городами". В 1701-1702 гг. последовала целая серия походов русских войск против кыргызов.4 Для урегулирования возникших проблем Цеван Рабдан отправил в 1701 г. в Хонгорай своего племянника Аба-зайсана с военным отрядом "а приказано де было ему Абе с служилыми людьми с томскими, с кузнецкими, с красноярскими кыргыз помирить, а он Аба не помирил".

Затем, в декабре 1702 г. "прислал он контайша от себя в Кыргызскую землицу ближнего своего человека Аранжаму" для переговоров с русским властями. Произошла встреча томских и красноярских представителей в урге наместника Аба-зайсана по р.Ниня.

До сих пор остаются неясными мотивы и причины переселения кыргызов в Джунгарию. Известный историк Сибири Г.Ф. Миллер утверждал, что этот акт был осуществлен "по ранее заключенному соглашению "между Россией и Джунгарией.5 Такую же точку зрения поддерживает Гагамейстер.6 Обнаруженные нами некоторые документы подтверждают подобные выводы. Среди бумаг Красноярской канцелярии упоминался договор, заключенный с Аба-зайсаном. Текст его гласил, что "отмеченные де кыргызы взяты в калмыцкое контайшино владение, а по тем договорам отдано в Россию триста луков ясашных людей".7 После договора с наместником джунгарского хана, как сообщали томские представители, "кыргызские люди за то свое воровство и неустойку из Кыргызской землицы многие сведены в Калмыцкую землицу и осталось в той землице небольшие люди и о том договоре с ними Ейзаны с Абою и Аранжамою статейные списки за ево рукою посланы".8 Джунгарские дипломаты "Аранжама Чембиль с товарищи" "мирный свой лист дали за своею печатью", а также печатями трех кыргызских улусных тайшей - Тангут Батур-тайша, Хорчин Унзен-тайша и Шурлу Мерген- тайша9, подписавших свой приговор.

Теперь становится ясным, что кыргызские беги знали о готовящейся акции, были в сговоре с контайшей и не стали оказывать сопротивление джунгарам.

В июне 1703 г. Цеван-Рабдан для осуществления своего плана отправил в Хонгорай трехтысячное войско во главе с тремя чайзанами: Духаром, Сандыком и Аранжама Ченбилем.10 Он приказал своему наместнику Аба-зайсану всех кыргыз и кыргызских киштымов привести в Джунгарию, дабы они "от него контайши не отложились". Население Хонгорая под конвоем ойратов сначала было собрано в долине Абакана в устье р. Аскиз. Вечером каждое кочевье пересчитывалось. Улусных людей заставляли бросать по камню в одну груду "обаа" - перед сидящим чайзаном. Утром операция повторялась. Надо было пройти мимо насыпанной груды "обаа" и перекинуть камень на другое место. По оставшимся камням выясняли количество скрывшихся. До сих пор в долине Абакана сохранились десятки каменных насыпей "обаа", немых свидетелей трагических событий 1703 г. У хакасов они известны как "хыргыс тастары" - кыргызские камни.

Жители хонгорайских улусов под конвоем джунгарских отрядов из долины Абакана уводились тремя дорогами: через вершины р. Аскиз на р. Томь, а оттуда по р.Балыкса на р.Мрассу; через вершины р.Таштып по р.Кобырза на р.Мрассу и через вершины р.Матур по р.Узас на р.Мрассу. Кыргызы перекочевывали вместе со своими семьями, скотом и скарбом. Колонны их растянулись на 20-30 км. Все три дороги сходились на р.Мрассу в районе устья р.Кобырзы, где до сих пор сохранились топонимические названия: "Хыргыс сыххан шол". - "Дорога выхода кыргызов и "Хыргыс кошкен хол." - Лог Кыргызского кочевья." Отсюда путь их шел через вершину р.Кондомы к слиянию Бии и Катуни. Затем колонны кыргызов двинулись к верховьям р.Иртыша и, перейдя его, встали особым кочевьем по р.Эмель. Некоторые их группы в районе верхнего Иртыша подверглись нападению со стороны казахов (в источнике - бурутов). Однако основная часть уведенных кыргызов избежала разгрома и через два месяца после выхода из Хонгорая обосновались за Иртышом при большой урге (ставке) контайши.

Согласно зафиксированным сведениям, в "Калмыцкую землю" ушли кыргызские беги: Корчун Еренаков (т.е.Хорчун Унзен-тайша) из Алтысарс- кого, Тангыт Тайн Иркин (т.е.Тангут Батур-тайша) из Алтырского и Шорло Мерген тайша из Исарского улусов "со всеми своими улусными людьми и з женами и з детьми и со скотом".12 Указанные беги и их сыновья (Чайлыш Тангытов, Бото, Сонжор и др.) стали служить при урге Цэван Рабдана. Тубинцы, вероятно, откочевали за Саяны, ибо их князья не фигурировали в Джунгарии. Красноярские казаки разведали, что "изменники кыргызы откочевали к калмыцкому контайше в дальние места, а именно: которые кочевали по Енисею, по Июсу рекам все без остатку, а прочие землицы тубинцев, маторцев, койбал остались триста луков".13 Джунгарский наместник Абазайсан "оных кыргыз из-под Красноярска з женами и детьми и улусными людьми и со скотом и со всеми пожитки с Абакана реки и с Июсу взял всех с собою к контайше в Калмыцкую землю и оных де кыргыз было на кочевье по Енисею реке на Абакане и по Июсу и по другим разным местам многое число, человек с тысячю и болши"14. По нашему подсчету, в Кыргызской земле к началу XVIII в. обитало примерно 15-20 тыс.человек. Угону подверглось "всего мужска и женска полу тысячи с три дымов".15 Значит, при коэффициенте 5 на каждое хозяйство общее количество уведенных кыргызов и их киштымов составило приблизительно 15-20 тыс.человек. В таком случае, угон принял грандиозный размах и охватил все население Хонгорая. Подобного мнения придерживается и историк А.Абдыкалыков16.

В 1704 г. казаки, посланные из Кузнецка в Хонгорай, воеводе Б.Синявину докладывали: "Где прежде сего в Кыргызской землице кыргызы и кыргызские киштымы кочевьями своими в которых урочищами живали, и на тех де жилищах кыргыз никого не нашли: все забраны к контайше с женами, и с детьми и с киштымами".17 Спустя 20 лет, в 1722 г., ученый Д.Мессершмидт, проехавший по запустевшей территории Хонгорая, не встретил ни одного из алтысарцев, алтырцев, езерцев и тубинцев, ибо они все обретались у контайши. Угон основной массы населения повлек за собой разрушение политического строя Хонгорая и исчезновение четырех кыргызских улусов и некоторых аймаков.

Уведенные в Джунгарию кыргызы были поселены по соседству с большой ургой контайши по р. Эмель-гол. Они составили особый "оток кыргыз" (Цирцзисы), возглавляемый 4 чайзанами и общей численностью 4000 кибиток (семей).18 Среди кыргызов, кроме улусных и служилых людей, находились и их киштымы-шуштары, бельтыры, модары, аринцы и др. Совместно с кыргызами были размещены отоки телеутов (тэлэнгут) численностью в 4000 кибиток, мингатов и ооржаков из Тувы численностью 500 кибиток.19 Отоки составляли личный удел джунгарского хана из племени чорос.

В связи с событиями 1703 г. некоторая часть кыргызов от ойратского вероломства перекочевала за Саяны. Например, в 1708 г. в бывший Тубинский улус пришли за сбором ясака улусные люди монгольского феодала Гун Бубэя и "при них де были кыргызские татары, которые бежали с Абаканской земли".20 Жители различных аймаков Кыргызской земли, перекочевавшие в начале XVIII в. в Туву, вероятно, составили племенную группу кыргыз среди тувинцев. По всей видимости, небольшая часть кыргызов Тубинского улуса, скрываясь от джунгар, переселилась за Восточные Саяны и оказалась среди иркутских бурят. От них произошел род "хан-хыргыс", т.е.царские кыргызы, который административно был приписан к Ашебагатскому роду. Более раннее проникновение кыргызов в Прибайкалье было связано с эпохой Кыргызского государства. До сих пор среди бурят сохранились предания о древних жителях "хыргытах", оставивших после себя остатки пашен и оросительные канавы. Вполне возможно, что род "хурхуд", обитающий ныне по р. Ангара и р. Иркута, представляет потомков енисейских кыргызов IX-X вв.

Незначительная часть "хонгорцев" избежала угона. В вершинах р. Таштып и р.Матур "двести человек матар, да сто человек саян к контайше иттит не захотели и от черных калмык отсиделись в осаде в каменю".21 Вероятно, они относились к родам модар Тубинского и сайын Алтырского улусов. Согласно письменным документам, в долине Абакана избежало угона 300 кибиток "урянхайских аймаков" Алтырского улуса: Уй-сага, Том-сага, Иргет, Табан, Саин, Белтер, Хапхана, Джастар, Эчик, Эть-берио, Сарыклара".22 Перечисленные сеоки в XVIII веке вошли в состав Сагайской, Бельтирской и Бирюсинской землиц. Неслучайно русские документы констатировали, что после угона кыргызов по Абакану остались жить ясачные иноземцы "волостей Бельтирской и Сагайской, которые и раньше жили смежно с кыргызами и промыслы имели воопче с показанными кыргызы".23

В декабре 1703 г., марте 1704 г. и октябре 1705 г. из Томска на Июсы были посланы отряды русских служилых людей. В марте и декабре 1704 г. из Кузнецка казаки организовали два похода в Кыргызскую землю "замирить" и привести к покорности воинственных степняков. В результате походов 1703- 1705 гг. в Кыргызской земле было убито примерно 400 мужчин и около 900 женщин и детей полонено.24

В начале XVIII в. на невольничий рынок Сибири попали сотни кыргызов, ставших ясырем (т.е. рабами). Так, например, в Кузнецке оказалась "дворовая девка Анна, которая владения была Кыргысской земли и ис той земли полонена она Анна двух лет в Кузнецк кузнецким бывшим атаманом Федором Сорокиным".25 На 1710 г. в Кыргызской земле насчитывалось всего 9 человек "остальцов тубинцев и кыргызов". После событий 1703 г. Россия не стала даже поднимать вопрос о возвращении кыргызов на их прежнее местожительство.

Некоторые угнанные кыргызы, не выдержав жизни на чужбине, группами и в одиночку стали возвращаться в Хонгорай. В течение 1704 г. в районе р. Мрассу и р.Кондомы было убито в перестрелках 133 и взято в плен 120 кыргызов, бежавших из неволи. Например, в 1704 г. кузнецкие казаки напали на скрывавшихся по р. Пызас (приток Мрассу) кыргызов "и учинили бой и на том бою побили кыргыз 78 человек, в полон взяли 95 человек, 15 пищалей, 84 лука, отбили 150 лошадей, 110 рогатого скота"26 Как уже отмечалось, вместе с кыргызами были уведены и их киштымы. В 1707 г. томские казаки на р.Чулым захватили шуйских татар Кучелая Табункина и Конзачака Оханкина. Они в 1703 г. вместе с кыргызами были угнаны в Джунгарию. В верховьях Иртыша на них напали казахи. Воспользовавшись случаем, 30 шуйских татар бежали назад. До Хакасии их дошло только 9 человек27. До сих пор среди хакасов есть фамилия Кучелаевых, принадлежащая к шуйскому роду. По подсчетам историка К.Г.Копкоева, за период 1704-1705 гг. русскими служилыми людьми было задержано 1380 кыргызов, возвращавшихся из Джунгарии. Полученное число составляет около 8 % (а не половину, как считает К.Г. Копкоев) угнанного населения.

Какая-то часть возвращавшихся "хонгорцев", вероятно, не смогла достичь своей исторической родины и по дороге осела среди телеутов, алтайцев, тувинцев и других племен Саяно-Алтая, а также среди казахов верховьев Иртыша. Этим, вероятно, объясняется наличие среди них сеоков кыргыз, бурут, модор, аара, агбан (т.е. абакан), табан и др.

В 1733 г. Контайша Галдан-Церен (сын Цэван-Рабдана) решил водворить отоки телеутов и кыргызов обратно на их прежнее местожительство "в кузнецкие ясашные в ялтидскую [бельтирскую - В.Б.] и сагайскую волости".28 Русское правительство в 1736 г. забеспокоилось, получив известие от южных алтайцев, что из урги контайши "киргизы отпущены в свою Киргизскую землицу все без остатку, а в провожатые де за ними послано через калмыков две тысячи человек, и велено им киргизам и калмыкам идти промеж Томских и Кузнецких городов...29 Однако сведения оказались ложными.

Только в 1756 году при нападении Цинской империи на Джунгарию кыргызы вместе с телеутами и мингатами решили вернуться на Саяно-Ал- тай и принять подданство России. По данным разведки, к границам России двигалось "теленгутцких четыре зайсана, да кыргысских четыре же зайсана, а всех простых телеутов и кыргысцев тысяч десять кибиток.30 Однако по пути следования недалеко от Усть-Каменогорска на них обрушилась цинская армия во главе с генералом Цэбдэнджабом. Почти все мужчины были перебиты. Например, от тысячи кибиток, подчиненных кыргызскому чайзану Гурбан-кашка, осталось в живых только 168 человек.31 Остатки их в 1757 году были переселены китайскими властями в Маньчжурию в уезд Фуюй, где они живут и поныне. В 1982 году фуюйских кыргызов насчитывалось 874 человека. Они подразделялись на роды: билтир, ичиг, табан, гапхын, кыргыз или орттыр и сандыр. Названия их родов аналогичны сеокам: пилтiр, iчeгe, табан, хапхын, хыргыс, входящим в состав сагайцев и бельтиров. Данные этнонимики дают основание считать фуюйских кыргызов потомками населения Алтырского улуса (отсюда, возможно, и род "орттыр").

После разгрома кыргызов китайской армией в Усть-Каменогорск сумел добраться только один кыргызский демичи (титул сборщика налогов). В письменных источниках имеются сведения, что в 1756 году около 7 тыс. беженцев из Джунгарии были расселены в пределах Красноярского и Кузнецкого уездов в Южной Сибири. Вероятно, среди них находились и уведенные когда-то енисейские кыргызы. Несомненно, тогда же среди жителей Хонгорая появились роды джунгарского происхождения - ойрат, паратан и др.

Оставшиеся на территории Джунгарии кыргызы в дальнейшем стали называться калмак-кыргызами. Немногочисленные потомки их до сих пор сохранились по р.Эмель в Эмель-Гольском монгольском автономном районе уезда Дурбулжен Синьцзяна. На территории Монголии среди хошунов халха-монгольских аймаков неоднократно встречаются роды "сайн хиргис" -т.е. благородные кыргызы. Так, в Сэцэн-хановском аймаке род кыргыз предствлен в одном хошуне, в Сайн Ноен-хановском аймаке - в 10-и хошунах; в Дзасакту-хановском аймаке - в 4-х хошунах. Среди бывших джунгарских племен Северо-Западной Монголии дэрбэтов, баятов, урянхайцев и мингатов насчитывалось пять родов "хиргис". Причем, в хошуне мингатрод кыргыз имел следующие подразделения: хар хиргис - черный кыргыз, шар хиргис - желтый кыргыз и модон хиргис - лесной кыргыз.32

Среди хакасов ныне насчитывается более 50-и различных фамилий, отно-сящихся к сеоку кыргыз (хыргыс). Некоторые из них восходят к именам изве-стных бегов и чайзанов начала XVIII века. Так, вероятно, Чабыновы являются потомками Чагуна, сына знаменитого бега Еренака. Фамилия Курагиных происходит от Кураги, сына тубинского князя Шанды; Тогунаевых - от Тога- ная, сына Шанды; Арыштаевых - от алтысарского князя Ороштая Сенчике- нева; Аешины - от Аюжи, племянника Еренака и т.д. Как видим, частично кыргызская аристократия сумела избежать угона и в дальнейшем влилась в состав хакасского этноса.

Итак, трагические события 1703 года предопределили судьбу этнополитического объединения Хонгорай. Незначительное количество оставшихся кыргызов и их киштымов не смогли отстоять ни политическую самостоятельность, ни социальную структуру своей государственности. После разгрома Джунгарии в 1756-1758 годы оток кыргызов был уничтожен китайскими войсками, а оставшиеся оказались рассеянными по всей Великой Степи, от Калмыкии до Маньчжурии.

Глава из монографии "История енисейских кыргызов". Авторы В.Я.Бутанаев, Ю.С.Худяков. Издательство Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2000. - 272 с., Абакан.

